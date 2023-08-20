Где смотреть Рейнджерс – ПСВ, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 22 августа
Во вторник, 22 августа, сыграют Рейнджерс и ПСВ в первом матче раунде плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Айброкс».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Рейнджерс – ПСВ
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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