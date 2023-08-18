«Рубин» опроверг увольнение Рахимова и назначение Черчесова: «Тренеру не ставили ультиматумы. Подобные публикации вызывают недоумение»
«Рубин» опроверг слух о замене Рашида Рахимова на Станислава Черчесова.
Вчера агент Тимур Гурцкая заявил, что об отставке Рахимова с поста главного тренера казанцев могут объявить уже 18 августа.
«Эта информация не соответствует действительности, клуб доверяет главному тренеру Рашиду Маматкуловичу, которому во время общения с руководством никогда не ставили ультиматумы.
Станислав Саламович [Черчесов] сам все прекрасно разъяснил и четко дал понять, что никаких контактов у клуба и тренера не было.
Могу лишь добавить, что подобные публикации вызывают недоумение. При этом мы понимаем, что последние результаты команды создают почву для различных слухов и дезинформации.
Все в клубе нацелены на то, чтобы исправить текущую ситуацию», – сказал спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба.
У «Рубина» нет побед в 6 матчах на старте сезона – 4 поражения, 2 ничьих. В Мир РПЛ клуб идет 14-м.
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