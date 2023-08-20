Энрике про 1:1 с «Тулузой»: «ПСЖ» далек от того, что я хочу видеть. Нам не хватало владения, бегать от одних ворот к другим – не то, о чем я прошу»
Луис Энрике раскритиковал «ПСЖ» после ничьей с «Тулузой» (1:1).
– Очевидно, это разочаровывает. Этот матч мы должны были выигрывать.
Думаю, у нас была достаточно хорошая первая половина. Во второй, если не учитывать гол, мы потеряли контроль и недостаточно хорошо обращались с мячом, начали теряться в переходных фазах. А с пенальти нам просто не повезло.
Снова ничья. Да, нам не хватало владения, особенно при 1:0. Наша цель заключается не в том, чтобы бегать от одних ворот к другим. Я прошу не об этом.
У нас было два или три момента, но нам не повезло, а потом случился пенальти.
Обеспокоен ли я? Нет, это лишь начало сезона. Команде еще далеко до того, что я хочу видеть, особенно в атаке. Мы продолжим работать.
Во втором тайме мы стали терять мяч и пропустили гол. Если хочешь за что-то бороться в чемпионате и Лиге чемпионов, это недопустимо. Но такие ошибки во втором тайме были.
– Почему Мбаппе и Дембеле не попали в стартовый состав?
– Я тренер, мне решать, – заявил Энрике в эфире Canal+.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Чтобы защитникам, которые пасуются между собой, не было скучно
Тогда и владения еще больше станет
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