Новичок ЦСКА Давила о России: «Спокойная и безопасная страна, может предложить абсолютно все. Москва – великолепный город»
Виктор Давила поделился впечатлениями о России.
Чилийский форвард перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона».
«Я очень много отзывов слышал о вашей стране. Россия может тебе предложить абсолютно все – это спокойная и безопасная страна.
Москва – великолепный город, который даст абсолютно все условия для комфортного проживания», – сказал новичок ЦСКА.
Давила о ЦСКА: «Приятно, что такой великий клуб обращает внимание. Я могу играть в центре атаки, слева или правее»
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