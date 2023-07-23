«Ман Сити» следит за Олисе, интересующим «Челси». Отступные – 35 млн фунтов

Мишель Олисе может пополнить состав чемпионов Англии.

По данным инсайдера , « », как и « », включил вингера в список интересных игроков. Оба клуба следят за тем, как идет восстановление француза от полученной в июне травмы задней поверхности бедра третьей степени.

Отмечается, что в контракте игрока с « » прописаны отступные – примерно 35 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что «Челси» уже сделал предложение по .