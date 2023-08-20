Энрике про 1:1 с «Тулузой»: «ПСЖ» далек от того, что я хочу видеть. Нам не хватало владения, бегать от одних ворот к другим – не то, о чем я прошу»

Теги ПСЖ Тулуза лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Усман Дембеле Футбол

Луис Энрике раскритиковал «ПСЖ» после ничьей с «Тулузой» (1:1).

– Очевидно, это разочаровывает. Этот матч мы должны были выигрывать.

Думаю, у нас была достаточно хорошая первая половина. Во второй, если не учитывать гол, мы потеряли контроль и недостаточно хорошо обращались с мячом, начали теряться в переходных фазах. А с пенальти нам просто не повезло.

Снова ничья. Да, нам не хватало владения, особенно при 1:0. Наша цель заключается не в том, чтобы бегать от одних ворот к другим. Я прошу не об этом.

У нас было два или три момента, но нам не повезло, а потом случился пенальти.

Обеспокоен ли я? Нет, это лишь начало сезона. Команде еще далеко до того, что я хочу видеть, особенно в атаке. Мы продолжим работать.

Во втором тайме мы стали терять мяч и пропустили гол. Если хочешь за что-то бороться в чемпионате и Лиге чемпионов, это недопустимо. Но такие ошибки во втором тайме были.

– Почему Мбаппе и Дембеле не попали в стартовый состав?

– Я тренер, мне решать, – заявил Энрике в эфире Canal+.

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13 комментариев

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S. A.
78% с Лорьяном и 76% с Тулузой – не хватало владения... А >1000 передач ему хватило?
+12
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Rister81
Желаю Мбаппе продлиться надолго)) Ему тут самое место,тут очередной вылет с ЛЧ,но черепахе не привыкать ))
+7
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Даня Кашеваров
77% владения маловато, да. Вот когда 90% будет, то можно и Тулузы всякие обыгрывать начинать
+7
-1
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Аморалинни
Псж надо купить вратаря, который ногами хорошо играет
Чтобы защитникам, которые пасуются между собой, не было скучно
Тогда и владения еще больше станет
Выгодная покупка короче
+2
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Михо
Этот тренер и клуб явно подходят друг другу
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ПавелАвер
Ответ Михо
Этот тренер и клуб явно подходят друг другу
😆😆😆👍точно Миша подметил
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Аморалинни
76 процентов владения --> нам не хватило владения)))
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St.7
No Messi-no party
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ПавелАвер
шейхи скоро продадут этот проект и будет этот недоклубишко болтаться во второй лиге
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