Лунев близок к переходу в «Карабах» (Sport24.az)

Вратарь Андрей Лунев близок к переходу в азербайджанский «Карабах».

Клуб должен объявить о подписании 31-летнего голкипера в качестве свободного агента в ближайшее время, сообщает Sport24.az.

Последние 2 сезона Лунев провел в « ». Экс-вратарь «Зенита» сыграл за клуб 3 матча во всех турнирах.

« » уже интересовался Луневым в январе, но тогда не смог договориться о трансфере с немецким клубом.

Лунев о будущем: «Хотелось бы остаться в Европе, поиграть на хорошем уровне. Силы есть, здоровье есть»

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