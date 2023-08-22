22 августа, в шотландском городе Глазго состоится матч квалификации Лиги Чемпионов УЕФА по футболу. На стадионе «Айброкс», встретятся «Рейнджерс» и «ПСВ». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

В прошлом розыгрыше квалификации к групповому этапу Лиги Чемпионов мы уже видели это противостоянии и тогда сильнее были шотландские футболисты. Прошел уже год и многое изменилось в командах, но это не помешает им показать всю ту же бескомпромиссную борьбу и интригу до последних минут противостояния. Обе команды сейчас в неплохой игровой форме и матч должен пройти на хороших скоростях. А вот сможет ли взять реванш голландский клуб за неудачу прошлого сезона, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: 1X, Ф1 (0), ТМ (3,5).

«Глазго Рейнджерс»

«Рейнджерс» в прошлом сезоне Лиги Чемпионов смог пробиться в групповой этап турнира. Сделать это был им непросто, сначала они в полуфинале квалификации с трудом обыграли бельгийский «Юнион Сент-Жилуа» с общим счетом (3:2), проиграв первый гостевой матч (0:2) в домашнем им удалось взять инициативу под свой контроль и получить желаемый результат. А в финале квалификации удалось пройти предстоящего оппонента «ПСВ» с тем же общим счетом (3:2), в этом противостоянии успеха удалось добиться шотландцам в гостях, где они обыграли оппонента (1:0).

На групповом этапе же успеха им добиться не удалось, мало того и не смогли набрать ни одного очка за 6 матчей, забив в них всего 2 гола и пропустив 22.

В текущем розыгрыше ЛЧ шотландцы уже прошли 1 стадию, где удалось оставить за бортом турнира швейцарский «Серветт» (3:2) по сумме 2 матчей. В гостях шотландцам было непросто и так хорошо сложилось, что им удалось отыграться в начале второго тайма, уступая (0:1). После чего они без особого нервоза довели встречу до логического завершения.

Команда из Глазго в прошлом сезоне Чемпионата Шотландии закончила на 2 месте, с уверенным отрывом от 3 позиции и в упорной борьбе с «Селтиком» за трофей. И за счет этого теперь участвует в квалификации к ЛЧ,

А вот стартовали в новом сезоне шотландского первенства «Рейнджерс» с попеременным успехом. В первом туре случился неожиданный проигрыш в гостях от «Килманрок» (0:1), где была огромная доминация команды во владении мячом и созданию голевых моментов, но воплотить все это в голы не получилось, подвела реализация.

Во втором же сыгранном туре удалось реабилитироваться и при родных болельщиках крупно был обыгран «Ливингстон» (4:0), здесь же удалось воспользоваться своими моментами сполна.

На текущий момент у «Рейнджерс» 3 балла в активе после 2 туров и 6 место в таблице. На 3 очка они отстают от лидирующего «Селтика».

В этом году шотландцам удалось подписать в свои ряды: Данило из «Фейенорда», Дессерс из «Кремонезе», Ламмерса из «Аталанты», Доуэлла из «Норвича», Цифуентеса из «Лос-Анджелес», Стерлинга из «Челси-U21», Батлонда из «Кристал Пэлас», Балогуна из «КПР».

Без потерь также не обошлось и команду покинули: Сакала, Цолак, Кент, Арфилд, Жуковски, Морелос, Хеландер и МакГрегор.

Последний свой матч «Рейнджерс» проводил в рамках Кубка Лиги Шотландии, где был обыгран «Мортон» (2:1). В этой встрече многое не удавалось команде и лишь в последней трети матча удалось найти свою игру и забить 2 безответных мяча после пропущенного гола.

Предстоящую встречу из-за проблем со здоровьем пропустят Дэвис и Офобор. Также под вопросом участие в игре Дэвиса и Йылмаза.

Результаты «Глазго Рейнджерс» в 5 последних сыгранных матчах:

19.08.23 «Рейнджерс» — «Мортон» 2 :1;

— «Мортон» :1; 15.08.23 «Серветт» — «Рейнджерс» 1:1;

12.08.23 «Рейнджерс» — «Мортон» 4 :0;

— «Мортон» :0; 09.08.23 «Рейнджерс» — «Серветт» 2 :1;

— «Серветт» :1; 05.08.23 «Килманрок» — «Рейнджерс» 1:0;

Интересные статические факты «Глазго Рейнджерс»:

В 4 последних матчах команда не проигрывает, а 3 завершились победой;

В 2 последних играх шотландской команды забивают оба оппонента;

В 2 последних матчах ни разу не было забито более 3 голов за матч в основное время игры;

В 5 последних матчах команда забивает в среднем около 2 мячей за игру;

Клуб из Глазго забивает в 4 матчах кряду;

В 3 последних домашних матчах команда побеждает.

«ПСВ»

Голландский клуб в прошлом сезоне ЛЧ на полуфинальной стадии квалификации к групповому этапу турнира смог оставить за его бортом французский «Монако», обыграв их с общим счетом (4:3). В решающем матче противостояния голландцам удалось дома одержать непростую победу (3:2). Причем сравняли счет они в самой концовке встречи, на 89 минуте и свели матч в дополнительные таймы, в которых победный гол удалось на свой счет записать опытному нападающему голландцев Люку Де Йонгу.

