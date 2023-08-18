Лунев близок к переходу в «Карабах» (Sport24.az)

Теги Байер возможные трансферы высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев Футбол

Вратарь Андрей Лунев близок к переходу в азербайджанский «Карабах».

Клуб должен объявить о подписании 31-летнего голкипера в качестве свободного агента в ближайшее время, сообщает Sport24.az.

Последние 2 сезона Лунев провел в «Байере». Экс-вратарь «Зенита» сыграл за клуб 3 матча во всех турнирах. 

«Карабах» уже интересовался Луневым в январе, но тогда не смог договориться о трансфере с немецким клубом. 

Лунев о будущем: «Хотелось бы остаться в Европе, поиграть на хорошем уровне. Силы есть, здоровье есть»

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29 комментариев

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Брэд Либил
Не понимаю, что все так привязались к карьере Лунёва. Он для своего таланта достиг вообще всего. Человек в 24 года дебютировал в РПЛ (и то вариант с Уфой возник чисто по каким-то дружеским связям). Поиграл за Зенит и сборную, хотя никогда не соответствовал их уровню, и после этого ещё каким-то чудом в Байере оказался. О чём тут ещё мечтать?
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Sanan1908
Ответ fil_spb
Это клуб где в старте вратарь сборной играет? Очередной прекрасный вариант от Смирнова. Главный специалист по поиску места на скамейке запасных для своих клиентов.
Он хоть и вратарь сборной, но толку от него ноль. Вечно совершает какие-то ошибки. Поэтому Карабаху нужен сильный, надежный вратарь. Но не знаю Лунев подходит или нет
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fil_spb
Ответ Sanan1908
Он хоть и вратарь сборной, но толку от него ноль. Вечно совершает какие-то ошибки. Поэтому Карабаху нужен сильный, надежный вратарь. Но не знаю Лунев подходит или нет
Что из себя представляет Лунёв, после 2-х лет прозябания на банке Байера, и сам Лунёв скорее всего не знает. Но он и раньше стабильностью не отличался и описание "вечно совершает какие-то ошибки" и для него самого отлично подходит. А вот что у него стабильно, так это каждый сезон 1-2 травмы.
Если подписался за копейки, то Карабах понять можно, а если там большая зп, то Лунёв может довольно быстро разочаровать.
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fil_spb
Это клуб где в старте вратарь сборной играет? Очередной прекрасный вариант от Смирнова. Главный специалист по поиску места на скамейке запасных для своих клиентов.
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BARCA_10
Зато в Еврокубках играть будет
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Teodrakis
Из России люди уезжают во Францию. Из Германии ток в Азербайджан можно попасть. РПЛ>Бундеслига
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Farid Fataliyev
Ответ Артем Русанов
Так пренебрежительно о рпл отзывался , ну туда ему и дорога, топ чемп конечно
в "топ чемпионате" рпл много клубов кто 10 лет подряд в групповые этапы еврокубков попадает?)))
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Shuller18
Ответ Gonzoo
Вот это заграница, вот это да. Что ему в Зените не сиделось?!
Решил попробовать что-то новое после того, как выиграл в Зените всё по несколько раз. Все-таки Байер, Бундеслига, не так много россиян могут похвастаться подобной строкой в резюме.
А то, что не получилось, это другой вопрос.
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Матвей Суицидин
Ответ Shuller18
Полгода в Уфе?) 10 матчей, если быть точнее, это ничто.
10 матчей - это и есть полгода.
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Shuller18
Ответ Матвей Суицидин
Как же он божил те полгода в Уфе перед переходом Зенит. Да и первый сезон в Зените был удачным. А потом что-то пошло не так, говорят, деньги его расслабили сильно.
Полгода в Уфе?) 10 матчей, если быть точнее, это ничто.
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Shuller18
Ответ Брэд Либил
Не понимаю, что все так привязались к карьере Лунёва. Он для своего таланта достиг вообще всего. Человек в 24 года дебютировал в РПЛ (и то вариант с Уфой возник чисто по каким-то дружеским связям). Поиграл за Зенит и сборную, хотя никогда не соответствовал их уровню, и после этого ещё каким-то чудом в Байере оказался. О чём тут ещё мечтать?
Он вообще баловень судьбы на мой взгляд. Знал ли он летом 2016 года, когда поддерживал форму в ЛФЛ, что в его карьере будут Зенит, сборная, ЧМ, ЛЧ, чемпионства и Бундеслига? А надо было всего лишь сыграть десяток матчей за Уфу, чтобы взбалмошный Луческу обратил внимание
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Денис Давыдов
Ответ fil_spb
Это клуб где в старте вратарь сборной играет? Очередной прекрасный вариант от Смирнова. Главный специалист по поиску места на скамейке запасных для своих клиентов.
Надеюсь его этот безумный агентишка доволен
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Farid Fataliyev
Ответ Murat11
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не лучше с пищевиком, текстильщиком и крымтеплицей🤣🤣
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Simplicissimus
Ответ Atremio
"Карабах" базируется в Баку, на берегу Каспия. Вы были в Баку хоть раз? Увы, сравнения с Уфой не получится.
Баку безусловно красивый город. Но и Лунев как вратарь далеко не пенс, чтоб из Бундеслиги переезжать в не самый сильный чемпионат. Есть перспектива пылить в ранних стадиях ЕК, но вряд ли для него это прям вот сказка и мечта)
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до лампочки
Ответ Atremio
"Карабах" базируется в Баку, на берегу Каспия. Вы были в Баку хоть раз? Увы, сравнения с Уфой не получится.
Не вини его так строго ,он скорее всего дальше своей Уфы никуда не выезжал наверное
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Atremio
Ответ Simplicissimus
Лучше имхо в Уфу обратно, чем в такую заграницу))
"Карабах" базируется в Баку, на берегу Каспия. Вы были в Баку хоть раз? Увы, сравнения с Уфой не получится.
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Calm One
Карабах Лунева?
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Матвей Суицидин
Как же он божил те полгода в Уфе перед переходом Зенит. Да и первый сезон в Зените был удачным. А потом что-то пошло не так, говорят, деньги его расслабили сильно.
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Anton Vasilev
Честность не порок
бгг
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