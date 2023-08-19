Гончаренко про 1:0 с «Балтикой»: «Взять 3 очка при плохой игре – движение вперед»

Теги премьер-лига Россия Балтика Урал Виктор Гончаренко Матч ТВ Футбол

Виктор Гончаренко остался недоволен игрой «Урала» против «Балтики».

«Урал» в субботу в гостях обыграл «Балтику» в 5-м туре Мир РПЛ со счетом 1:0.

«Хотелось бы поздравить Екатеринбург с 300‑летием. Нам было тяжело, «Балтика» хорошо действовала. Это движение вперед, взять три очка при плохой игре.

После забитого мяча мы начали играть на удержание. Мы могли выходить в более быстрые атаки. Глубоко сели в центральной зоне. Игроки, которые вышли на поле, улучшили движение в группе атаки, несколько раз зацепились за мяч», – сказал тренер «Урала».

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9 комментариев

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T622222
Урал на первом месте 🔥🤣
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dreamstep
Уж обвинять Урал в плохой игре, с учетом результатов, никто особо не вправе - результат отличный.
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fregat96
Сиссе понравился. Вышел, сцементировал, в отборе цепко. С результатом конечно повезло. При ничейной игре, Балтике не хватило опыта. Плюс Помазун и второй плюс- косорез при необязательном пенальти.
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Уся Ваткин
Отпраздновали "Балтикой" трёхсотлетие Екатеринбурга
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Спартак Уокер
Очень рад за Урал на них приятно смотреть в этом сезоне
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Nogoi89
Гончаренко - молодец, не стрессоустойчивый, но очень крутой тренер. Это к вопросу о том, что в грандах не каждый тренер может работать, и топ-игроками тоже.
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jss
Ответ T622222
Урал на первом месте 🔥🤣
везет и наши бы могли, если бы жд не отпустили, а теперь опять пошло черте что
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