«Фулхэм» получит за Митровича рекордные 45 млн фунтов от «Аль-Хилаля». Тренер подтвердил переход: «Он форсировал трансфер»

Тренер «Фулхэма» Марку Силва подтвердил, что Александар Митрович уходит.

«Он форсировал трансфер. Думаю, вы все знаете об этом, многие об этом писали. Очевидно, что он сделал: он форсировал трансфер.

Он знает мое мнение. Я сообщил в личном разговоре», – заявил португалец.

По данным журналиста The Athletic Питера Рутцлера, « » получит от « » рекордные для себя 45 млн фунтов (52,6 млн евро), а также в дальнейшем сможет рассчитывать на часть суммы, за которую серб будет перепродан.

Прежний рекорд «дачников» – 25 млн фунтов и до 5 млн в виде бонусов за .

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