25 августа в городе Виго состоится матч 3 тура Чемпионата Испании по футболу. «Сельта» на домашнем стадионе «Балаидос» будет принимать «Реал Мадрид». Начало поединка запланировано на 22:30 по московскому времени.

Если для мадридцев сезон начался великолепно, то для команды из Виго наоборот. Королевский клуб с начала сезона начал заявлять о своих намерениях забрать в этом году чемпионство и пока все делает с лучшей стороны для этого. Да у мадридцев есть небольшие проблемы с травмами ведущих игроков, но клуб старается всячески это нивелировать, а хватит ли такой обоймы команды Анчелотти и смогут ли они продолжить свою победную серию мы узнаем в ближайшее время.

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Рекомендованная ставка: П2, Ф2 (-1), ОЗ (да).

ФК «Сельта»

Команда из Виго в прошлом сезоне Примеры ничем особенным не удивила и по итогу заняла 13 позицию в таблице чемпионата. В 38 турах они набрали тогда 43 очка и на 1 балл опередили сразу 3 команды: «Кадис», «Хетафе» и «Валенсию». Была близка команда и к зоне вылета, от которой по итогу осталось всего лишь 3 очка. Да и до первой семерки было отставание всего в 10 баллов ,что говорит о достаточно ровном чемпионате.

«Сельта» неплохо поработала на трансферном рынке и приобрела следующих игроков: Перез из «Ромы», Старфелт из «Селтика», Дотор из «РМ Кастилья», Бамба из «Лилля», Санчез из «Атлетико Мадрид».

А ушли из клуба: Пинеда, Галанд, Фернандез, Бланко, Суарез, Малло, Солари.

Перед началом нового сезона Ла Лиги было сыграно 5 товарищеских матчей, из которых в 4 удалось победить. Среди них разгром команды Криштиану Роналду «Аль-Наср» (5:0), где Ларсен оформил хет-трик. Со счетом (1:0) были обыграны крепкие оппоненты в лице: «Лиона» и «Вольфсбурга»

Начался текущий сезон для команды Рафаэля Бенитеса неудачно и всего 1 набранный балл в двух сыгранных встречах. Отсюда и 15 место и практически подвал таблицы.

В стартовом туре на домашней арене команда из Виго неожиданно уступила «Осасуне» (0:2), причем по ходу матча игра смотрелась равной.

А во втором туре, в непростом для себя выезде, первое очко все же удалось вырвать. Была ничья (1:1) с «Реал Сосьедад», а уйти от поражения удалось под самый свисток о завершении матча, забив на 94 минуте. Это был закономерный по игре гол, на него команда из Виго наиграла в этой встрече.

Результаты «Сельты» в 5 последних сыгранных матчах:

19.08.23 «Реал Сосьедад» — «Сельта» 1:1;

13.08.23 «Сельта» — «Осасуна» 0: 2 ;

0: ; 08.08.23 «Компостела» — «Сельта» 0: 3 ;

0: ; 05.08.23 «Вольфсбург» — «Сельта» 0: 1 ;

0: ; 29.07.23 «Сельта» — «Лион» 1:0.

Интересные статические факты «Сельты»:

В 7 из 10 последних матчей команда не проигрывает;

Последний матч в качестве хозяев был проигрышным;

В последней игре «Сельты» забивали обе команды;

В 6 последних матчах команды было забито обоими оппонентами не более 3 голов за игру.

В 5 последних встречах команда отличается по 1 голу.

ФК «Реал Мадрид»

Королевский клуб в прошлом сезоне Ла Лиги довольствовался серебряными медалями и не смог навязать чемпионскую гонку «Барселоне», которая долгое время лидировала. По итогу им удалось набрать 78 баллов в 38 сыгранных турах, что на 10 очков меньше чем у каталонцев. Зато в битве за 2 место удалось преуспеть перед «Атлетико Мадрид», которого по итогу опередили на 1 балл. Мадридцы в том сезоне стали самой результативной командой, забив 75 голов, а лучший ее голеадор был Бензема (19 мячей), который по итогу стал вторым бомбардиров чемпионата.

У мадридцев в текущем году есть небольшое количество трансферов. Стан команды пополнил один из самых перспективных молодых игроков мира — Джуд Беллингем, который был приобретен у «Боруссии Д», а также пришло еще двое неплохих молодых дарований: Арда Гюлер из «Фенербахче» и Фарн Гарсия из «Райо Вальекано». На замену травмированного Куртуа королевский клуб взял в аренду Кепу Арризабалага из «Челси».

А вот покинули команду: Бензема, Азар, Диаз, Асенсио, Бланко.

