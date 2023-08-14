Кин о недовольстве Салаха заменой: «Сядь и заткнись. Меняли игроков намного лучше Мо – это часть игры»

Теги Ливерпуль Рой Кин премьер-лига Англия Юрген Клопп Мохамед Салах Футбол

Рой Кин раскритиковал Мохамеда Салаха за недовольство заменой.

Матч 1-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Челси» завершился вничью (1:1). Мохамед Салах был заменен на 77-й минуте. После замены Салах выразил недовольство, сорвав с руки повязку.

«Расстраиваться нормально, но не надо держать это в себе слишком долго. Он качал головой, сел на скамейку, всплеснул руками. Просто сядь и заткнись!

Ты должен принять это. Можешь расстраиваться, но не затягивай. Мы видели, как меняли игроков намного лучше Салаха. Это часть игры», – заявил бывший хавбек «Манчестер Юнайтед».

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39 комментариев

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Покерный Футбол
Ну Рой то всегда отличался эталонным поведением и сдержанностью, чтобы другим ума давать,да!
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Elihio
Так Мо по факту сел и заткнулся, просто эмоционально) Он даже слова никому не сказал. Раздули из мухи слона, Кин канеш тот еще адекват, чтоб кого-то учить манерам
+37
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Олег Акимов
Ответ therealgreenman
И в чём он не прав?
А в чём прав? Ну выплеснул эмоции, переживает за результат, считал что может помочь. Если Клопп посчитает, что он перешёл грань, то накажет. Не вижу тут повода какую-то историю раздувать.
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Sergey Kuznetsov
Так он и не держал в себе долго) После свитка вышел со всеми обниматься! Пусть сам там сядет и заткнется
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Sergey Kuznetsov
Ответ llolishe
В том что после ухода Мане Салах думал ,что купят игрока уровня Мане А приходится играть с Нуньезом который с метра в вратаря пуляет
давно мысли Салаха научились читать?
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djkdkrb
Ответ Sotanik
Мне кажется Мо был недоволен игрой команды в целом и своей игрой в частности, а не решением Клоппа его заменить.
Ты плохо играл вчера, брат?
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Bernd Leno
Ответ therealgreenman
И в чём он не прав?
Наверное в том, что это Ливерпулю виднее как реагировать на поведение Салаха
Без Кина разберутся, что затыкать, а что нет
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forward1988
На удивление проект играл лучше клоповника,но это не отменяет факт что салах балерина истеричка.
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Sotanik
Мне кажется Мо был недоволен игрой команды в целом и своей игрой в частности, а не решением Клоппа его заменить.
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Ilia Maksiokov
Салах как девочка-обиженка выглядел....
Нужно уважать своим партнёров и тренера..
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РедАктор
Рой Легенда. Мо Салаха. Все правильно.
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Eden Hazard
Ответ llolishe
В том что после ухода Мане Салах думал ,что купят игрока уровня Мане А приходится играть с Нуньезом который с метра в вратаря пуляет
если б он пульнул ещё... Комментатор, болельщик Ливерпуля протирал в том моменте: Нуньес! Ну почему ж ты такое бревно?)))
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Иван Иванов
Ответ therealgreenman
И в чём он не прав?
Не прав разве что про "намного лучше". Больше него только Холанд забивал.
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Рахил Тагиев
Ответ llolishe
В том что после ухода Мане Салах думал ,что купят игрока уровня Мане А приходится играть с Нуньезом который с метра в вратаря пуляет
только где сейчас Мане
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Alar Asus
Ответ raiska123
Думал наверное что может помочь . Что плохого?
Не обязательно токсично себя вести, открыто недовольство показывать.
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SuperSoyBoy
Ответ Alar Asus
Не обязательно токсично себя вести, открыто недовольство показывать.
ну так и не обязательно людям рассказывать, когда кому говорить и молчать
Кин себя куда токсичнее повел (как и в бытности игроком себя вел в принципе)
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Виталий Ан
Ответ llolishe
В том что после ухода Мане Салах думал ,что купят игрока уровня Мане А приходится играть с Нуньезом который с метра в вратаря пуляет
А я соглашусь. Нуньес достаточно слаб для Ливерпуля. Это игрок для среднего уровня АПЛ. Там он может быть звездой, но не как не в Ливерпуле.
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Кино Музыка
Кто бы говорил)
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Vatikan
Все верно, даже меня меняли. Ничего такого в этом нет.
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ramzan-ansar@mail.ru
Мне кажется, что такое поведение не уместно в команде с таким тренером и по отношению к своим пантерам.
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Stewart D.
как он старательно пытается держать этот образ брутала) когда на него без кринжа уже не взглянешь
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Ole Gunor
Мо, лидер команды и системообразующий игрок как на поле так и вне его. Я уверен, что он плюс ко всему и проводник идей и авторитета Клоппа на поле. Был расстроен однозначно как собой так и командой и даже если он что то сделал не так, то уверен, что он само это поймет и у него точно хватит здравомыслия принести извинения тренеру. Проблемы честно никакой не вижу в его поведение.
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гилберт
Кин великолепный эксперт.
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Sotanik
Ответ djkdkrb
Ты плохо играл вчера, брат?
Проиграл в литробол. Так что да)
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llolishe
Спортс специльно игнорирует новости про пенальти за руку Джексона
Там вся Англия уже высказалсь и ни одной новости по этому поводу
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