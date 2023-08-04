«Динамо» ждет от ЦСКА понижения цены на Карраскаля. У клуба есть другой вариант
«Динамо» и ЦСКА продолжают переговоры о трансфере Хорхе Карраскаля.
Между московскими клубами идет коммуникация по поводу 25-летнего колумбийского хавбека.
«Динамо» смущают поведенческие моменты игрока в ЦСКА и предыдущих командах, хотя футбольные качества и его адаптированность к Мир РПЛ – аргументы «за».
В связи с этим бело-голубые согласятся подписать Карраскаля только при умеренной цене, отражающей совокупность всех рисков, сообщает «Спорт-Экспресс».
Более того, у «Динамо» есть альтернативный кандидат на позицию атакующего полузащитника из Южной Америки. Не адаптированный, но с высоким потенциалом и при этом более выгодный – его можно пригласить через аренду с правом выкупа.
Решение по этому игроку должно быть принято в начале следующей недели. Пока он выглядит более реалистичным вариантом.
Поэтому в истории с Карраскалем важна скорость принятия решений с обеих сторон. Торг между клубами идет вокруг цифры в7-8 миллионов.
Подробная статистика Хорхе Карраскаля доступна здесь.
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Бабаев их услышал, но есть один нюанс...
Как я понял Федотову не нужны игроки с дриблингом
Но именно со стороны выплаты невероятно трудно в данный момент что-то реализовать.
Не каждый клуб будет готов на такую махинацию, благодаря которой Давила выкуплен у Леона: перевод денег через несколько стран - многие хотят все и сразу.
Сейчас проблемы с переходом Файзуллаева из Пахтакора как раз из-за этого, что пока что они не согласны на такую схему.
Просто решил включить голову после своих миллионных вопросов руководству в комментариях здесь (можете проверить даже) и сделал такой вывод )
Но некоторые еще не до конца понимают об этом
Хотя уже не нужно. У нас Давила теперь есть. Гораздо интересней игрок. А за Караскаля по полной стоимости, либо покупайте ноунейма латиноса. В случае чего Хорхе и самим пригодится. Федотов не Абаскаль вечно прыгающий быдлящий, сможет перевоспитать латиноса.