Новичок ЦСКА Давила о России: «Спокойная и безопасная страна, может предложить абсолютно все. Москва – великолепный город»

Виктор Давила поделился впечатлениями о России.

Чилийский форвард перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона».

«Я очень много отзывов слышал о вашей стране. Россия может тебе предложить абсолютно все – это спокойная и безопасная страна.

Москва – великолепный город, который даст абсолютно все условия для комфортного проживания», – сказал новичок ЦСКА.

Давила о ЦСКА: «Приятно, что такой великий клуб обращает внимание. Я могу играть в центре атаки, слева или правее»

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