Андрей Аршавин: «У «Зенита» каждый возраст 70-75% времени держит мяч. Из них 65% – у вратаря, с центра поля катят вратарю бедному, меня это не устраивало»
Андрей Аршавин рассказал о работе с молодежной командой «Зенита».
«У «Зенита» каждый возраст 70-75% времени держит мяч. Из них 65% мяч у нашего вратаря. С центра поля не чурались, защитники катят мяч этому вратарю бедному.
Меня это в корне не устраивало. Мне кажется, сейчас изменили стиль и больше играем на чужой половине», – рассказал экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в эпизоде документального сериала «Один на один».
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Сейчас, чтобы реально заиграть воспитаннику в Зените, необходимо пройти путь Кузяева.
Еще они должны играть в современном стиле в давление как основная команда чтобы для воспитанника это не было сюрпризом