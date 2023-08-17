Неймар о том, что сыграет против Роналду, Бензема и других: «Это воодушевляет и заводит. Счастлив перейти в чемпионат Саудовской Аравии»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда Роберто Фирмино Футбол

Неймар высказался о матчах против европейских звезд в Саудовской Аравии.

Новичок «Аль-Хилаля» получил вопрос о предстоящих играх против команд, за которые выступают Криштиану Роналду, Карим Бензема, Роберто Фирмино и другие звездные игроки.

«Это воодушевляет. Встречи с игроками топ-уровня заводят и мотивируют играть еще лучше. Учитывая, что мы встретимся с Роналду, Бензема, Фирмино, воодушевление становится только сильнее. Так что я счастлив присоединиться к этой лиге. Встречи с ними будут чудесными, фантастическими.

Я ни с кем не обсуждал жизнь в Саудовской Аравии. Даже не разговаривал о лиге. Конечно, были короткие переписки с Теллесом, Малкомом, Майклом Ричардом [последние двое – партнеры Неймара по «Аль-Хилалю»], но ничего про город, страну и лигу мы не обсуждали. Это было что-то в духе: «Как дела? Ты переходишь или нет?» – «Конечно, да!»

Конечно, многие в Бразилии будут смотреть чемпионат Саудовской Аравии. Очевидно, тут буду я. Жду, что все бразильцы будут следить за лигой и поддерживать «Аль-Хилаль», – сказал Неймар.

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32 комментария

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Александр Денисов
Счастлив смотреть на банковский счёт
+15
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che kaif
Звезд уже больше чем в бавар лиге
+23
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Cearvm
Ответ che kaif
Звезд уже больше чем в бавар лиге
Жаль команды в футболе по другому принципу строятся и ни одна из команд Саудовской Аравии не потянула бы Бундеслигу.
+11
-3
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S H A R K
Ответ PkA46
Только из-за этого и перешел. Респект!
Конечно. А то хейтеры думают, что из-за денег...
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Блуждающий странник
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PkA46
Только из-за этого и перешел.
Респект!
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Экспертное мнение
Ответ songbilong
в товарняке, во втором тайме когда основного состава нет с Роналду?
В товарняке, лол. А для Сельты это была официальная игра?
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Rule1
Ней за те деньги которые вам там дают,вы что угодно скажете ! Главное не ляпай что клубы СА сильнее клубов в Европе. А то был тут такой исполин пустынный
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Человек1991
Хахахаха))
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S H A R K
Ответ Блуждающий странник
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500 копеек
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Оламаукбери
Ответ KMR
Евро. Рублями он одно место вытирает
Не удивлюсь, если и вытирает не он, а ему)
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PkA46
Ответ Блуждающий странник
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songbilong
Ответ Экспертное мнение
В товарняке, лол. А для Сельты это была официальная игра?
Мадрид влетел однажды Атлетико 7:2 в товарняке, и что с этого?
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JealousOne
Ответ Экспертное мнение
В товарняке, лол. А для Сельты это была официальная игра?
в той игре рон уходил на замену при счете 0:0
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FC.Barcelona
Ответ songbilong
в товарняке, во втором тайме когда основного состава нет с Роналду?
Когда Роналду отвернулся пить воду
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songbilong
Ответ FC.Barcelona
А потом Сельта возит этих звезд с распиаринным Роналду во главе
в товарняке, во втором тайме когда основного состава нет с Роналду?
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S H A R K
Ответ che kaif
Звезд уже больше чем в бавар лиге
Смотря за звезд кого считать. В Аравии у звезд остались только имя. Одни сбитые лётчики и пару средних игроков, вроде Невеша, Фофаны, Малкома и т.д.
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Ришад Хайруллин
Ответ Roman
А в Лол-лиге кто из звезд-то остался? Левандовски, Модрич, да Гризманн?
да эти бы звезды со своими командами в ла лиге в стыках были бы
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Roman
Ответ che kaif
Звезд уже больше чем в бавар лиге
А в Лол-лиге кто из звезд-то остался? Левандовски, Модрич, да Гризманн?
+8
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Ninjah
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xomamb
Кладбище слонов. Бывших слонов, ныне мосек. Хотя высокооплачиваемых. Тявкание по высшему тарифу.
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leon01
Прям счастлив, сбылась мечта!))
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noti22
И ведь это только начало
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faust1899
900. У вас пополнение на 500000$
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Михаил Зюбин
На острие атаки им только Дзюбы не хватает, некоему будет замыкать передачи в штрафную..
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