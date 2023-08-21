«Бруну не должен быть капитаном. Ему нужно заняться собой, проявлять лидерские качества, а не винить судей. «МЮ» словно застрял в предсезонке». Саттон о жалобах хавбека
Крис Саттон не согласен с тем, что «МЮ» проиграл «Тоттенхэму» (0:2) из-за судей.
После матча 2-го тура АПЛ хавбек манкунианцев Бруну Фернандеш заявил, что главный арбитр Майкл Оливер должен был назначить пенальти в пользу «Юнайтед» в первом тайме.
«Судья совершенно не виноват. Бруну в первую очередь следует заняться собой и своей командой, а потом уже смотреть на судей и их решения.
По-моему, Фернандеш не должен быть капитаном, точно нет. Он не лидер. И это, в общем-то, исчерпывающая характеристика.
Нужно брать на себя ответственность, если ты капитан, а суть в том, что в первых двух матчах «МЮ» выглядел как сборная, собранная для прощального матча, как команда, застрявшая в предсезонке. Ему нужно проявить свои лидерские качества, а не винить судей», – заявил бывший форвард «Челси».
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Кто такой Бруну Фернандеш?
последующие сезоны Бруну, разговоры с судьями, нытье и отговорки и того Бруну с первого сезона мы уже не можем увидеть, хотя это же КДБ для МЮ. Их с самого начало сравнивали , но теперь очевидно что хоть талантом похож, но ментально слабее, а это влияет на игру.
Тот же Де Брейне на ЧМ прошедшем бахнул про то, что в сборной все старые и слабые и бороться нет смысла. Так себе конечно менталитет победителя
Бруно в этом плане как раз поживее. Да, не очень красиво это у него проявляется, а иногда и откровенно противно, но его в безразличии точно нельзя упрекнуть
У нас вообще то капитан Англия в составе