До старта нового сезоне Ла Лиги мадридская команда провела 4 товарищеские встречи. В первых двух они обыграли своих оппонентов: «Милан» (3:2), где после (0:2) после первого тайма смогли перевернуть ход игры и сделать камбэк и «Манчестер Юнайтед» (2:0), забив по голу в каждом из таймов. А в двух последних контрольных встречах мадридцы проиграли соперникам, сначала «Барсе» (0:3), затем «Ювентусу» (1:3).

В текущем сезоне Примеры мадридцы стартовали очень уверенно и в двух проведенных турах удалось набрать максимальное количество очков (6), столько же на данный момент и у «Валенсии», но королевский клуб выше их в таблице по дополнительным показателям и занимает лидирующую строчку в таблице.

В стартовом туре «сливочным» в непростой встрече удалось взять в верх в гостях над клубом «Атлетик» (2:0), где Родриго и Беллингем забили по мячу.

А в рамках 2 тура была обыграна в гостях «Альмерия» (3:1), где быстрый пропущенный гол мадридцев не смутил и удалось потом забить 3 безответных мяча, в этой встрече новичок команды Беллингем отметился голевым дублем.

Результаты «Реал Мадрид» в 5 последних сыгранных матчах:

19.08.23 «Альмерия» — «Реал Мадрид» 1: 3 ;

1: ; 12.08.23 «Атлетик» — «Реал Мадрид» 0: 2 ;

0: ; 03.08.23 «Ювентус» — «Реал Мадрид» 3 :1;

— «Реал Мадрид» :1; 30.07.23 «Реал Мадрид» — «Барселона» 0: 3;

0: 27.07.23 «Реал Мадрид» — «Манчестер Юнайтед» 2:0.

Интересные статические факты «Реал Мадрид»:

В 2 последних встречах команда побеждает;

В последнем гостевом матче мадридцы победили;

В последней игре королевского клуба забивают обе команды;

В 3 из 4 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;

В последних 3 матчах команда в среднем забивает 2 мяча;

Мадридцы отличаются голом в 8 из 9 последних поединков.

«Сельта» – «Реал Мадрид»: история личных встреч

Команды в истории очных поединков провели между собой 131 матч. Колоссальное преимущество в них на стороне мадридцев – 76 побед, при 34 победах команды из Виго. А 21 встреча закончилась ничейным результатом. «Сельта» в среднем забивала в этих матчах 1,27 голов (166 забитых мячей), а «Реал Мадрид» 2,32 (304 мяча). Самая крупная победа в этих встречах была на стороне «Реала» (7:1).

В 5 последних очных поединках команды показали следующий результат:

22.04.23 «Реал Мадрид» – «Сельта» ( 2 :0).

– «Сельта» ( :0). 21.08.22 «Сельта» – «Реал Мадрид» (1: 4 ).

(1: ). 02.04.22 «Сельта» – «Реал Мадрид» (1: 2 ).

(1: ). 12.09.21 «Реал Мадрид» – «Сельта» ( 5 :2).

– «Сельта» ( :2). 20.03.21 «Сельта» – «Реал Мадрид» (1:3).

В 5 последних очных матчах «Сельте» не удавалось зацепиться даже и за ничью, а в 4 матчах из них они побеждали с разницей в 2 мяча и более

Последний раз «Сельта» обыгрывала «Реал Мадрид» в октябре 2017 года, это было в рамках Кубка Испании тогда был счет (2:1).

Стоит заметить, что в 4 из 5 последних очных матчах обе команды забивали друг другу и в стольки же встречах было забито 3 гола и более.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Сельта» – «Реал Мадрид»

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния каталонскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Сельта» — 4.78;

Ничья — 3.98;

Победа «Реал Мадрид» — 1.73;

1X — 2.15;

Ф1 (1,5) — 1.42;

Ф2 (0) — 1.32;

Ф2 (-1) — 2.26;

ТБ (2,5) — 1.68;

ТМ (2,5) — 2.25;

ТМ (3,5) — 1.51;

ОЗ (да) — 1.64;

ОЗ (нет) — 2.25.

Команда из Виго в этом сезоне не та боевая единица, как была пару сезонов назад. Пока еще они и не в лучшей физической форме. Что не скажешь у мадридцах, которые резво начали новый сезон и дважды в гостях победили своих оппонентов с разницей в 2 мяча. Более того и в последних двух очных противостояниях команд с разницей в 2 гола побеждал «Реал Мадрид». Можно заключить пари на победу мадридцев, за это дают хороший коэффициент — 1.73. Если вы считаете что королевский клуб победит с разницей в 2 мяча и более, то вполне хорошим решением будет ставка на Ф2 (-1) за кэф 2.26, с подстраховкой на случай победы гостей с разницей в 1 гол.

Оба клуба имеют в атаке хороших исполнителей и явно не будут глубоко сидеть в обороне, думаю что будет несколько голов в исполнении обеих команд и команды продемонстрируют открытый футбол, поэтому можно здесь еще взять ставку на то, что обе забьют, за это дают кэф 1.64.

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