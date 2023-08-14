Кин о недовольстве Салаха заменой: «Сядь и заткнись. Меняли игроков намного лучше Мо – это часть игры»
Рой Кин раскритиковал Мохамеда Салаха за недовольство заменой.
Матч 1-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Челси» завершился вничью (1:1). Мохамед Салах был заменен на 77-й минуте. После замены Салах выразил недовольство, сорвав с руки повязку.
«Расстраиваться нормально, но не надо держать это в себе слишком долго. Он качал головой, сел на скамейку, всплеснул руками. Просто сядь и заткнись!
Ты должен принять это. Можешь расстраиваться, но не затягивай. Мы видели, как меняли игроков намного лучше Салаха. Это часть игры», – заявил бывший хавбек «Манчестер Юнайтед».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Без Кина разберутся, что затыкать, а что нет
Нужно уважать своим партнёров и тренера..
Кин себя куда токсичнее повел (как и в бытности игроком себя вел в принципе)
Там вся Англия уже высказалсь и ни одной новости по этому поводу