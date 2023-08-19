Лунев прибыл в Баку. Экс-вратарь «Зенита» подпишет контракт с «Карабахом» на 2 года с зарплатой 200 тысяч евро (Sport24)
Андрей Лунев подпишет контракт с «Карабахом» на 2 года с зарплатой 200 тысяч евро.
Бывший вратарь «Зенита» уже прибыл в Баку, как пишет Sport24.
Последние 2 сезона Лунев провел в «Байере». Он сыграл за клуб 3 матча во всех турнирах.
«Карабах» уже интересовался Луневым в январе, но тогда не смог договориться о трансфере с немецким клубом. Сейчас россиянин находится в статусе свободного агента.
Лунев о будущем: «Хотелось бы остаться в Европе, поиграть на хорошем уровне. Силы есть, здоровье есть»
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Играл бы в Зените, брал титулы, зарабатывал бы по 1,5-2 млн евро в год. Успел бы ещё поиграть сезон в ЛЧ до бана в еврокубках.
Вместо этого два года скамейки в Бундеслиге и Азербайджан со смешной зарплатой.
Зато агент написал в телеграме миллион постов о том, какой Андрюша молодец и не загубил карьеру деньгами.