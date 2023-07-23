«Ман Сити» следит за Олисе, интересующим «Челси». Отступные – 35 млн фунтов
Мишель Олисе может пополнить состав чемпионов Англии.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити», как и «Челси», включил вингера в список интересных игроков. Оба клуба следят за тем, как идет восстановление француза от полученной в июне травмы задней поверхности бедра третьей степени.
Отмечается, что в контракте игрока с «Кристал Пэлас» прописаны отступные – примерно 35 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что «Челси» уже сделал предложение по Олисе.
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