«Рабона от Бруну так хороша, что у меня аж встал. В моем возрасте – уже неплохо». 62-летний Линекер о навесе Фернандеша на Рэшфорда в игре с «Тоттенхэмом»

Гари Линекер вульгарно описал навес Бруну Фернандеша на Маркуса Рэшфорда.

На 23-й минуте матча 2-го тура португальский хавбек « » рабоной направил мяч в штрафную площадь « », и английский форвард головой пробил выше ворот.

«Эта рабона от Бруну настолько хороша, что у меня аж встал... что уже неплохо в моем возрасте», – написал 62-летний экс-нападающий сборной Англии.

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