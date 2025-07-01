«Боруссия» продлила контракт с Puma. Клуб может заработать до 400 млн евро за 9 лет соглашения
«Боруссия» продлила контракт с Puma о партнерстве.
Дортмундский клуб объявили о продлении соглашения с Puma. Немецкий бренд продолжит поставлять форму для всех команд «Боруссии».
Партнерство между клубом и Puma длится с сезона-2012/13.
По данным Sky Sport, новое соглашение между дортмундским клубом и Puma рассчитано до 2034 года. За этот период «Боруссия» может заработать от 350 до 400 миллионов евро.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Боруссии»
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