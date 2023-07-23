«Ман Сити» следит за Олисе, интересующим «Челси». Отступные – 35 млн фунтов

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы возможные трансферы Кристал Пэлас Мишель Олисе деньги Здоровье Фабрицио Романо Футбол

Мишель Олисе может пополнить состав чемпионов Англии.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити», как и «Челси», включил вингера в список интересных игроков. Оба клуба следят за тем, как идет восстановление француза от полученной в июне травмы задней поверхности бедра третьей степени.

Отмечается, что в контракте игрока с «Кристал Пэлас» прописаны отступные – примерно 35 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что «Челси» уже сделал предложение по Олисе.

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24 комментария

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Дядя ТУРА
удачи Секу. в ЦСКА был неплох
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выходец из убежища
Ответ леннорыч-абрамович
МанСити - английский Зенит
И кого Сити в последние годы уводил у конкурентов? Скорее наоборот, проигрывали борьбу: Райс, Жоржиньо, Фред, Санчес.
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mediaboss22
так вот куда пропал Секу )
+9
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Милан 757
Пока что Сити вообще не усилился не считая Ковачича, а потеряли уже Гюндогана, Мареза и Уокера ...
+4
0
+4
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#SharkTeam
Ответ llolishe
Ситевик умеет только тратить и тратить 400 лям трансферное сальдо просто смех
У ливера сальдо хуже кстати
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<~Inter~>
Сити нужна замена ушедшему Марезу и Олисе хороший вариант
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tim_master
Ответ Vovker
А Зенит кого уводил у конкурента? Фернандес был игроком другого клуба, выбор сам сделал. Эраковича Зенит вел два года (несмотря на спартаковские вопли). Кого Зенит увел у конкурентов? И, главное, как много у Зенита конкурентов в РПЛ?
Быстров, Данни, заваленные деньгами Дзюба и Бакаев, куча игроков из Рубина и Ростова поспорят, например.
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Сергей Кайзер
Из одной новости Спорц сделал две - почему я не удивлён.
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Вячеслав Новиков-Володько
Как могут быть отступные примерно?)))
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Born is the King
Очередной воспитанник Кобхема. Не вернут воспитанников не возвращают
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#SharkTeam
Ответ леннорыч-абрамович
МанСити - английский Зенит
кто же тогда челси?
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#SharkTeam
Ответ леннорыч-абрамович
английский ЦСКА
не похож
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Blaumerc
Ответ llolishe
Наверно не разрешили заявить Марчиняка на АПЛ поэтому перешел на план Б
Марчиняк забронирован Реалом на лигу чемпионов, у Сити нет шансов
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