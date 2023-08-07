«Арсенал» отклонил предложение «Монако» по Балогуну и хочет 50 млн фунтов. «Интер» постарается подписать форварда

«Арсенал» отказал «Монако» в продаже Фоларина Балогуна.

Монегаски сделали предложение о приобретении нападающего, однако английский клуб ответил отказом, сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет.

Также отмечается, что « » оценивает футболиста в 50 миллионов фунтов.

« » тоже является претендентом на футболиста и постарается подписать форварда.

Ранее сообщалось, что итальянцы готовы предложить 25 миллионов в виде фиксированной суммы и еще 5 миллионов в виде бонусов.

забил 21 гол в Лиге 1 в прошлом сезоне, выступая за «Реймс» на правах аренды.