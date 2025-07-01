«Ювентус» почти договорился с Дэвидом, покинувшим «Лилль»

Джонатан Дэвид близок к переходу в «Ювентус».

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что туринцы почти договорились с нападающим, покинувшим «Лилль » в качестве свободного агента. Переговоры продолжаются, остается прояснить некоторые детали.

«Бьянконери» надеются уладить все вопросы уже в ближайшее время.

Форвард сборной Канады забил 16 голов в минувшем розыгрыше Лиги 1 и стал лучшим бомбардиром «Лилля». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .