Эндо пройдет медосмотр для «Ливерпуля» сегодня. За опорника «Штутгарта» заплатят 18 млн евро

Теги Штутгарт Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Ватару Эндо деньги Фабрицио Романо Футбол

«Ливерпуль» покупает опорника «Штутгарта» Ватару Эндо.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, сделка по переходу капитана сборной Японии и «Штутгарта» в «Ливерпуль» за 18 миллионов евро закрыта. Сегодня 30-летний футболист пройдет медосмотр.

Условия личного контракта с опорником «Ливерпуль» согласовал за несколько часов. Узнав об интересе со стороны «красных», игрок попросил «Штутгарт» отпустить его, так как этот трансфер станет для него осуществлением мечты.

По данным The Guardian, Эндо рассматривает переход в «Ливерпуль» как главную возможность своей карьеры. Отметим, что контракт Ватару со «Штутгартом» был рассчитан до лета 2024 года.

Ранее «Ливерпуль» не смог подписать Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа. Оба футболиста предпочли перейти в «Челси».

В Бундеслиге-2022/23 Ватару Эндо отметился 5 голами и 4 ассистами в 33 матчах. Подробную статистику японского полузащитника можно изучить здесь.

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49 комментариев

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Jesse Pinkman
Просто жуткое разочарование для болельщиков Ливерпуля. Очень напоминает траснферные окна Юнайтед последних 10 лет. Все лето следить за игроками, экономить и делать паническую покупку в начале сезона.
Продали Фабиньо, даже за Хендерсона получили какую-то сумму, но почему-то торговались по Лавиа за пару миллионов. Потом зачем-то переключились на Кайседо, предложив сумасшедшие для такого уровня игрока 110 миллионов и упустили в итоге и бельгийца и эквадорца. При этом еще в начале лета упустили Беллингема, за которого Реал отдал меньше, чем готовы были отдать за Кайседо и даже не рассматривали Альвареса из Аякса, который всего за 40 миллионов оказался в Вест Хэме. Ну и в конце концов, вместо того, чтобы побороться за сравнительно недорого Амрабата, которому непринципиально куда идти, в Манчестер или Ливерпуль, берут старого японца из середняка Бундеслиги. Финиш. Сочувствую скаузерам, Клопп и команда за все прошлые годы этого не заслуживают.
+39
-4
+35
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SoWeTo
Ответ Jenqa123
Провал это платить за ноунеймов по 60+ лямов, которые из раза в раз не отрабатывают свои бабки
Типа Энди Кэррола?)
+10
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Усатая Козляра
Ответ Exterior
Не забегай вперед. Эндо будет игроком обоймы/подмены. В основу купят Дукуре за 50-60 млн ориентировочно. 1 Дукуре в опорке весь сезон без подмены не вытянет! Успокойтесь!
Фабиньо вытягивал, а ещё не купленному Дукуре уже нужна подмена.
Сначала строят ложные надежды, потом разочаровываются
Манямир
+7
-1
+6
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Exterior
Не забегай вперед. Эндо будет игроком обоймы/подмены. В основу купят Дукуре за 50-60 млн ориентировочно. 1 Дукуре в опорке весь сезон без подмены не вытянет! Успокойтесь!
+12
-7
+5
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Биомеханоид
Ответ Exterior
Не забегай вперед. Эндо будет игроком обоймы/подмены. В основу купят Дукуре за 50-60 млн ориентировочно. 1 Дукуре в опорке весь сезон без подмены не вытянет! Успокойтесь!
Сейчас главное - не бухтеть. Разговаривал с серьёзным человеком - скоро всё наладится.
+5
0
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Murat11
Второй Минамино
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Джа-Джа Бинкс
Ответ Exterior
Не забегай вперед. Эндо будет игроком обоймы/подмены. В основу купят Дукуре за 50-60 млн ориентировочно. 1 Дукуре в опорке весь сезон без подмены не вытянет! Успокойтесь!
А ты наивный)
+4
0
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Алексей Гусев
ушел Хэндо пришел Эндо...
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zabegalo
Ответ Василий Монксик
Провал,не игрок для Топ клуба. Вместо Кайседо,Лавии или Гравенберха на худой конец ,переходит это днище японское.Провал полный менеджмента Ливерпуля
Как то некультурно
+4
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Jenqa123
Ответ Василий Монксик
