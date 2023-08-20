Месси – 3-й игрок в истории «Интер Майами» с 10 голами за клуб. Рекорд Игуаина – 29 мячей

Лионель Месси – 3-й игрок в истории «Интер Майами» с 10 голами за клуб.

36-летний аргентинский форвард отличился в финале Кубка лиг с «Нэшвиллом» (1:1, по пенальти – 10:9).

Он забивал во всех 7 играх за новый клуб, всего на его счету стало 10 мячей.

вышел на чистое 3-е место в истории « » по голам. Клуб из Флориды дебютировал в МЛС в 2020 году.

Лучшим бомбардиром остается форвард , у него 29 голов в 70 матчах. Нападающий Леонардо Кампана забил 16 мячей в 52 играх.

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