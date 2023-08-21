«Бруну не должен быть капитаном. Ему нужно заняться собой, проявлять лидерские качества, а не винить судей. «МЮ» словно застрял в предсезонке». Саттон о жалобах хавбека

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Крис Саттон Майкл Оливер Бруну Фернандеш Футбол

Крис Саттон не согласен с тем, что «МЮ» проиграл «Тоттенхэму» (0:2) из-за судей.

После матча 2-го тура АПЛ хавбек манкунианцев Бруну Фернандеш заявил, что главный арбитр Майкл Оливер должен был назначить пенальти в пользу «Юнайтед» в первом тайме.

«Судья совершенно не виноват. Бруну в первую очередь следует заняться собой и своей командой, а потом уже смотреть на судей и их решения.

По-моему, Фернандеш не должен быть капитаном, точно нет. Он не лидер. И это, в общем-то, исчерпывающая характеристика.

Нужно брать на себя ответственность, если ты капитан, а суть в том, что в первых двух матчах «МЮ» выглядел как сборная, собранная для прощального матча, как команда, застрявшая в предсезонке. Ему нужно проявить свои лидерские качества, а не винить судей», – заявил бывший форвард «Челси».

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47 комментариев

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Лёха Миллер
Есть доля истины в его словах.2 тур, а Бруно опять только ноет и клянчит у судьи.
+29
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+25
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sagres
Ответ Дима Талов
Кто такой Крис Саттон ?
Чемпион Англии.
Кто такой Бруну Фернандеш?
+26
-7
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Waititi
1й сезон Бруну, молча тащил и не унывал
последующие сезоны Бруну, разговоры с судьями, нытье и отговорки и того Бруну с первого сезона мы уже не можем увидеть, хотя это же КДБ для МЮ. Их с самого начало сравнивали , но теперь очевидно что хоть талантом похож, но ментально слабее, а это влияет на игру.
+16
-4
+12
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The Best
У Бруно просто нет лидерских качеств,всё что он может это ныть,симулировать и жаловаться судье на любую мелочь.Хотя с другой стороны если посмотреть то кто в этой команде прям лидер из лидеров который имеет авторитет и может достучаться до команды,завести её?Ну Каземиро есть,а дальше я даже не знаю.
+6
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Пирс Морган
Роналду: “И отдай мой гол”
+12
-7
+5
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damondiamond
с каких пор ныть это указывать на то, что босс судей должен быть одинаков ко всем командам, почему он извинился перед волками, но не перед дьяволами? религия не позволяет или что?
+7
-2
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Gatsby !!!
Ответ damondiamond
с каких пор ныть это указывать на то, что босс судей должен быть одинаков ко всем командам, почему он извинился перед волками, но не перед дьяволами? религия не позволяет или что?
проста сейчас модна хейтит МЮ чтоб авторитет поднять
+7
-2
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Ничего Смешного
В МЮ и без Рона хватает клоунады
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Red Line
Ответ Лёха Миллер
Есть доля истины в его словах.2 тур, а Бруно опять только ноет и клянчит у судьи.
так он это делал уже постоянно с момента приезда))
+7
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St.7
Бруну-черезчур исчеричный.Его качества как капитана не очень впечатляют.Да и в в целом в МЮ кроме Каземиро нет достойного капитана как по мне
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Chuha-Motibg
Ответ Waititi
1й сезон Бруну, молча тащил и не унывал последующие сезоны Бруну, разговоры с судьями, нытье и отговорки и того Бруну с первого сезона мы уже не можем увидеть, хотя это же КДБ для МЮ. Их с самого начало сравнивали , но теперь очевидно что хоть талантом похож, но ментально слабее, а это влияет на игру.
Бруну разрезает защиту соперника по праздникам; КДБ это делает в каждом матче. Как их вообще можно сравнивать?
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any given sunday
Ответ Chuha-Motibg
Бруну разрезает защиту соперника по праздникам; КДБ это делает в каждом матче. Как их вообще можно сравнивать?
В первом сезоне, Бруну был феноменален. Интересный нюанс, в Фэнтэзи он и КДБ стоили и заносили почти одинаково. И стоили идентично. Вообще не болельщик юнайтед
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any given sunday
Ответ Zhanik M
На поле ноет, в не поля ноет, честно слово уже зая@л! Давно у МЮ нету норм капитана со стальными яйцами! Нужен кэп как Рой Кин!
Ох, помню как они с нашим капитаном зарубались. Вот конечно история была Кин - Виера. Таких поискать!!!!! P.s. На сегодняшний день я абсолютно доволен Эдегором, как кэп он очень хорош.
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Озил, озю и буду озить
Ладно там лидерские качества.. Он два матча отыграл на любительском уровне...
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Люблю Марго Робби
На данный момент в команде нет лидера и это очень огорчает
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Люблю Марго Робби
Ответ DolJun
фернандеш машет руками с наибольшей интенсивностью в мю, помню раз он сам наступил себе на ногу в чужой штрафной и пока падал столько раз взмахнул руками глядя на судью, что сложилось впечатление что он левитирует несколько секунд. увидев такое судья без раздумий указал на точку в пользу мю. так кто кроме него должен быть капитаном? (магваера выношу за скобки по лицемерным причинам 7хага)
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red hikkikomori
Ответ Аморалинни
Как не видно? У нас вообще то капитан Англия в составе
Не понял, это о ком?
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SegaYasch
Ответ Waititi
1й сезон Бруну, молча тащил и не унывал последующие сезоны Бруну, разговоры с судьями, нытье и отговорки и того Бруну с первого сезона мы уже не можем увидеть, хотя это же КДБ для МЮ. Их с самого начало сравнивали , но теперь очевидно что хоть талантом похож, но ментально слабее, а это влияет на игру.
Мне кажется их неправильно сравнивать именно в плане менталитета - характеры слишком разные
Тот же Де Брейне на ЧМ прошедшем бахнул про то, что в сборной все старые и слабые и бороться нет смысла. Так себе конечно менталитет победителя
Бруно в этом плане как раз поживее. Да, не очень красиво это у него проявляется, а иногда и откровенно противно, но его в безразличии точно нельзя упрекнуть
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Deze Deze
Ответ Дима Талов
Кто такой Крис Саттон ?
Человек, высказавшийся по факту. А что?
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Zhanik M
На поле ноет, в не поля ноет, честно слово уже зая@л! Давно у МЮ нету норм капитана со стальными яйцами! Нужен кэп как Рой Кин!
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obid
Таков Бруну. Он абсолютно не подходит на роль капитана
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Аморалинни
Ответ red hikkikomori
Вообще не видно в команде игрока который потянет роль капитана
Как не видно?
У нас вообще то капитан Англия в составе
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Bobby Shmonka
Бруну португальская тряпка,он и близко не лидер по своему менталитету .
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TiNO
Занимайся своим Челси лучше. Там два игрока стоимостью в более чем 200 лямов умудрились облажаться с Вест Хэмом
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AnMe
Шикарнейший игрок, был уверен, что заслуживает шанс, жаль видеть такое за эти два тура. Надеюсь, что исправится в течение сезона и Капитанство станет стимулом для избавления этих истерик.
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