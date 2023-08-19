Лунев прибыл в Баку. Экс-вратарь «Зенита» подпишет контракт с «Карабахом» на 2 года с зарплатой 200 тысяч евро (Sport24)

Теги Зенит Байер возможные трансферы высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев Футбол

Андрей Лунев подпишет контракт с «Карабахом» на 2 года с зарплатой 200 тысяч евро.

Бывший вратарь «Зенита» уже прибыл в Баку, как пишет Sport24. 

Последние 2 сезона Лунев провел в «Байере». Он сыграл за клуб 3 матча во всех турнирах. 

«Карабах» уже интересовался Луневым в январе, но тогда не смог договориться о трансфере с немецким клубом. Сейчас россиянин находится в статусе свободного агента. 

Лунев о будущем: «Хотелось бы остаться в Европе, поиграть на хорошем уровне. Силы есть, здоровье есть»

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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19 комментариев

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Mamba Mentality
Пусть скажет спасибо своему агенту,вместо 2,2 млн евро в Зените,куче премиальных и бонусов,постоянных чемпионств , вот это вот все)))
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Antonio Gaudi
Отличный пример, как ненужными понтами можно испортить карьеру.
Играл бы в Зените, брал титулы, зарабатывал бы по 1,5-2 млн евро в год. Успел бы ещё поиграть сезон в ЛЧ до бана в еврокубках.
Вместо этого два года скамейки в Бундеслиге и Азербайджан со смешной зарплатой.
Зато агент написал в телеграме миллион постов о том, какой Андрюша молодец и не загубил карьеру деньгами.
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Александр Денисов
Удачи Андрей!
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Mamba Mentality
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Но сыграет в ек каких-то. Точно.
это того не стоит,да и когда он уходил из Зенита,Зенит играл в Лч
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Mark Safa
На еду хватить 😀)
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MstAndreev
Молодец! Не сидит дома на хорошем контракте, а продолжает покорять Европу!
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Mark Safa
Ответ MstAndreev
Молодец! Не сидит дома на хорошем контракте, а продолжает покорять Европу!
Покорил он конечно там лавку в Германии
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p P
Ответ MstAndreev
Молодец! Не сидит дома на хорошем контракте, а продолжает покорять Европу!
Карабах все ещё в лиге Европы играет ,а так каждый год играет в европейских лигах..
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Stt
Ответ Mamba Mentality
Пусть скажет спасибо своему агенту,вместо 2,2 млн евро в Зените,куче премиальных и бонусов,постоянных чемпионств , вот это вот все)))
Это говорит только о том, что Зенит переплачивал 2 ляма.
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tankist231
Ответ Mamba Mentality
Пусть скажет спасибо своему агенту,вместо 2,2 млн евро в Зените,куче премиальных и бонусов,постоянных чемпионств , вот это вот все)))
Ну по твоему тогда лучше не кому из россиян не ехать в западные чемпионаты, в 90% они там меньше будут получать, но не все меркантильные и это надо понимать, ему хватает, многие бегут за деньгами, а многим из них, жизни не хватит их потратить и зачем тогда за ними бежать?
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Ответ Mamba Mentality
это того не стоит,да и когда он уходил из Зенита,Зенит играл в Лч
Времена меняются
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Ответ Mamba Mentality
Пусть скажет спасибо своему агенту,вместо 2,2 млн евро в Зените,куче премиальных и бонусов,постоянных чемпионств , вот это вот все)))
Но сыграет в ек каких-то. Точно.
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Mark Safa
Ответ ZA.RMA
на хлебушек да на сметанку))
Ну даже если ему на это не хватает, я готов скинуться 😆
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ZA.RMA
Ответ Mark Safa
На еду хватить 😀)
на хлебушек да на сметанку))
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BBshkin
По ходу Карабах и 200к в год и есть истинный уровень наших футболеров
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Кино Музыка
Судя по контракту, берут на лавку. Лучше вернуться в Россию, здесь он один и лучших.
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tankist231
Отличный вариант, без шуток, мне о такой зп только мечтать, 6к долларов в год выходит, я не жалуюсь в принципе, но на 200к в год всяко круче можно жить, красава, че сказать, хоть и понимаю когда на понижение идёшь, по труднее становится, привык то к другим суммам
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Удачи Андрею
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