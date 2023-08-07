«Арсенал» отклонил предложение «Монако» по Балогуну и хочет 50 млн фунтов. «Интер» постарается подписать форварда
«Арсенал» отказал «Монако» в продаже Фоларина Балогуна.
Монегаски сделали предложение о приобретении нападающего, однако английский клуб ответил отказом, сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет.
Также отмечается, что «Арсенал» оценивает футболиста в 50 миллионов фунтов.
«Интер» тоже является претендентом на футболиста и постарается подписать форварда.
Ранее сообщалось, что итальянцы готовы предложить 25 миллионов в виде фиксированной суммы и еще 5 миллионов в виде бонусов.
Фоларин Балогун забил 21 гол в Лиге 1 в прошлом сезоне, выступая за «Реймс» на правах аренды.
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