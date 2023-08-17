Олисе, которого хотели «Челси» и «Сити», продлил контракт с «Кристал Пэлас». Он будет получать 100 тысяч фунтов в неделю

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кристал Пэлас Майкл Олисе деньги Футбол

Майкл Олисе продлил контракт с «Кристал Пэлас», несмотря на интерес «Челси».

21-летний полузащитник подписал новое четырехлетнее соглашение. По информации журналиста Мигеля Дилэйни, англичанин будет получать 100 тысяч фунтов в неделю по обновленному договору.

Ранее сообщалось, что «Челси» активировал отступные Олисе в 35 млн фунтов, а сам хавбек был согласен на трансфер. Также интерес к игроку проявлял «Манчестер Сити».

В АПЛ-2022/23 Майкл Олисе провел 37 матчей, отметившись 2 голами и 11 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

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19 комментариев

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kokomelon
Секу Олисе хорош! Реанимирова карьеру после ЦСКА
+27
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+24
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DolJun
ну что ж, кудус так кудус, сказал боули)
+10
-2
+8
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Предан Мадриду!!!
Ответ kokomelon
Секу Олисе хорош! Реанимирова карьеру после ЦСКА
старичок)) радует, что такие ещё есть 😅😁
+2
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+2
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Sv1ft
Не тот договор подсунули. Думал, что в Сити или Челси
+2
-1
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B@SS
Заа 2.0 ))
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-2
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Акира_1
Новый Заа. Справедливости ради вообще странно, что Челси пытался подписать игрока на травме, имея схожий опыт с Фофаной да и Нкунку.
+4
-3
+1
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CyberUnited
Это просто значит, что теперь челси купит его за 100 миллионов фунтов.
+2
-1
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KeriLLo
Ещё и КП хочет в суд, весело
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Fenix4050
Пишут что КП готов были в суд идти из-за подкатов Челси к Олисе) И то что Челси отвалил а Олисе продлил наверное свидетельствуют что основания для иска были
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Cearvm
Очень странное решение. Может остаться там навсегда, Заа подтвердит.
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|phantom|
Ну, значит Барколя нужно попробовать подписать у Лиона. Идеальный игрок под Поча. Так ещё и закрыть может любую позицию в атаке.
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Alar Asus
Повезло что не перешёл в Челси, переодеваться в коридоре так себе перспектива. Ещё и тренера меняться будут каждые полгода.
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Любезный Коссутий
в следующем сезоне Боели наверняка понадобится новый ПЗ. вот готовый вариант, может быть даже дешевле 100 миллионов будет, если повезет.
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Waititi
Сити найдет лучше в чем проблема. Пусть сидит там где ему место, судьба так сказать.
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Rudenzik
Ответ Alex Miheev
Заодно поборется за 8 место
Как раз есть шанс Челси опередить
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B@SS
Ответ DolJun
ну что ж, кудус так кудус, сказал боули)
Шерки ещё из Лиона есть )
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