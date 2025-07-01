«Ювентус» почти договорился с Дэвидом, покинувшим «Лилль»
Джонатан Дэвид близок к переходу в «Ювентус».
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что туринцы почти договорились с нападающим, покинувшим «Лилль» в качестве свободного агента. Переговоры продолжаются, остается прояснить некоторые детали.
«Бьянконери» надеются уладить все вопросы уже в ближайшее время.
Форвард сборной Канады забил 16 голов в минувшем розыгрыше Лиги 1 и стал лучшим бомбардиром «Лилля». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?6734 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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