«Лидс» за 6 млн евро купил у «Вольфсбурга» игравшего за Бельгию защитника Борнаува
«Лидс» подписал вызывавшегося в сборную Бельгии защитника.
К английскому клубу присоединился Себастьян Борнаув, проведший последние четыре сезона в «Вольфсбурге». С 26-летним футболистом заключен четырехлетний контракт.
По данным BBC, трансфер обошелся «Лидсу» в 5,1 млн фунтов (почти 6 млн евро).
В прошлом сезоне Борнаув провел в Бундеслиге 15 игр и забил 2 гола. Подробно со статистикой защитника, на счету которого 4 игры за сборную Бельгии, можно ознакомиться здесь.
Фото: leedsunited.com
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Лидса»
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