«Фулхэм» получит за Митровича рекордные 45 млн фунтов от «Аль-Хилаля». Тренер подтвердил переход: «Он форсировал трансфер»

Теги Фулхэм премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль рекорды Александар Митрович Марку Силва Райан Сессеньон деньги Футбол

Тренер «Фулхэма» Марку Силва подтвердил, что Александар Митрович уходит.

«Он форсировал трансфер. Думаю, вы все знаете об этом, многие об этом писали. Очевидно, что он сделал: он форсировал трансфер.

Он знает мое мнение. Я сообщил в личном разговоре», – заявил португалец.

По данным журналиста The Athletic Питера Рутцлера, «Фулхэм» получит от «Аль-Хилаля» рекордные для себя 45 млн фунтов (52,6 млн евро), а также в дальнейшем сможет рассчитывать на часть суммы, за которую серб будет перепродан.

Прежний рекорд «дачников» – 25 млн фунтов и до 5 млн в виде бонусов за Райана Сессеньона.

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10 комментариев

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Pucheslav
Ответ blаncо
Если бы Марку Силве предложили контракт в Аравии - он уже на следующее утро был в Эр-Рияде.
Предлагали. Как видите не ушел
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+5
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Великий Додда
Ответ blаncо
Если бы Марку Силве предложили контракт в Аравии - он уже на следующее утро был в Эр-Рияде.
так ему вроде предлагали
+5
-1
+4
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blаncо
Ответ Pucheslav
Предлагали. Как видите не ушел
Могу предположить почему. У Митровича это наверняка последний большой и жирный контракт. А Силве ещё тренировать и тренировать.
+2
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gukmamop
Куда, интересно, можно перепродать игрока из Саудовской Аравии?
+1
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BZB
А говорили про какие-то принципы, что с саудовцами дел иметь нельзя.
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Pucheslav
Ответ blаncо
Могу предположить почему. У Митровича это наверняка последний большой и жирный контракт. А Силве ещё тренировать и тренировать.
Там берут любого тренера с именем. Силва прошлым сезоном очевидно заслужил
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Сади Самедов
Ответ blаncо
Могу предположить почему. У Митровича это наверняка последний большой и жирный контракт. А Силве ещё тренировать и тренировать.
Митровичу тоже как бы не 35, а 28, мог бы спокойно играть в АПЛ ещё несколько лет, поэтому явно не последний контракт в его карьере
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blаncо
Ответ gukmamop
Куда, интересно, можно перепродать игрока из Саудовской Аравии?
В РПЛ. Ни у тех, ни у других нет еврокубков, но у саудовских клубов перспективы поиграть в них сейчас даже выше.
+1
-1
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UnderOne
Ответ blаncо
В РПЛ. Ни у тех, ни у других нет еврокубков, но у саудовских клубов перспективы поиграть в них сейчас даже выше.
У них есть азиатская лига чемпионов, о чем ты?
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