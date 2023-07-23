«Челси» предложил менее 45 млн евро за вингера «Кристал Пэлас» Олисе. Условия контракта согласованы

«Челси» занялся трансфером вингера «Кристал Пэлас» Мишеля Олисе.

Как утверждает RMC Sport, лондонцы уже направили предложение на сумму менее 45 млн евро.

При этом с самим футболистом условия контракта уже согласованы – они характеризуются как заманчивые.

Также интерес к игроку молодежной сборной Франции проявляют другие клубы, в том числе « », но ни один из них не продвинулся так далеко, как « ».

В АПЛ-2022/23 за 37 игр отдал 11 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.