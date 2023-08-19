Программу второго тура чемпионата Франции украсит противостояние «Тулуза» — ПСЖ. Команды сыграют 19 августа в Тулузе на поле стадиона «Стадионе Тулузы». Начало матча в 22:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Тулуза» вернулась из Лиги 2 и сумела сохранить прописку в элитном дивизионе. Хозяева завершили прошедший сезон победой в Кукбе Франции. ПСЖ одержал очередную победу в чемпионате, но обошел вторую команду всего на один балл. Действующий чемпион Франции получил статус фаворита встречи.

В сезоне 2022/2023 ПСЖ дважды обыграл «Тулузу». На домашней арене победа со счетом 2:1 и гостевая победа 3:0. Парижане выиграли семь последних очных матчей и не проигрывают «Тулузе» в 8 встречах. Всего у клубов 65 игр в рамках Лиги 1. По победам впереди ПСД 37:15 при 13 ничьих. Разница голов 106:57. На отрезке в 10 игр чемпионата Франции у ПСЖ 8 побед, ничья и поражение. Такой же баланс побед на домашнем стадионе «Тулузы» в 10 очных матчах. ПСЖ выиграл три последние встречи в гостях. В пяти матчах как минимум одна команда не забивала.

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Рекомендованная ставка: победа ПСЖ, ТБ25, «обе забьют — да».

Тулуза

«Фиолетовые» стартовали в новом сезоне с гостевой победы над «Нантом». «Тулуза» оказалась сильнее 2:1. Хозяева открыли счет на 12 минуте, реализовав пенальти. «Фиолетовые» сравняли счет во втором тайме. На 62 минуте отличился Закария Абухляль. Победу «фиолетовым» принес гол Расмуса Николайсена на первой компенсированной минуте второго тайма.

В межсезонье команда сумела сохранить трех лучших бомбардиров прошлого сезона. У Тийса Даллинги 18 голов, в Закарии Абухляля 15 и 8 у Фареса Шаиби. Свободным агентом в «Аякс» ушел лучший ассистент прошлого сезона Бранко ван ден Бомен, у полузащитника 12 голевых передач. Из усиления состава можно выделить приход Никласа Шмидта и Ибрахима Сиссоко.

Результаты «Тулузы» в пяти играх:

Лига 1, «Нант» — «Тулуза» 1:2;

Товарищеский, «Тулуза» — «Рома» 2:1;

Товарищеский, «Тулуза» — «Осасуна» 2:1;

Товарищеский, «Норвич Сити» — «Тулуза» 2:0;

Товарищеский, «Вердер» — «Тулуза» 5:2.

На официальном уровне у команды четыре победы, четыре ничьи и два поражения в 10 последних встречах. Разница голов 12:7. На домашней арене у «Тулузы» три победы, две ничьи и пять поражений. Разница голов 16:14.

Интересные статистические факты по игре «Тулузы»:

«Тулуза» без побед в 6 домашних официальных матчах;

«Тулуза» проиграла 5 из 7 домашних игр;

«Тулуза» не проигрывает в 6 официальных матчах;

«Тулуза» пропускает в 9 из 10 домашних играх в Лиге 1;

«Тулуза» не забивает более гола в 6 домашних играх;

«Тулуза» проиграла ПСЖ в 7 очных встречах;

«Тулуза» проиграла ПСЖ в 18 из 21 матчах.

В сезоне 2022/2023 команда заняла 13 место в турнирной таблице Лиги 1. «Фиолетовые» завоевали право сыграть в группе Лиги Европы, так как выиграли Кубок Франции. В финале Кубка «Тулуза» разгромила «Нант» 5:1, забив три мяча уже к 23 минуте.

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ПСЖ

Красно-синие стартовали в чемпионате с домашней ничьей 0:0 с «Лорьяном». Хозяева нанесли в сторону ворот 20 ударов, но только 4 пришлись в створ. Показатель xG 0,63.

ПСЖ остался без двух из трех главных игроков атаки. Свободным агентом в «Интер» Майами ушел Лионель Месси. За 90 млн евро продали Неймара в «Аль-Хилаль». Из усиления состава можно выделить приход Марко Асенсио, Милана Шкриньяра, Усмана Дембеле, Лукаса Эрнандеса и Мануэля Угарте. В межсезонье команду возглавил Луис Энрике. Перед матчем появилась информация, что Килиан Мбаппе не покинет клуб и останется в команде до окончания срока контракта.

Результаты ПСЖ в пяти последних встречах:

Лига 1, ПСЖ — «Лорьян» 0:0;

Товарищеский, «Чонбук Хёндэ Моторс» — ПСЖ 0:3;

Товарищеский, ПСЖ — «Интер» 1:2;

Товарищеский, «Сересо» Осака — ПСЖ 3:2;

Товарищеский, ПСЖ — «Аль-Наср» Эр-рияд 0:0.

На официальном уровне у красно-синих шесть побед, две ничьи и два поражения в 10 играх. Оба поражения на домашней арене. Разница голов в 10 встречах 21:11. В гостевых играх к ПСД шесть побед, ничья и три поражения. Разница голов 17:12.

Интересные статические факты по игре ПСЖ:

ПСЖ не проигрывает в 6 гостевых матчах;

ПСЖ без побед в 3 официальных играх;

ПСЖ забивает более гола в 6 из 7 гостевых матчах Лиги 1;

ПСЖ пропускает во втором тайме в 4 гостевых встречах;

ПСЖ обыграл «Тулузу» в 8 из 10 гостевых матчах;

ПСЖ забивает «Тулузе» во втором тайме в 4 играх.

В сезоне 2022/2023 ПСЖ стал чемпионом Франции, обойдя «Ланс» всего на одно очко. В Кубке Франции команда завершила выступление в 1/8 финала после поражения от «Марселя».

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции Тулуза — ПСЖ

У ПСЖ хорошая статистика очных матчей. Команда не проигрывает в 8 встречах и выиграла 8 из 10 очных гостевых матчей. На выезде у ПСЖ 5 побед в 6 официальных матчах. «Тулуза» не может победить дома в шести встречах, проиграв четыре из них. Гости получили статус фаворита матча.

Коэффициенты на матч «Тулуза» — ПСЖ от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Тулузы» — 4,75;

Ничья — 4,20;

Победа ПСЖ — 1,68;

ТБ2,5 — 1,57;

ТМ2,5 —2,47;

«Обе забьют — да» — 1,56;

«Обе забьют — нет» — 2,44.

«Тулуза» хорошо стартовала в чемпионате, одержав гостевую победу. На домашней арене команда не побеждает в шести играх, и болельщики уже заждались триумфальных действий от своей команды. ПСЖ в первом туре не сумел обыграть и забить «Лорьяну». Красно-синие прервали голевую серию из 9 игр в турнире. К матчу с «Тулузой» в состав должен вернуться Килиан Мбаппе, что придаст импульс атакующим действиям команде. Для ставки на матч можно выбрать победу ПСЖ, «обе забьют — да» и ТБ2,5. Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициенты 1,68, 1,56 и 1,57 на эти исходы.

Где смотреть матч Тулуза – ПСЖ

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