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«Ювентус» почти договорился с Дэвидом, покинувшим «Лилль»

Джонатан Дэвид близок к переходу в «Ювентус».

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что туринцы почти договорились с нападающим, покинувшим «Лилль» в качестве свободного агента. Переговоры продолжаются, остается прояснить некоторые детали.

«Бьянконери» надеются уладить все вопросы уже в ближайшее время.

Форвард сборной Канады забил 16 голов в минувшем розыгрыше Лиги 1 и стал лучшим бомбардиром «Лилля». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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logoсерия А Италия
возможные трансферы
Фабрицио Романо
logoлига 1 Франция
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