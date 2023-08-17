Ташуев об отставке из «Ахмата»: «Принимаю решение президента как хозяина. Что обсуждать?»

Сергей Ташуев высказался об отставке из «Ахмата».

– После матча с « » связались с президентом [ ], достаточно доброжелательно пообщались и решили, что команде нужна встряска. Вопрос стоял не о профессиональных качествах того или иного футболиста или тренера, а именно о психологии. Это решение президента. Я принял его.

– Многие считают, что это было поспешное решение руководства « ».

– Повторяю снова: я принимаю решение президента как хозяина. Что обсуждать?

– До матча с «Пари НН» президент «Ахмата» выражал вам поддержку?

– Все было нормально, никаких проблем и предпосылок, что случится что-то страшное и катастрофическое. В отношении меня в частности. Была хорошая атмосфера с президентом и менеджерами клуба. Все было профессионально и без эмоций, – сказал .

На старте сезона «Ахмат» потерпел 5 поражений в 6 матчах и одержал лишь одну победу – над «Сочи» (2:1) в Мир . В следующем туре команда сыграет с «Оренбургом» дома.

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. Под его руководством команда заняла 5-е место в таблице по итогам прошлого сезона.

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