Эндо пройдет медосмотр для «Ливерпуля» сегодня. За опорника «Штутгарта» заплатят 18 млн евро
«Ливерпуль» покупает опорника «Штутгарта» Ватару Эндо.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, сделка по переходу капитана сборной Японии и «Штутгарта» в «Ливерпуль» за 18 миллионов евро закрыта. Сегодня 30-летний футболист пройдет медосмотр.
Условия личного контракта с опорником «Ливерпуль» согласовал за несколько часов. Узнав об интересе со стороны «красных», игрок попросил «Штутгарт» отпустить его, так как этот трансфер станет для него осуществлением мечты.
По данным The Guardian, Эндо рассматривает переход в «Ливерпуль» как главную возможность своей карьеры. Отметим, что контракт Ватару со «Штутгартом» был рассчитан до лета 2024 года.
Ранее «Ливерпуль» не смог подписать Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа. Оба футболиста предпочли перейти в «Челси».
В Бундеслиге-2022/23 Ватару Эндо отметился 5 голами и 4 ассистами в 33 матчах. Подробную статистику японского полузащитника можно изучить здесь.
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Продали Фабиньо, даже за Хендерсона получили какую-то сумму, но почему-то торговались по Лавиа за пару миллионов. Потом зачем-то переключились на Кайседо, предложив сумасшедшие для такого уровня игрока 110 миллионов и упустили в итоге и бельгийца и эквадорца. При этом еще в начале лета упустили Беллингема, за которого Реал отдал меньше, чем готовы были отдать за Кайседо и даже не рассматривали Альвареса из Аякса, который всего за 40 миллионов оказался в Вест Хэме. Ну и в конце концов, вместо того, чтобы побороться за сравнительно недорого Амрабата, которому непринципиально куда идти, в Манчестер или Ливерпуль, берут старого японца из середняка Бундеслиги. Финиш. Сочувствую скаузерам, Клопп и команда за все прошлые годы этого не заслуживают.
Сначала строят ложные надежды, потом разочаровываются
Манямир
Про Джуда было всё известно еще до лета, он хотел в Реал, поэтому даже предложения никто не делал. У Амбарабата плохой бекграунд, на его характер жалуются игроки Фиоры, поэтому не особо интересен. Плюс после ЧМ он сильно сдулся и не с проста до сих пор никуда не ушел.
Альварес вообще другого плана игрок, который Клоппу не подходит, им никогда и не интересовались даже.
https://www.sports.ru/football/1115373616-klopp-podtverdil-chto-liverpul-dogovorilsya-o-transfere-kajsedo.html
Так что в обойму не такая плохая сделка