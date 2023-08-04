«Динамо» ждет от ЦСКА понижения цены на Карраскаля. У клуба есть другой вариант

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Хорхе Карраскаль Спорт-Экспресс Футбол

«Динамо» и ЦСКА продолжают переговоры о трансфере Хорхе Карраскаля.

Между московскими клубами идет коммуникация по поводу 25-летнего колумбийского хавбека.

«Динамо» смущают поведенческие моменты игрока в ЦСКА и предыдущих командах, хотя футбольные качества и его адаптированность к Мир РПЛ – аргументы «за».

В связи с этим бело-голубые согласятся подписать Карраскаля только при умеренной цене, отражающей совокупность всех рисков, сообщает «Спорт-Экспресс».

Более того, у «Динамо» есть альтернативный кандидат на позицию атакующего полузащитника из Южной Америки. Не адаптированный, но с высоким потенциалом и при этом более выгодный – его можно пригласить через аренду с правом выкупа.

Решение по этому игроку должно быть принято в начале следующей недели. Пока он выглядит более реалистичным вариантом.

Поэтому в истории с Карраскалем важна скорость принятия решений с обеих сторон. Торг между клубами идет вокруг цифры в7-8 миллионов.

Подробная статистика Хорхе Карраскаля доступна здесь.

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66 комментариев

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Фанаты ЦСКА ждут трансферов.
Бабаев их услышал, но есть один нюанс...
+53
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Ответ Кирилл
Я сам невероятно жду трансферы на вход. Но именно со стороны выплаты невероятно трудно в данный момент что-то реализовать. Не каждый клуб будет готов на такую махинацию, благодаря которой Давила выкуплен у Леона: перевод денег через несколько стран - многие хотят все и сразу. Сейчас проблемы с переходом Файзуллаева из Пахтакора как раз из-за этого, что пока что они не согласны на такую схему.
Брейдо, ты?
+25
-1
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Обмен на тюкавина.
+35
-12
+23
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Бабаев,Мовсисян и ко где трансферы на вход !?Даже всякие середняки и аутсайдеры закупаются игроками ,а ЦСКА только продает.
+7
-1
+6
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Не удивлюсь, если и Арбузова решат продать.
Как я понял Федотову не нужны игроки с дриблингом
+5
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Гафин, хватит сопли жевать! Покупай хоть кого-нибудь. Чемпионат уже идет, если ты не в курсе!
+4
-2
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Ответ pav11k
Сами Захаряна за 15 толкают, а на Хорхе жмотятся
может потому что Захарян несколько ценнее для Динамо чем Хорхе?
+2
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Ответ Анатолий Гуров
Обмен на тюкавина.
Размечтались. У вас и деревянный Антоша забивает, плюс Федя Чалов.
+4
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Ответ FC1923
Комментарий удален модератором
Платите за Кару сколько надо, сколько ЦСКА просит ,
+3
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Ответ Селиван
У Карраскаля сложный характер? А вы покажите мне хорошего игрока с простым характером!
ну про Месси тут часто пишут, что он святее Папы Римского ))
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Ответ Анатолий Гуров
Что ты несёшь лол 🤡
Что ты несешь, мы заберем Тюкавин, ты кто есть такой? Я думаю ты "никто" и звать тебя "никак". Со взрослым дядей общаешься малявка!
+1
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Ответ Виталии Пархоменко
Размечтались. У вас и деревянный Антоша забивает, плюс Федя Чалов.
Он все равно от вас уйдёт.
+2
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Ответ Никита Королёв
Бабаев,Мовсисян и ко где трансферы на вход !?Даже всякие середняки и аутсайдеры закупаются игроками ,а ЦСКА только продает.
Я сам невероятно жду трансферы на вход.
Но именно со стороны выплаты невероятно трудно в данный момент что-то реализовать.

