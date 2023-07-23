«Челси» предложил менее 45 млн евро за вингера «Кристал Пэлас» Олисе. Условия контракта согласованы

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Кристал Пэлас Мишель Олисе деньги Футбол

«Челси» занялся трансфером вингера «Кристал Пэлас» Мишеля Олисе.

Как утверждает RMC Sport, лондонцы уже направили предложение на сумму менее 45 млн евро.

При этом с самим футболистом условия контракта уже согласованы – они характеризуются как заманчивые.

Также интерес к игроку молодежной сборной Франции проявляют другие клубы, в том числе «ПСЖ», но ни один из них не продвинулся так далеко, как «Челси».

В АПЛ-2022/23 Олисе за 37 игр отдал 11 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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TinTin
Нужно больше игроков в атаке. Схема 1-1-8
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The Best
Ответ TinTin
Нужно больше игроков в атаке. Схема 1-1-8
А ничего что у Челси на правом фланге один Мадуэке?На Зиеша никто не рассчитывает,Стерлинг на прн тоже не впечатляет а вот Олисе это отличный вариант.Правда я бы сначала предпочел Кайседо,нам опорник крайне необходим.
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Никита Алексеев
Они позиции, которе кроме нападающих, знают?
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Акира_1
Ответ TinTin
Нужно больше игроков в атаке. Схема 1-1-8
Да, реально нужно. Пулишич свалил, Зиеш тоже должен и в итоге на фланге один сырой Мадуэке и молодёжь, так что ещё один вингер для ротации не помешает. Хотя гораздо важнее было бы купить игрока в центр поля.
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Рома Ладутько
Ответ Никита Алексеев
Они позиции, которе кроме нападающих, знают?
на правом фланге атаке остался один мадуеке ,и молодёжка, ушел Пулишич,и вроде как Зиеш в Аль насре,Для ротации подойдёт.
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Hasan_072
Кажется, этот игрок раскроется в Челси
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ta-tosha
Ответ Tiestorzn17
Зачем? У Челси вингеров толпа просто...
была толпа, сейчас осталось трое
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The Best
Ответ DolJun
в ротацию на правый фланг взяли бразила, кажется анджело зовут, недавно вырезал великолепный пас на чилвела когда подвальную английскую команду громили.
Анжело в аренду отправится скорее всего
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The Best
Ответ Bazilic
Отличный вариант? Он же одного уровня с Мадуэке и Мудриком
В отличии от этих двоих у него есть опыт игры в АПЛ)
В прошлом сезоне у него была стата 2 + 11,и это за Кристал Пэлас.
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Bazilic
Ответ The Best
А ничего что у Челси на правом фланге один Мадуэке?На Зиеша никто не рассчитывает,Стерлинг на прн тоже не впечатляет а вот Олисе это отличный вариант.Правда я бы сначала предпочел Кайседо,нам опорник крайне необходим.
Отличный вариант? Он же одного уровня с Мадуэке и Мудриком
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Патрик Бэйтмен
Секу ещё в деле
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Алексей Гусев
Санди Олисе из каминг?
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Temp LC
за кого?
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Tiestorzn17
Зачем? У Челси вингеров толпа просто...
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B@SS
Воспитанника возвращаем, гуд ) Только Романо пишет, что пока разбираются, что с его травмой )
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Акира_1
Конкретно этот чувак прямо сейчас с травмой, поэтому смысл брать Фофану 2.0?
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<~Inter~>
Почеттино знает, что ему нужно столько игроков тренировать?
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