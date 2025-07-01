«Лидс» за 6 млн евро купил у «Вольфсбурга» игравшего за Бельгию защитника Борнаува

«Лидс» подписал вызывавшегося в сборную Бельгии защитника.

К английскому клубу присоединился Себастьян Борнаув , проведший последние четыре сезона в «Вольфсбурге ». С 26-летним футболистом заключен четырехлетний контракт.

По данным BBC , трансфер обошелся «Лидсу » в 5,1 млн фунтов (почти 6 млн евро).

В прошлом сезоне Борнаув провел в Бундеслиге 15 игр и забил 2 гола. Подробно со статистикой защитника, на счету которого 4 игры за сборную Бельгии, можно ознакомиться здесь .

Фото: leedsunited.com