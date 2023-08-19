Умер Карло Маццоне – рекордсмен Серии А по числу матчей в роли тренера
В 86 лет ушел из жизни Карло Маццоне.
Итальянский специалист в течение тренерской карьеры возглавлял «Фиорентину», «Рому», «Наполи», «Болонью» и иные команды. Его последним клубом в 2006 году стал «Ливорно».
Маццоне принадлежит рекорд Серии А по количеству игр в качестве главного тренера – 792 матча. С «Болоньей» он выигрывал финал Кубка Интертото в 1998 году.
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