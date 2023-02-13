Комментатор, назвавший Малиновского русским, извинился перед ним в твиттере. Руслан заявил, что ждет извинений в прямом эфире

ждет извинений от комментатора, назвавшего его русским, в телеэфире.

Украинский полузащитник « » отыграл весь матч Лиги 1 против « » (2:0). На 36-й минуте он пробил со штрафного значительно выше ворот. Комментатор англоязычного канала beIN Sports сказал в эфире: «Бьет русский. Мяч почти долетел до Москвы».

Это возмутило жену Малиновского: «Какого хрена? Такие некомпетентные люди не должны комментировать подобные матчи».

Малиновский в твиттере обратился к Филу Шоэну, работавшему на той игре, и написал: «В чем дело?»

Журналист ответил: «Руслан, приношу искренние извинения за оговорку. Я действительно часто говорил, что вы украинец. Однако после вашего удара я один раз сказал про Москву. Я целый час сидел в облаке слезоточивого газа и даже не думал о России. Сейчас серьезные времена, которые вызывают много чувств. Я часто молюсь об этом. Прошу прощения за ошибку».

Малиновский ответил: «Черт, я не думал, что газ во Франции может повлиять на Флориду. Мне жаль. Раз вы ошиблись на телевидении, я хотел бы услышать извинения во время следующей прямой трансляции, а не в твиттере».

Отметим, что начало матча «Клермон» – «Марсель» в Лиге 1 было отложено на 45 минут из-за столкновений болельщиков у стадиона хозяев поля. Полиции пришлось вмешаться в ситуацию и применить слезоточивый газ, который затем попал на трибуны.

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