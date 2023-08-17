Олисе, которого хотели «Челси» и «Сити», продлил контракт с «Кристал Пэлас». Он будет получать 100 тысяч фунтов в неделю

Майкл Олисе продлил контракт с «Кристал Пэлас», несмотря на интерес «Челси».

21-летний полузащитник подписал новое четырехлетнее соглашение. По информации журналиста Мигеля Дилэйни, англичанин будет получать 100 тысяч фунтов в неделю по обновленному договору.

Ранее сообщалось, что « » активировал отступные Олисе в 35 млн фунтов, а сам хавбек был согласен на трансфер. Также интерес к игроку проявлял « ».

В АПЛ-2022/23 провел 37 матчей, отметившись 2 голами и 11 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?