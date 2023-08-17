Эндо пройдет медосмотр для «Ливерпуля» сегодня. За опорника «Штутгарта» заплатят 18 млн евро

«Ливерпуль» покупает опорника «Штутгарта» Ватару Эндо.

Как пишет журналист , сделка по переходу капитана сборной Японии и « » в « » за 18 миллионов евро закрыта. Сегодня 30-летний футболист пройдет медосмотр.

Условия личного контракта с опорником «Ливерпуль» согласовал за несколько часов. Узнав об интересе со стороны «красных», игрок попросил «Штутгарт» отпустить его, так как этот трансфер станет для него осуществлением мечты.

По данным The Guardian, Эндо рассматривает переход в «Ливерпуль» как главную возможность своей карьеры. Отметим, что контракт Ватару со «Штутгартом» был рассчитан до лета 2024 года.

Ранее «Ливерпуль» не смог подписать Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа. Оба футболиста предпочли перейти в «Челси».

В Бундеслиге-2022/23 отметился 5 голами и 4 ассистами в 33 матчах. Подробную статистику японского полузащитника можно изучить здесь.

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