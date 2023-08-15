Ташуев об отставке из «Ахмата»: «Вчера был на коне, а этот сезон пошел неоднозначно. Пятое место сыграло злую шутку – мы завысили самооценку»

Теги премьер-лига Россия Ахмат отставки Сергей Ташуев Футбол

Сергей Ташуев прокомментировал увольнение из «Ахмата».

«Ахмат» и Ташуев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В 6 матчах на старте сезона грозненцы потерпели 5 поражений.

«Вчера был на коне, занял пятое место – лучший результат в истории «Ахмата». А этот сезон пошел неоднозначно. Слагаемых успехов и неудач очень много. Все упало в одну копилку: травмы, сборы, оборона… Нужен долгий анализ. Но это нормальная футбольная жизнь. Клуб решил, что нужно команду встряхнуть. Мы вчера поговорили с президентом, спокойно, доброжелательно, и решили, что для клуба сегодня будет лучше так. Опытные футболисты понимают, что им надо встряхиваться, что они немного остановились в росте.

Пятое место сыграло злую шутку, мы завысили самооценку. А у меня не получилось отреагировать, потому что было много травм весной, ребята до сих пор лечатся. А опытные футболисты стараются продлевать свой век, но без одержимости. Поэтому решение принято для того, чтобы встряхнуть команду. Придет новый специалист и даст игрокам импульс. Нормальная футбольная история», – сказал Ташуев.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Почему такой адекватный специалист работал в Ахмате?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Egor Aleksandrovich
"Посмотрите на своего мужчину, а теперь на меня, снова на своего мужчину и снова на меня. Да, я на коне!" ©

Сергей Ташуев
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tigo_Volchara93
Желаю тереку вылететь в первую лигу
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Никифоров
А так всегда в нашей Лиге приколов, сейчас Абаскаль проиграет Зениту и еще пару матчей и все адьёс!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЕТЧУПОЛИТАНО
РПЛ не смотрю, но интересно почнму так хейтят эту команду? По обычным русским шовинистическим взглядам или есть причины еще? Вроде в последнее время никаких скандалов с ними связанных не было
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatikan
Верим, что вылетят
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Ответ Vladvenk
Для контраста и гармонии во Вселенной.
Согласен, дон)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bashibuzuck
Ташуев хороший тренер, а "Ахмат" если будет менять тренеров как перчатки, только хуже будет, вылетят в Лучшую Лигу Мира
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
дурной сходненский гребист
багаж Талалаева может это был ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Кузнецов
нормальный адекватный тренер. успехов ему!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RSI
Сочувствую. Ахмат при нем стал современной командой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladvenk
Ответ Ложный Латераль
Почему такой адекватный специалист работал в Ахмате?
Для контраста и гармонии во Вселенной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladvenk
Ответ Дмитрий Никифоров
А так всегда в нашей Лиге приколов, сейчас Абаскаль проиграет Зениту и еще пару матчей и все адьёс!
А Семак сохранит очко в домашнем с Уралом и останется гением.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RSI
Ответ Vladvenk
Идейные костоломы + интересная история с пенальти в недавнем матче с ЦСКА.
А что там было интересного с пенальти? Что мы пропустили?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladvenk
Ответ RSI
А что там было интересного с пенальти? Что мы пропустили?
Судья отменял пробитые-незабитые пенальти, доудалял игроков, назначал перебивать,..
Может, реально, факторы плохой связи и непрофессионализма судьи, но впечатление легло в одну старую копилку с «козлом продажный» и кучей игр в кость с большим количеством непоказанных за это карточек.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЕТЧУПОЛИТАНО
Ответ Vladvenk
Идейные костоломы + интересная история с пенальти в недавнем матче с ЦСКА.
О, да, админресурс Терека мощнее, чем у ЦСКА, бгг
Что за чушь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий