Директор FIFPro призвал ФИФА отказаться от проведения матчей ЧМ-2026 в дневное время из-за жары в США: «Безопасность футболистов должна стоять выше коммерческих интересов»

В FIFPro призвали ФИФА отказаться от матчей в дневное время на ЧМ-2026.

Директор по глобальной политике Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro) Александр Билефельд считает, что следует отказаться от дневных матчей в городах с высоким температурным риском во время клубного чемпионата мира, а также предстоящего ЧМ-2026.

«То, что мы увидели на клубном чемпионате мира, должно стать тревожным сигналом для ФИФА. Особенно это касается южных регионов США, например, Флориды, где крайне важно избегать матчей в полдень.

Все такие встречи нужно переносить на более позднее время. Безопасность и здоровье футболистов должны стоять выше коммерческих интересов, включая требования вещателей», – заявил Билефельд.

FIFPro призвала ФИФА увеличить перерывы между таймами до 20 минут на ЧМ-2026, ввести 4 паузы для питья и проводить матчи вечером. В ассоциации опасаются за здоровье игроков из-за жары