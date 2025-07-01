«Боруссия» продлила контракт с Puma. Клуб может заработать до 400 млн евро за 9 лет соглашения

«Боруссия» продлила контракт с Puma о партнерстве.

Дортмундский клуб объявили о продлении соглашения с Puma. Немецкий бренд продолжит поставлять форму для всех команд «Боруссии ».

Партнерство между клубом и Puma длится с сезона-2012/13.

По данным Sky Sport, новое соглашение между дортмундским клубом и Puma рассчитано до 2034 года. За этот период «Боруссия» может заработать от 350 до 400 миллионов евро.