«Рубин» опроверг увольнение Рахимова и назначение Черчесова: «Тренеру не ставили ультиматумы. Подобные публикации вызывают недоумение»

Теги Рубин Рашид Рахимов Станислав Черчесов премьер-лига Россия отставки Константин Дзюба Футбол

«Рубин» опроверг слух о замене Рашида Рахимова на Станислава Черчесова.

Вчера агент Тимур Гурцкая заявил, что об отставке Рахимова с поста главного тренера казанцев могут объявить уже 18 августа.

«Эта информация не соответствует действительности, клуб доверяет главному тренеру Рашиду Маматкуловичу, которому во время общения с руководством никогда не ставили ультиматумы.

Станислав Саламович [Черчесов] сам все прекрасно разъяснил и четко дал понять, что никаких контактов у клуба и тренера не было.

Могу лишь добавить, что подобные публикации вызывают недоумение. При этом мы понимаем, что последние результаты команды создают почву для различных слухов и дезинформации.

Все в клубе нацелены на то, чтобы исправить текущую ситуацию», – сказал спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба.

У «Рубина» нет побед в 6 матчах на старте сезона – 4 поражения, 2 ничьих. В Мир РПЛ клуб идет 14-м.

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20 комментариев

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T622222
И через тур уволят 🤣🤣🤣
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Аль Шинник
Значит на днях уволят
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Сергей48
Вот журналюги? Никому верить нельзя?)
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Никита Самарин
Было бы странно увольнять перед матчем с КС, а вот после матча ждём инфу.
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Клирик
Значит уволят..
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Чингисхан
Если команда сегодня сольет тренера, то слухи подтвердятся. Если выиграет, то не подтвердятся что ли? Рахимов не тот тренер, который сейчас нужен Рубину. Дело времени, уволят рано или поздно. Скорее, поздно, как всегда...
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hiper74
Душевую проверьте, может Стас уже там.
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5hxrb7mywu
Сегодня вечером переобуются
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T622222
Ответ Сергей48
Ну если сегодня выиграют, то вряд ли?
Да тогда потом нет дыма без огня видимо не жилец
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Сергей48
Ответ Аль Шинник
Значит на днях уволят
Если сегодня дома проиграют, то могут и сегодня?)
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градус ненависти
А им принципиально нерусского назначать?
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Знатный стахановец
Рубин скучает. Прикольно будет, если у "нового" ГТ фимилие будет Рубинштейн! 😉
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Гоша Петров
Рубину нужно срочно доукомплектовывать состав.Благо средства есть.Нужны новички в каждую линию кроме нападения.
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super_friend
Черчесов и Рубин подходят друг другу. Назначение в плюс обоим. Рахимов не потянет.
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Олег Св
У третьего причала начинается добровольная сдача плюсиков за каменты об увольнении Рахимова. Потом буфет и танцы.
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Сергей48
Ответ T622222
И через тур уволят 🤣🤣🤣
Ну если сегодня выиграют, то вряд ли?
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