Месси – 3-й игрок в истории «Интер Майами» с 10 голами за клуб. Рекорд Игуаина – 29 мячей
Лионель Месси – 3-й игрок в истории «Интер Майами» с 10 голами за клуб.
36-летний аргентинский форвард отличился в финале Кубка лиг с «Нэшвиллом» (1:1, по пенальти – 10:9).
Он забивал во всех 7 играх за новый клуб, всего на его счету стало 10 мячей.
Месси вышел на чистое 3-е место в истории «Интера» по голам. Клуб из Флориды дебютировал в МЛС в 2020 году.
Лучшим бомбардиром остается форвард Гонсало Игуаин, у него 29 голов в 70 матчах. Нападающий Леонардо Кампана забил 16 мячей в 52 играх.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
- 7 игр
- 7 побед
- 1 трофей
- 10 голов + ассист
- лучший бомбардир и игрок турнира
- 2 гола со штрафного
- 5 МВП матча
И все это за месяц:)
- Когда Месси становится олимпийским чемпионом, это не считается достижением.
- Когда Месси выигрывает ЧМ, это сфальсифицировано.
- Когда Месси выигрывает Золотой мяч, это ограбление.
- Когда Месси выступает в МЛС, качество лиги низкое.
Но когда кто-то выигрывает Кубок короля Салмана ( дружеский турнир), он становится ГОАТ.
Стандарты против Месси
Смотрю в книгу - вижу фигу.
Месси это солнце
Месси это луна
Месси это весна
Горжусь, что живу в эпоху лучшего игрока и человека в истории