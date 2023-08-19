«Рабона от Бруну так хороша, что у меня аж встал. В моем возрасте – уже неплохо». 62-летний Линекер о навесе Фернандеша на Рэшфорда в игре с «Тоттенхэмом»
Гари Линекер вульгарно описал навес Бруну Фернандеша на Маркуса Рэшфорда.
На 23-й минуте матча 2-го тура АПЛ португальский хавбек «Манчестер Юнайтед» рабоной направил мяч в штрафную площадь «Тоттенхэма», и английский форвард головой пробил выше ворот.
«Эта рабона от Бруну настолько хороша, что у меня аж встал... что уже неплохо в моем возрасте», – написал 62-летний экс-нападающий сборной Англии.
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