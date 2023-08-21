Андрей Аршавин: «У «Зенита» каждый возраст 70-75% времени держит мяч. Из них 65% – у вратаря, с центра поля катят вратарю бедному, меня это не устраивало»

Андрей Аршавин рассказал о работе с молодежной командой «Зенита».

«У «Зенита» каждый возраст 70-75% времени держит мяч. Из них 65% мяч у нашего вратаря. С центра поля не чурались, защитники катят мяч этому вратарю бедному.

Меня это в корне не устраивало. Мне кажется, сейчас изменили стиль и больше играем на чужой половине», – рассказал экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в эпизоде документального сериала «Один на один».

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