Лунев близок к переходу в «Карабах» (Sport24.az)
Вратарь Андрей Лунев близок к переходу в азербайджанский «Карабах».
Клуб должен объявить о подписании 31-летнего голкипера в качестве свободного агента в ближайшее время, сообщает Sport24.az.
Последние 2 сезона Лунев провел в «Байере». Экс-вратарь «Зенита» сыграл за клуб 3 матча во всех турнирах.
«Карабах» уже интересовался Луневым в январе, но тогда не смог договориться о трансфере с немецким клубом.
Лунев о будущем: «Хотелось бы остаться в Европе, поиграть на хорошем уровне. Силы есть, здоровье есть»
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Если подписался за копейки, то Карабах понять можно, а если там большая зп, то Лунёв может довольно быстро разочаровать.
А то, что не получилось, это другой вопрос.
бгг