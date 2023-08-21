Андрей Аршавин: «У «Зенита» каждый возраст 70-75% времени держит мяч. Из них 65% – у вратаря, с центра поля катят вратарю бедному, меня это не устраивало»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Зенит U-19 Футбол

Андрей Аршавин рассказал о работе с молодежной командой «Зенита».

«У «Зенита» каждый возраст 70-75% времени держит мяч. Из них 65% мяч у нашего вратаря. С центра поля не чурались, защитники катят мяч этому вратарю бедному.

Меня это в корне не устраивало. Мне кажется, сейчас изменили стиль и больше играем на чужой половине», – рассказал экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в эпизоде документального сериала «Один на один». 

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15 комментариев

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zenbijou
Ответ St.7
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Аршавин говорит не про основную команду а про молодёжки, на этих уровнях такой ватокат ни к чему полезному не ведет, поэтому они и борются с подобным. а турнирные результаты для академий дело не самое важное
+31
0
+31
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Bobby Shmonka
Чтобы воспитанник Зенита с ходу заиграл в основе он должен быть игроком выдающегося уровня..
+10
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+10
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Onion
Ответ Ковид 07.10.52
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Не бразди)))
+9
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+9
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AIBOLIT66
у Аршавина было особое качество, он не играл без ворот, у него голова как пушка танка всегда держала ворота соперника в прицеле...вот отсюда и голы сделанные им из ничего, как Марселю....
+5
0
+5
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Rumov
Игра может меняться. Она должна меняться, даже если команда называется Манчестер Сити. Но не должно меняться место в конце турнирной таблицы после 30 туров. У Зенита все стабильно.
+3
0
+3
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ASH11
Ответ Назар Игорь
Не знаю как насчет Захаряна и Пиняева, а Васильев и Коваленко близки к основе.
Они близки к скамейке. Были уже такие, как Мусаев или Могиливец. Где они сейчас?
Сейчас, чтобы реально заиграть воспитаннику в Зените, необходимо пройти путь Кузяева.
+3
-1
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Мистер Громов
Ответ Ковид 07.10.52
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Извечный ковидный спортивно-политический порожняк
+2
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St.7
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ASH11
Ответ Bobby Shmonka
Чтобы воспитанник Зенита с ходу заиграл в основе он должен быть игроком выдающегося уровня..
Интересно, условного Захаряна или Пиняева подтянули бы к основе Зенита? А чего то более выдающегося в нашей стране сейчас сложно представить.
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Назар Игорь
Ответ ASH11
Интересно, условного Захаряна или Пиняева подтянули бы к основе Зенита? А чего то более выдающегося в нашей стране сейчас сложно представить.
Не знаю как насчет Захаряна и Пиняева, а Васильев и Коваленко близки к основе.
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SMART789
Ответ Bobby Shmonka
Чтобы воспитанник Зенита с ходу заиграл в основе он должен быть игроком выдающегося уровня..
Да
Еще они должны играть в современном стиле в давление как основная команда чтобы для воспитанника это не было сюрпризом
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Garikus89
Ответ ASH11
Интересно, условного Захаряна или Пиняева подтянули бы к основе Зенита? А чего то более выдающегося в нашей стране сейчас сложно представить.
Других же менее талантливых подтягивают, почему бы и нет. Другой вопрос, что они бы не играли. Объективно говоря, прошлогодний Захарян и в Динамо бы не играл, если бы ему была адекватная замена выше уровнем. Даже болельщики Динамо много туров подряд просили его усадить, чтобы подумал о вечном. Но так в любом топ-клубе своего чемпионата - уникум может напрямую пробиться, остальные либо со стороны, либо через аренду)
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Ковид 07.10.52
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Да ты браздишь же.
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Катя_СПб
Ответ Ковид 07.10.52
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Гораздо лучше результат у воров природных ресурсов.
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