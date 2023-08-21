Новичок ЦСКА Давила о России: «Спокойная и безопасная страна, может предложить абсолютно все. Москва – великолепный город»

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Виктор Давила поделился впечатлениями о России.

Чилийский форвард перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона».

«Я очень много отзывов слышал о вашей стране. Россия может тебе предложить абсолютно все – это спокойная и безопасная страна.

Москва – великолепный город, который даст абсолютно все условия для комфортного проживания», – сказал новичок ЦСКА.

Давила о ЦСКА: «Приятно, что такой великий клуб обращает внимание. Я могу играть в центре атаки, слева или правее»

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21 комментарий

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Amalfitano
Подождите накидываться. Он из Мексики приехал. Кое что про ценность безопасности он всё же знает.
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Amalfitano
Ответ damondiamond
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Вообще-то в ЦСКА играет его партнёр по сборной Чили. Я про Мендеса.
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Peter Parker
Ответ MarBook!
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Ты что, кто же тебе такое расскажет. За мкадом же интернета нет, туда только в сопровождении всадников можно попасть, дорог нет, сам понимаешь. Да и люди там дикие, в шкурах ходят, того и гляди помрут со страху при виде машин. Так что Россия за мкадом шутка неизвестная. Но не стоит здесь поднимать эту тему
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Jovana Jovičić
Кто был в Нью-Йоркском метро или в Земуне, тот знает, что в России ещё безопасно
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Jovana Jovičić
Ответ MarBook!
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Да я в Москве то один раз была на матче своей сборной с Бразилией, потому сужу о России не по ней. Я была в Калининграде, Самаре, Питере, на Кавказе и на юге. Везде было хорошо. К чему вы вообще это написали?
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damondiamond
Ответ Amalfitano
Вообще-то в ЦСКА играет его партнёр по сборной Чили. Я про Мендеса.
это все меняет, извините
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Nik Yeremich
Ну я думаю после страны мексиканских наркокартелей Россия действительно куда безопаснее выглядит
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Bobby Shmonka
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Не гони.
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