Провал,не игрок для Топ клуба. Вместо Кайседо,Лавии или Гравенберха на худой конец ,переходит это днище японское.Провал полный менеджмента Ливерпуля
Провал это платить за ноунеймов по 60+ лямов, которые из раза в раз не отрабатывают свои бабки
+10
-7
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za_vsu_xypmy
шмадке пусть с собой потом забирает когда его попрут
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CriminalJoint62
Топ-игрок. Определенно усилит наш Ливерпуль
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eftomolgy
Ответ toxasel
Японский самурай. По нарезке неплох: первый пас, дальний пас с двух ног, отборы, дальний удар. Тем паче в Штутгарте работал Мислинтат, а он умеет в таланты.
По нарезкам все хороши. На то они и составляются :)
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Sergey Kuznetsov
активировали тактику фикспрайс - много задешево
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IgorScouser
Ответ Jesse Pinkman
Просто жуткое разочарование для болельщиков Ливерпуля. Очень напоминает траснферные окна Юнайтед последних 10 лет. Все лето следить за игроками, экономить и делать паническую покупку в начале сезона. Продали Фабиньо, даже за Хендерсона получили какую-то сумму, но почему-то торговались по Лавиа за пару миллионов. Потом зачем-то переключились на Кайседо, предложив сумасшедшие для такого уровня игрока 110 миллионов и упустили в итоге и бельгийца и эквадорца. При этом еще в начале лета упустили Беллингема, за которого Реал отдал меньше, чем готовы были отдать за Кайседо и даже не рассматривали Альвареса из Аякса, который всего за 40 миллионов оказался в Вест Хэме. Ну и в конце концов, вместо того, чтобы побороться за сравнительно недорого Амрабата, которому непринципиально куда идти, в Манчестер или Ливерпуль, берут старого японца из середняка Бундеслиги. Финиш. Сочувствую скаузерам, Клопп и команда за все прошлые годы этого не заслуживают.
Человека взяли для скамейки, это очевидно. У него топ стата на скваке.
Про Джуда было всё известно еще до лета, он хотел в Реал, поэтому даже предложения никто не делал. У Амбарабата плохой бекграунд, на его характер жалуются игроки Фиоры, поэтому не особо интересен. Плюс после ЧМ он сильно сдулся и не с проста до сих пор никуда не ушел.
Альварес вообще другого плана игрок, который Клоппу не подходит, им никогда и не интересовались даже.
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B@SS
Пойду почитаю эту ветку )
https://www.sports.ru/football/1115373616-klopp-podtverdil-chto-liverpul-dogovorilsya-o-transfere-kajsedo.html
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Extrim
очень похоже на судоржное затыкание проблемной позиции не более того
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Зверёк
Хороший рабоспособный дисциплинированный игрок.Ясно что в основе его не будет,для ротации самое то.Но усиление однозначно нужно
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Alex Legend
Ответ Stewart D.
Надеюсь ищут всё таки основного опорника, если из 110 потратили 18
Эти 110 давно уже пошли на оплату долгов по ипотеке
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Jenqa123
Ответ SoWeTo
Типа Энди Кэррола?)
В том числе
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Exterior
Ответ Усатая Козляра
Фабиньо вытягивал, а ещё не купленному Дукуре уже нужна подмена. Сначала строят ложные надежды, потом разочаровываются Манямир
Видели мы в прошлом сезоне как Фабиньо вытягивал. Скорее его натягивали)
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Exterior
Ответ Джа-Джа Бинкс
А ты наивный)
Ф.Романо отдыхает. Вот увидишь)
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Born is the King
Ответ Alex Legend
Если так Эндо облизываете, боюсь представить что вы писали при переходе Наби Кейта 🤣👍
"Улучшенная версия Канте". Можно даже открыть комменты трансфера)
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Василий Монксик
Отпускать Фабиньо ,чтобы купить Эндо )))))))))))
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Игорь Петров
Была метрика, где Эндо по манере игры очень похож на Каземиро. Об эффективности речь не идёт, чисто функционально

Так что в обойму не такая плохая сделка
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