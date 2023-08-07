«Арсенал» отклонил предложение «Монако» по Балогуну и хочет 50 млн фунтов. «Интер» постарается подписать форварда

Теги Монако Интер премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Арсенал возможные трансферы Фоларин Балогун Футбол

«Арсенал» отказал «Монако» в продаже Фоларина Балогуна.

Монегаски сделали предложение о приобретении нападающего, однако английский клуб ответил отказом, сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет.

Также отмечается, что «Арсенал» оценивает футболиста в 50 миллионов фунтов.

«Интер» тоже является претендентом на футболиста и постарается подписать форварда.

Ранее сообщалось, что итальянцы готовы предложить 25 миллионов в виде фиксированной суммы и еще 5 миллионов в виде бонусов.

Фоларин Балогун забил 21 гол в Лиге 1 в прошлом сезоне, выступая за «Реймс» на правах аренды.

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удивляет, что самая дорогая продажа Арсенала - Окслейд-Чемберлен в 2017 году, за 38 миллионов евро. Хватит отдавать всех за бесценок, поэтому понимаю позицию клуба
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ CriminalJoint62
Удивляет, что самая дорогая продажа Арсенала - Окслейд-Чемберлен в 2017 году, за 38 миллионов евро. Хватит отдавать всех за бесценок, поэтому понимаю позицию клуба
Ивоби дороже ушел
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Интер: но вы все еще можете согласиться на наши 25
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дайте ему попробовать хотя бы. Хаверц никакой на позиции нападающего, вчера опять запорол все, что было. Эдди это Эдди. Жезус калич, наверняка не раз еще травмируется.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ ML26
Ивоби дороже ушел
Согласно ТМ, писали что Ивоби за 40, но на сайте намного меньше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ CriminalJoint62
Согласно ТМ, писали что Ивоби за 40, но на сайте намного меньше
Бонусы, наверное. Они их не учитывают
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Балогуна нужно оставлять он талантливый игрок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсенал, конечно, в праве вешать на своих игроков любой ценник, но Артета своими словами скорее сбил его на Фоларина, поэтому потенциальные покупатели понимают, что если игрок не котируется тренером, то и предлагать за него можно заметно меньше того, что требует клуб. На самом деле за него неплохо и 40 млн. в евро было получить, прописав 5-10 в бонусах средней сложности, либо % от последующей продажи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Монако можно и за тридцатку отдать, только 50% с прибыли на продаже прописать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Верю в Интер и его 25 миллионов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий