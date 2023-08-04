Левандовски о критике: «Пресса говорит за тебя, люди приписывают тебе свои мечты и вымещают недовольство на тебе, когда они не сбываются. Лучшая терапия – поговорить с кем-то»

Теги Барселона Ла Лига Роберт Левандовски психология Здоровье Футбол

Роберт Левандовски рассказал, как реагирует на написанное о нем в прессе и соцсетях.

«Никто не знает, что происходит между двумя фотографиями в инстаграме, опубликованными с разницей в три дня.

Социальные сети, пресса... Все говорят за тебя. Порой люди пытаются тебе приписать свои мечты, а когда они не сбываются, то эти люди расстраиваются и вымещают недовольство на тебе.

Я не идеален и не обо всем знаю. Не каждый понимает это. У нас бывает плохое утро, но мы делаем все для того, чтобы это не влияло на нашу работу. Однако это непросто.

Несколько лет назад я понял, что лучшая терапия – поговорить с кем-то [после негативных комментариев]. Это помогает понять, что происходит со мной. Иногда нужно просто выплеснуть это.

Мне нравится моя жизнь, и в Барселоне я открыл для себя новый образ жизни. Улыбки моих дочерей сопровождают меня на тренировку, и поэтому я еду туда с большой охотой», – сказал форвард «Барселоны» в интервью L’Equipe.

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5 комментариев

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Да Лева уже не в том возрасте чтобы ныть из за критики. Он бесспорный топ нападающий и один из сильнейших игроков в истории Бундеслиги и сборной Польши, если бы все в Барселоне были бы его уровня, то Барса по любому бы доходила до 1/4 ЛЧ минимум, но имеем то что имеем.
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Лучше класть на слова и мечты других, много и упорно работать и воплотить свои собственные 😎👍🏻
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Лева - настоящий мужик, один из немногих кто не обижается на критику. Даже после того как его ограбили с ЗМ вернулся и стал только сильнее. Вывел сборную Польши на ЧМ в тяжелейших стыках 💪
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Теперь его хрен продашь, осваиваются в лучшем городе где только можно было бы играть из топ клубов и потом не планируют никуда уходить а показатели понижаются
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