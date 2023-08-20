Месси – 3-й игрок в истории «Интер Майами» с 10 голами за клуб. Рекорд Игуаина – 29 мячей

Теги МЛС Лионель Месси рейтинги Гонсало Игуаин Интер Майами Леонардо Кампана Футбол

Лионель Месси – 3-й игрок в истории «Интер Майами» с 10 голами за клуб.

36-летний аргентинский форвард отличился в финале Кубка лиг с «Нэшвиллом» (1:1, по пенальти – 10:9). 

Он забивал во всех 7 играх за новый клуб, всего на его счету стало 10 мячей

Месси вышел на чистое 3-е место в истории «Интера» по голам. Клуб из Флориды дебютировал в МЛС в 2020 году. 

Лучшим бомбардиром остается форвард Гонсало Игуаин, у него 29 голов в 70 матчах. Нападающий Леонардо Кампана забил 16 мячей в 52 играх.

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26 комментариев

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Отец Абду
Путешествие Месси в МЛС:
- 7 игр
- 7 побед
- 1 трофей
- 10 голов + ассист
- лучший бомбардир и игрок турнира
- 2 гола со штрафного
- 5 МВП матча

И все это за месяц:)
+51
-6
+45
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clausevenzzz
- Когда Месси выигрывает Кубок Америки, это приз Микки Мауса.
- Когда Месси становится олимпийским чемпионом, это не считается достижением.
- Когда Месси выигрывает ЧМ, это сфальсифицировано.
- Когда Месси выигрывает Золотой мяч, это ограбление.
- Когда Месси выступает в МЛС, качество лиги низкое.
Но когда кто-то выигрывает Кубок короля Салмана ( дружеский турнир), он становится ГОАТ.
Стандарты против Месси
Смотрю в книгу - вижу фигу.
+46
-3
+43
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rigobersong
За один месяц стал легендой клуба!:))
+28
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Игорь Климов
Ответ Отец Абду
Путешествие Месси в МЛС: - 7 игр - 7 побед - 1 трофей - 10 голов + ассист - лучший бомбардир и игрок турнира - 2 гола со штрафного - 5 МВП матча И все это за месяц:)
Ещё Лео Месси отдал 2 пенальти партнёру по команде.
+19
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+17
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Пирс Морган
Приехал и через месяц взял кубок, став лучшим бомбардиром и игроком турнира, фильм продолжается
+13
-1
+12
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VERBLYUD
Игуаин был топом в Европе, прилично забивал за Реал, Наполи и Юве, перешел в МЛС в 32 года и за 70 матчей забил всего 29 голов. У 36-летнего Месси уже 10 голов за 7 матчей, боюсь представить, сколько у него будет голов после 70 игр! Станет лучшим бомбардиром клуба с огромным отрывом!
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Михаил Хромаков
уровень второго бомбардира клубы мы видели на 90 минуте)
+8
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Игорь Климов
Ответ clausevenzzz
- Когда Месси выигрывает Кубок Америки, это приз Микки Мауса. - Когда Месси становится олимпийским чемпионом, это не считается достижением. - Когда Месси выигрывает ЧМ, это сфальсифицировано. - Когда Месси выигрывает Золотой мяч, это ограбление. - Когда Месси выступает в МЛС, качество лиги низкое. Но когда кто-то выигрывает Кубок короля Салмана ( дружеский турнир), он становится ГОАТ. Стандарты против Месси Смотрю в книгу - вижу фигу.
Ты в этом мнении абсолютно прав, респект за правду!
+8
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Игорь Климов
Ответ rigobersong
За один месяц стал легендой клуба!:))
Величайший! 🐐🇦🇷
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Uragan Boy
где то в пустыне плачет португальский аладин
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ clausevenzzz
- Когда Месси выигрывает Кубок Америки, это приз Микки Мауса. - Когда Месси становится олимпийским чемпионом, это не считается достижением. - Когда Месси выигрывает ЧМ, это сфальсифицировано. - Когда Месси выигрывает Золотой мяч, это ограбление. - Когда Месси выступает в МЛС, качество лиги низкое. Но когда кто-то выигрывает Кубок короля Салмана ( дружеский турнир), он становится ГОАТ. Стандарты против Месси Смотрю в книгу - вижу фигу.
интересно, Криштофаны через сколько появятся на Спортс.ру???
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Uragan Boy
за месяц куча голов, побил рекорды и сделал грустными болельщиц реала))
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AF007
Месси это небо
Месси это солнце
Месси это луна
Месси это весна

Горжусь, что живу в эпоху лучшего игрока и человека в истории
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Игорь Климов
Лео Месси скоро и в чемпионате Америки перепишет множество других рекордов, гений!
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rigobersong
Конечно Интеру нужен еще один игрок хорошего уровня в атаку, прям не обязательно какая-то суперзвезда, но уж очень низкий уровень атаки у команды, хотя бы какого-нибудь Брейтуейта:))
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Кино Музыка
К середине сезона будет первым.
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Football King
Уже стал легендой Интер Майами.
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Пирс Морган
Ответ Barsa! bolshe chem klub
интересно, Криштофаны через сколько появятся на Спортс.ру???
Сейчас доплачут и придут
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Real2020
в лиге физкультурных команд
кто кто обидел?
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Din Rizaev
Ответ Andrey Ashhabadskiy
кто кто обидел?
Месси сто пудов
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Din Rizaev
Месси сто пудов
)))))
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