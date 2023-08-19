Гончаренко про 1:0 с «Балтикой»: «Взять 3 очка при плохой игре – движение вперед»

Виктор Гончаренко остался недоволен игрой «Урала» против «Балтики».

«Урал» в субботу в гостях обыграл «Балтику» в 5-м туре Мир РПЛ со счетом 1:0.

«Хотелось бы поздравить Екатеринбург с 300‑летием. Нам было тяжело, «Балтика» хорошо действовала. Это движение вперед, взять три очка при плохой игре.

После забитого мяча мы начали играть на удержание. Мы могли выходить в более быстрые атаки. Глубоко сели в центральной зоне. Игроки, которые вышли на поле, улучшили движение в группе атаки, несколько раз зацепились за мяч», – сказал тренер «Урала».

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