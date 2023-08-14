Кин о недовольстве Салаха заменой: «Сядь и заткнись. Меняли игроков намного лучше Мо – это часть игры»

Рой Кин раскритиковал Мохамеда Салаха за недовольство заменой.

Матч 1-го тура между « » и «Челси» завершился вничью (1:1). был заменен на 77-й минуте. После замены Салах выразил недовольство, сорвав с руки повязку.

«Расстраиваться нормально, но не надо держать это в себе слишком долго. Он качал головой, сел на скамейку, всплеснул руками. Просто сядь и заткнись!

Ты должен принять это. Можешь расстраиваться, но не затягивай. Мы видели, как меняли игроков намного лучше Салаха. Это часть игры», – заявил бывший хавбек «Манчестер Юнайтед».

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