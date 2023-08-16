Черчесов опроверг информацию о переговорах с «Рубином» и об отказе «Ахмату»: «Нельзя отказать в том, чего не было»

Теги Рубин Станислав Черчесов премьер-лига Россия Ахмат Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов опроверг, что вел переговоры с «Рубином» и отказал «Ахмату».

«Сегодня специально ждал до обеда с комментарием в надежде, что официальное опровержение о переговорах, которые якобы ведутся со мной, даст «Рубин».

Но, поскольку его не последовало, считаю необходимым внести ясность, тем более в ситуации, когда команде нужно готовиться к матчу РПЛ с «Крыльями», который состоится уже в пятницу, а не читать ерунду в интернете.

Так вот, никаких контактов с представителями казанского клуба не было и быть не могло, пока там работает главный тренер. Это мой основной принцип — в такой ситуации никогда не стану говорить о возможном контракте.

Что касается информации о том, что я отказал «Ахмату», то и она не соответствует действительности. Нельзя отказать в том, чего не было.

У меня давно сложились теплые, неформальные отношения с грозненцами, и мне правда звонил их генеральный директор Ахмед Айдамиров, интересовался планами, я вкратце о них рассказал.

Мы с Ахмедом Мусаевичем друг друга поняли и пожелали удачи. Вот и вся история», – сказал бывший тренер сборной России.

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10 комментариев

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Glukinho
не опроверг, а отрицательно подтвердил
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Виталина Максимова
Полевой командир не ведёт переговоров, он ведёт в бой
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Russ Ivan
Всё правильно, Стас, работай в Европе, варианты ещё будут...
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free_walker
Черчесов не опроверг, а исключил из лексикона
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Айвенго
Ответ Remedy
Черчес(ый) кто помнит) Без работы не останется, это точно. Положительный результат даёт, кто бы что ни говорил..
Где он его дает? В Венгрии до игры с Фарерами?
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Фут.Боль
Легенду Аустрии сменит легенда Тироля?
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Remedy
Черчес(ый) кто помнит) Без работы не останется, это точно. Положительный результат даёт, кто бы что ни говорил..
0
0
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Айвенго
Ответ Russ Ivan
Всё правильно, Стас, работай в Европе, варианты ещё будут...
Какие варианты? Например? Венгрия - это дно футбольной Европы, в другие страны путь ему заказан.
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