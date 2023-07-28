«ПСЖ» оценивает Саншеша в 20 млн евро и не разрешает аренду с правом выкупа. Переговоры с «Ромой» продолжаются

Теги ПСЖ Рома лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Ренату Саншеш Футбол

«ПСЖ» не разрешает Ренату Саншешу уйти в аренду с правом выкупа.

Французский клуб продолжает переговоры с «Ромой» относительного возможного трансфера португальского полузащитника.

Следующая неделя станет решающей в переговорах. «ПСЖ» пока что не дал добро на аренду с правом выкупа и оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Ренату Саншеш провел за «ПСЖ» 23 матча в Лиге 1, отметившись 2 голами. Его подробная статистика доступна здесь.

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4 комментария

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alexus-1990
какая то странная и волнообразная карьера у Саншеша
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hupoki
Такое ощущение что на этом сайте прогнозы дают на отвали, мой трёх летний сын чаще угадывает результаты чем прогнозёры данного сайта.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"
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Artuom Batishev
Ответ dr. cage
20 млн смешные деньги.. Почему тот же Ливерпуль, оставшийся без основы в центре поля не подсуетится? Всяко лучше, чем 50 млн фунтов за Лаваша из Сотона
Ну нет... Саншеш уже в нескольких клубах проваливался. Это точно не игрок для сильного клуба. Для клубоа клубов - сильных середняков, которые сразу за лидерами - подходит.
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