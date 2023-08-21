«Бруну не должен быть капитаном. Ему нужно заняться собой, проявлять лидерские качества, а не винить судей. «МЮ» словно застрял в предсезонке». Саттон о жалобах хавбека

Крис Саттон не согласен с тем, что «МЮ» проиграл «Тоттенхэму» (0:2) из-за судей.

После матча 2-го тура хавбек манкунианцев заявил, что главный арбитр должен был назначить пенальти в пользу « » в первом тайме.

«Судья совершенно не виноват. Бруну в первую очередь следует заняться собой и своей командой, а потом уже смотреть на судей и их решения.

По-моему, Фернандеш не должен быть капитаном, точно нет. Он не лидер. И это, в общем-то, исчерпывающая характеристика.

Нужно брать на себя ответственность, если ты капитан, а суть в том, что в первых двух матчах «МЮ» выглядел как сборная, собранная для прощального матча, как команда, застрявшая в предсезонке. Ему нужно проявить свои лидерские качества, а не винить судей», – заявил бывший форвард «Челси».

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