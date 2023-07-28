«ПСЖ» оценивает Саншеша в 20 млн евро и не разрешает аренду с правом выкупа. Переговоры с «Ромой» продолжаются
«ПСЖ» не разрешает Ренату Саншешу уйти в аренду с правом выкупа.
Французский клуб продолжает переговоры с «Ромой» относительного возможного трансфера португальского полузащитника.
Следующая неделя станет решающей в переговорах. «ПСЖ» пока что не дал добро на аренду с правом выкупа и оценивает футболиста в 20 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Ренату Саншеш провел за «ПСЖ» 23 матча в Лиге 1, отметившись 2 голами. Его подробная статистика доступна здесь.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
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