Ташуев об отставке из «Ахмата»: «Принимаю решение президента как хозяина. Что обсуждать?»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Магомед Даудов Пари НН Футбол

Сергей Ташуев высказался об отставке из «Ахмата».

– После матча с «Пари НН» связались с президентом [Магомедом Даудовым], достаточно доброжелательно пообщались и решили, что команде нужна встряска. Вопрос стоял не о профессиональных качествах того или иного футболиста или тренера, а именно о психологии. Это решение президента. Я принял его.

– Многие считают, что это было поспешное решение руководства «Ахмата».

– Повторяю снова: я принимаю решение президента как хозяина. Что обсуждать?

– До матча с «Пари НН» президент «Ахмата» выражал вам поддержку?

– Все было нормально, никаких проблем и предпосылок, что случится что-то страшное и катастрофическое. В отношении меня в частности. Была хорошая атмосфера с президентом и менеджерами клуба. Все было профессионально и без эмоций, – сказал Ташуев.

На старте сезона «Ахмат» потерпел 5 поражений в 6 матчах и одержал лишь одну победу – над «Сочи» (2:1) в Мир РПЛ. В следующем туре команда сыграет с «Оренбургом» дома.

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. Под его руководством команда заняла 5-е место в таблице по итогам прошлого сезона.

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10 комментариев

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Lindeman
Ташуев, дай лапу!
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Aristokrat_13
Когда в других странах увольют тренеров, это делают владельцы (owners) клубов или боссы, руководство, ну в общем вы поняли. Никто не говорит "хозяин" (master). Впрочем, чего я удивляюсь. На месте спортса я бы еще задумался может хозяин с большой буквы надо было написать
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klimparty
Что-то на Газаевском
+3
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Василий Монксик
Ташуев:они мои хозяева,я принимаю все!)
нормальная реакция, он наемный работник, грязи никакой нет, так и надо уходить профессионалу, а не устраивать истерики и выносить грязь. будущий работадатель учтёт этот важный момент
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Сергей48
Такая тренерская доля! В поражении виноват тренер, в победе все!
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versus_
Помнится, и в Кубани Ташуев на короткое время зашумел победами, но потом все сникло. Так то он хорош, чтобы спасти положение, но не на длительную работу.
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