Комментатор, назвавший Малиновского русским, извинился перед ним в твиттере. Руслан заявил, что ждет извинений в прямом эфире

Теги Марсель лига 1 Франция телевидение Клермон Руслан Малиновский Политика соцсети Футбол

Руслан Малиновский ждет извинений от комментатора, назвавшего его русским, в телеэфире.

Украинский полузащитник «Марселя» отыграл весь матч Лиги 1 против «Клермона» (2:0). На 36-й минуте он пробил со штрафного значительно выше ворот. Комментатор англоязычного канала beIN Sports сказал в эфире: «Бьет русский. Мяч почти долетел до Москвы».

Это возмутило жену Малиновского: «Какого хрена? Такие некомпетентные люди не должны комментировать подобные матчи».

Малиновский в твиттере обратился к Филу Шоэну, работавшему на той игре, и написал: «В чем дело?»

Журналист ответил: «Руслан, приношу искренние извинения за оговорку. Я действительно часто говорил, что вы украинец. Однако после вашего удара я один раз сказал про Москву. Я целый час сидел в облаке слезоточивого газа и даже не думал о России. Сейчас серьезные времена, которые вызывают много чувств. Я часто молюсь об этом. Прошу прощения за ошибку».

Малиновский ответил: «Черт, я не думал, что газ во Франции может повлиять на Флориду. Мне жаль. Раз вы ошиблись на телевидении, я хотел бы услышать извинения во время следующей прямой трансляции, а не в твиттере». 

Отметим, что начало матча «Клермон» – «Марсель» в Лиге 1 было отложено на 45 минут из-за столкновений болельщиков у стадиона хозяев поля. Полиции пришлось вмешаться в ситуацию и применить слезоточивый газ, который затем попал на трибуны.

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143 комментария

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Julia Balinova
Ответ Ювенский Туринтус
Да, они до сих пор слабо отличают. Могут русским и югослава назвать запросто. Бывший восточный блок -- значит, русский)
Это правда, но все же а) спортивный комментатор в силу профессии должен различать национальности футболистов, или он условных уругвайцев во время матча аргентинцами называет, а хорватов сербами? Одна фигня же; б) нужно совсем под камнем весь прошлый год прожить, чтобы не уловить что эти национальные различия стали, как бы это сказать... sensitive. Уже не говоря о том, что шутка про Москву туповата сама по себе, даже если бы касалась действительно русского футболиста.
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ЕгориЙ
Ответ artem saribekyan
Написал комментарий ... Предупредили меня ,что ,возможно, я кого-то оскорбляю... Никаких оскорблений небыло с моей стороны- один сарказм...Человека русским назвали, а он обиделся вместе с женой! Об этом и написал, но меня предупредили, а потом и вовсе мой коммент не прошел. Удивительное понимание свободы слова у модераторов! Да эдравствует ,,Спортс"!- так лучше?
Повесточка диктует. Оскорбишь лгбт, они тоже удалят)
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Arty Novikoff
Погодите, его зовут РУСлан ???

Срочно менять имя на Укролан.
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igolp igolp
теперь только кровь смоет позор)))
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Александр Володин
в "Южном Парке" на эту тему есть замечательная серия.
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Колбаскер тут
А я бы написал в СБУ, пусть проверяют как шпиона. Дыма без огня не бывает)
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Grin of Ant
Ответ Sergey Mikhaylenko
Ахахах, прям через экран чувствуется влияние первого канала на твою головушку)
Это не влияние первого канала. Люди прожившие в СССР немалую часть жизни говорят тоже самое. В пионерлагерях крымских хохлы «охотились» за москалями. В Одессе, якобы пророссийском городе, послать нахер русского за счастье. Нет, сынок. Это не первый канал, это из глубины веков идёт.
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kaviknat
Ответ Пол Ганарара:
Руслан Малиновский ждёт извинений от родителей, назвавших его Русланном
Кто помнит, за Динамо Киев когда-то играл Андрей Гусин. И комментаторы украинцы одно время начали говорить его фамилию на украинский манер - ГусЫн. Закончилось тем, что им позвонила его мама и попросила называть его фамилию правильно - ГусИн
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Нарина Саакян
Ответ proiski_vragov
ахахахахахахаха какого хрена в своей стране он должен извиняться? малиновские ничего не попутали?
Именно такого хрена.Респект Русику,так и проходит перевоспитание.
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tyuiop tyuiop
Ответ Serhio Roberto
Постепенно быть украинцем становиться выгоднее чем быть чернокожим. Я кстати тоже на половину украинец, как это использовать?🤔🙇‍♂️
лучше не светись пока, а то мало ли какую дог захочет ФСБ расскрыть
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Arty Novikoff
Считаю, что Малиновский, как настоящий украинский патриот, после такого позора должен совершить харакири. Можно сеппуку.
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tyuiop tyuiop
Ответ Амин Чич
не мобилизуют, вот этим можешь пользоваться 😁
скажи это донецким и крымчанам
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Колбаскер тут
Ответ Aleksey Yashin
"Раз вы ошиблись на телевидении, я хотел бы услышать извинения во время следующей прямой трансляции." ------------------- А раз вы из США, я хотел бы несколько хаймарсов.
И F-16 не забудьте!
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Mikas7
Ответ Magico!
никчемный игрок, пытающийся привлечь к себе внимание такими дешевыми способами. Как и в ситуации с Головиным
а если тебя бы так оскорбили ?как бы реагировал ?
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tyuiop tyuiop
Ответ Pol Belov
Комментарий удален пользователем
🤣🤣😂🤣
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tyuiop tyuiop
Ответ Амин Чич
ну уже тогда руки себе отрубай, раз обнимал русского
святой водой можно окропить
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Winterburn
Ответ Nuraly Amirov
так он же болгарин
Для американцев это все "русские"
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LifeSpartak
Позорище как и вся его страна!
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tyuiop tyuiop
Ответ Winterburn
Коментатор в прямой эфире: "Прошу прощения у белоруса Малиновского"
та в США и не знают что есть такая страна
самые кто в теме знают что это земли без суверенитета оккупированные Россией последние два года
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Юрий Кранов
Ответ Sla Slo
Как же они зашуганы там своей свободой и демократией....
ну так оскорбил же он Руслана
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newjersey
Нопиоп обыкновенный
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Magico!
никчемный игрок, пытающийся привлечь к себе внимание такими дешевыми способами. Как и в ситуации с Головиным
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Пользователь Имени
И извиниться стоит непременно на украинском языке )
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tyuiop tyuiop
Ответ Александр Сачков
А как же задонатить на ВСУ?
это по умолчанию, и без напоминаний
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tyuiop tyuiop
Ответ Eden Hazard
Зеленский скоро потребует новые санкции от всех. И моральную компенсацию от Америки, потому что это довело до слез всех украинцев, срочно нужны антидепрессанты.
та это и без требования дают
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