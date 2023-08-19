Лунев прибыл в Баку. Экс-вратарь «Зенита» подпишет контракт с «Карабахом» на 2 года с зарплатой 200 тысяч евро (Sport24)

Андрей Лунев подпишет контракт с «Карабахом» на 2 года с зарплатой 200 тысяч евро.

Бывший вратарь «Зенита» уже прибыл в Баку, как пишет Sport24.

Последние 2 сезона Лунев провел в « ». Он сыграл за клуб 3 матча во всех турнирах.

« » уже интересовался Луневым в январе, но тогда не смог договориться о трансфере с немецким клубом. Сейчас россиянин находится в статусе свободного агента.

Лунев о будущем: «Хотелось бы остаться в Европе, поиграть на хорошем уровне. Силы есть, здоровье есть»

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