«Динамо» ждет от ЦСКА понижения цены на Карраскаля. У клуба есть другой вариант

«Динамо» и ЦСКА продолжают переговоры о трансфере Хорхе Карраскаля.

Между московскими клубами идет коммуникация по поводу 25-летнего колумбийского хавбека.

«Динамо» смущают поведенческие моменты игрока в и предыдущих командах, хотя футбольные качества и его адаптированность к Мир – аргументы «за».

В связи с этим бело-голубые согласятся подписать Карраскаля только при умеренной цене, отражающей совокупность всех рисков, сообщает « ».

Более того, у « » есть альтернативный кандидат на позицию атакующего полузащитника из Южной Америки. Не адаптированный, но с высоким потенциалом и при этом более выгодный – его можно пригласить через аренду с правом выкупа.

Решение по этому игроку должно быть принято в начале следующей недели. Пока он выглядит более реалистичным вариантом.

Поэтому в истории с Карраскалем важна скорость принятия решений с обеих сторон. Торг между клубами идет вокруг цифры в7-8 миллионов.

Подробная статистика доступна здесь.

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