В текущем розыгрыше Лиги Чемпионов голландцы свой путь начали с полуфинала плей-офф квалификации, где уверенно разобрались с австрийским «Штурмом», выиграв у них оба матча в противостоянии (4:1) и (3:1). Сейчас же остался один шаг для выхода в групповой этап ЛЧ, это обыграть в двухматчевом противостоянии шотландцев.

Команда Петера Боша в прошлом сезоне Чемпионата Голландии заняла 2 место, на 7 баллов отстав от лидера таблицы «Фейенорда». При этом на 6 баллов удалось опередить очень сильного конкурента в лице «Аякса». «ПСВ» стали самой результативной командой в прошлом сезоне голландского чемпионата и смогли наколотить 89 мячей оппонентам в 34 турах, а ее полузащитник Хави Симонс стал лучшим голеадором первенства.

Немного изменений претерпел и игровой состав голландского клуба. Клубу удалось подписать: Ланга из «Брюгге», Чутена из «Аугсбурга», Пепи из «Рейнджерс». А из «Баварии» был арендован молодой атакующий полузащитник Тиллман

Не обошлось и без качественных потерь, ушли из команды следующие футболисты: Гутьеррез, Хави Симонс, Ромеро, Макс и Баумгартль.

ПСВ в преддверии старта нового сезона голландского чемпионата сыграл 5 контрольных встреч, в 4 из них удалось одержать победу.

А также был матч за Суперкубок Голландии, в котором удалось одержать победу над «Фейенорд» (1:0) и забрать трофей. Победу в этой непростой встрече принес команде Ланг ,который сделал это ближе к концу матча, с передачи Сайбари.

Новый сезон Чемпионата Голландии для «ПСВ» стартовал удачно. В их активе 2 победы в двух стартовых турах и 6 набранных очков. На данный момент они единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата, опережая на 2 балла «Аякс».

Предстоящий матч из-за травм пропустят Оппегард и Тиллман. Также под вопросом участие в игре Мауро Жуниора и Обиспо, у которых есть повреждения.

Результаты «ПСВ» в 5 последних сыгранных матчах:

19.08.23 «Витесс» — «ПСВ» 1: 3 ;

1: ; 15.08.23 «Штурм» — «ПСВ» 1: 3 ;

1: ; 12.08.23 «ПСВ» — «Утрехт» 2 :0;

— «Утрехт» :0; 08.08.23 «ПСВ» — «Штурм» 4 :1;

— «Штурм» :1; 14.08.23 «Фейеноорд» — «ПСВ» 0:1.

Интересные статические факты «ПСВ»:

В 9 последних матчах команда стабильно побеждает

Голландцы отличаются голом в 27 последних матчах

В среднем, в 4 последних матчах, команда забивает сопернику 3 гола за игру;

В 2 последних матчах голландцев обе команды отличались в игре;

В 7 последних матчах в качестве гостей команда опбеждает;

В 2 последних матчах за игру в каждой было забито 4 мяча.

«Глазго Рейнджерс» – «ПСВ»: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 8 поединков. Превосходство в них на стороне «Рейнджерс» – 4 победы, а также было 3 ничейных результата и 1 победа «ПСВ». Шотландская команда в среднем забивал в этих матчах 1.38 гола (11 забитых мячей), а голландская 0,75 (6 мяча).

В 5 последних очных поединках команды показали следующий результат:

24.08.2022 «ПСВ» – «Рейнджерс» (0: 1 ).

(0: ). 16.08.2022 «Рейнджерс» – «ПСВ» (2:2).

17.03.2011 «Рейнджерс» – «ПСВ» (0: 1 ).

(0: ). 10.03.2011 «ПСВ» – «Рейнджерс» (0:0).

20.10.1999 «Рейнджерс» – «ПСВ» (4:1).

Голландская команда лишь 1 раз побеждала шотландский «Рейнджерс» в своей истории, это было в 2011 году в рамках Лиги Европы. Последние же 2 матча для ПСВ не увенчались успехом.

Только в 2 из 5 сыгранных встречах обе команды забивали друг другу и в этих встерчах было забито 4 и более гола.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Глазго Рейнджерс» – «ПСВ»

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния команду гостей, c минимальной разницей в котировках. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Рейнджерс» — 2.73;

Ничья — 3.49;

Победа «ПСВ»— 2.53;

1X — 1.53;

X2 — 1.46;

Ф1 (0) — 1.98;

Ф2 (0) — 1.84;

ТБ (2,5) — 1.72;

ТМ (2,5) — 2.14;

ТМ (3,5) — 1.41;

ОЗ (да) — 1.60;

ОЗ (нет) — 2.25.

Впереди предстоит встреча двух команд примерно равных по классу и качеству исполнителей. В 3 домашних матчах кряду шотландцы побеждают, да и в двух последних очных встречах они не проигрывали. Исходя из этого считаю, что хорошей ставкой здесь будет 1X, за довольно неплохой коэффициент 1.53. Если же считаете что хозяева победят, то можно сделать ставку Ф1 (0), обезопасив сумму ставки на случай ничейного исхода матча.

Редко, когда в матчах шотландцев запредельно большая результативность. Да и очные игры команд редко когда завершаются 4 и более голами. Поэтому тут можно еще заключить пари и на ТМ (3,5), за хороший кэф 1.41.

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