Не каждый клуб будет готов на такую махинацию, благодаря которой Давила выкуплен у Леона: перевод денег через несколько стран - многие хотят все и сразу.
Сейчас проблемы с переходом Файзуллаева из Пахтакора как раз из-за этого, что пока что они не согласны на такую схему.
+1
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Ответ Анатолий Гуров
Обмен на тюкавина.
Тюкавин гораздо лучше Карраскаля
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А мяч кто за него будет бегать отнимать? защита и вратарь этого тренера видимо вообще не интересует, тревожненько перед полетом над гнездом бакланчиков послезавтра.
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Пока будут думать, зенит решит все таки купить его
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Ну если есть альтернативный вариант, нафига этот темпераментальный конь крашеный.
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Ответ Анатолий Гуров
Justbored нало тебя опустить
Мели Емеля ))
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Ответ Vatikan
Пока будут думать, зенит решит все таки купить его
Щас только бабки за Малькома придут так начнет пылисосить, вот увидите. И карасей и тюкавыных с захарянами и пиняевых сейчас гегемон расчихлится
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Ответ mvpaq
Не удивлюсь, если и Арбузова решат продать. Как я понял Федотову не нужны игроки с дриблингом
Продажа его не рассматривается, это левые фек прочитал.
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Ответ Mixos Demid
Гафин, хватит сопли жевать! Покупай хоть кого-нибудь. Чемпионат уже идет, если ты не в курсе!
а вы на что-то претендуете ?
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Ответ Юрий Тюмин
Вам Караскаля нам Тюкавина
дырку от бублика,а не Шарапова.
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Ответ Никита Королёв
Бабаев,Мовсисян и ко где трансферы на вход !?Даже всякие середняки и аутсайдеры закупаются игроками ,а ЦСКА только продает.
в прошлом году 2 место чем плохо? больше шанс для молодых.
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Ответ ramoncarlos
Брейдо, ты?
Смешно, но далеко нет )

Просто решил включить голову после своих миллионных вопросов руководству в комментариях здесь (можете проверить даже) и сделал такой вывод )
Но некоторые еще не до конца понимают об этом
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Ответ Анатолий Гуров
Justbored расслабься, что Порча будет по мужскому достоинству 😂😉
Ну скорее раскатавшим губу проведут этим самым ))
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Ответ justbored
Ну скорее раскатавшим губу проведут этим самым ))
Justbored я смотрю, ты любитель этого дела. Как нравится, когда тебе делают
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Ответ Анатолий Гуров
Justbored я смотрю, ты любитель этого дела. Как нравится, когда тебе делают
О боже. Подростковая фантазия совсем разгулялась, я смотрю. Но это именно то, чем все эти мечты останутся - фантазиями.))
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Ответ Анатолий Гуров
Justbored Хорхе намного сильнее захи, загубите карьеру ему если не продадите его за сколько хотят купить другие клубы
Гуров, кому здесь стоит успокоиться, а. Как включат вас в совет директоров, так кому-то ваши хотелки могут стать интересны даже ))
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Ответ Виталии Пархоменко
Комментарий удален модератором
Что ты несёшь лол 🤡
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Justbored успокой
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хах, а Карраскаль опорника сыграет или на ворота встанет?) мне кажется с атакой у динамо все и так не плохо, есть зоны куда менее укомплектованные)
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А понижение цены на Захаряна оно не ждёт?!))
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А Карраскаль то здесь каким боком оказался,Бабаев ау?
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У Карраскаля сложный характер? А вы покажите мне хорошего игрока с простым характером!
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Justbored расслабься, что Порча будет по мужскому достоинству 😂😉
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Убило в статье ,,идёт коммуникация"- не больше, не меньше...
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Сами Захаряна за 15 толкают, а на Хорхе жмотятся
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На Тюкавина можно поменять.
Хотя уже не нужно. У нас Давила теперь есть. Гораздо интересней игрок. А за Караскаля по полной стоимости, либо покупайте ноунейма латиноса. В случае чего Хорхе и самим пригодится. Федотов не Абаскаль вечно прыгающий быдлящий, сможет перевоспитать латиноса.
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Ответ Анатолий Гуров
Ты что, не до человек? Я минусы не стовил
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Justbored нало тебя опустить
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Justbored ты не кто
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Justbored ты 0
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Ответ Анатолий Гуров
Обмен на тюкавина.
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Ответ FC1923
Комментарий удален модератором
Обляков не продается
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Ответ Анатолий Гуров
Платите за Кару сколько надо, сколько ЦСКА просит ,
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Ответ Анатолий Гуров
Он больше в ЦСКА перейдёт , чем в зенит
ВСЁ ТАК И БУДЕТ. 🤡
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Ответ Виталии Пархоменко
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Ты что, не до человек? Я минусы не стовил
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