«Рабона от Бруну так хороша, что у меня аж встал. В моем возрасте – уже неплохо». 62-летний Линекер о навесе Фернандеша на Рэшфорда в игре с «Тоттенхэмом»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Гари Линекер Тоттенхэм Маркус Рэшфорд Футбол

Гари Линекер вульгарно описал навес Бруну Фернандеша на Маркуса Рэшфорда.

На 23-й минуте матча 2-го тура АПЛ португальский хавбек «Манчестер Юнайтед» рабоной направил мяч в штрафную площадь «Тоттенхэма», и английский форвард головой пробил выше ворот.

«Эта рабона от Бруну настолько хороша, что у меня аж встал... что уже неплохо в моем возрасте», – написал 62-летний экс-нападающий сборной Англии.

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12 комментариев

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ddddan 2
это ещё хорошо,а ведь он мог повторить то что на чм-1990 сделал
+15
-2
+13
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Н.Ф.
На мосту стояли трое — он, она и у него.
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+12
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LIv93
«А когда он головой пробил с пяти метров, я аж прям кончил…»
+13
-2
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Balt
Ответ LIv93
«А когда он головой пробил с пяти метров, я аж прям кончил…»
"Я щас закончу вообще всё!" (с) Классика из великого репортажа НТВ+ великого матча.
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Bazilic
Главное в обморок не упасть в этот момент
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deadjoker
Рабоны от Бруну, пижонство от Антони и Онаны. А ТТХ выигрывает. :))
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Вертуальный
Хорошо что холодильника нету на поле 😂бедного в депрессию бы загнали болельщики а щас кого винить в счете 2:0 ?!
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Док163
Так же хороша, как и результат матча
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vulturecrow
неточный перевод. Линекер сказал, что у него поднялось. давление.
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AIBOLIT66
я смотрел прогноз, в Лондоне выше 20 градусов не подымется....
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