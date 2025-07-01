0

«Лидс» за 6 млн евро купил у «Вольфсбурга» игравшего за Бельгию защитника Борнаува

«Лидс» подписал вызывавшегося в сборную Бельгии защитника.

К английскому клубу присоединился Себастьян Борнаув, проведший последние четыре сезона в «Вольфсбурге». С 26-летним футболистом заключен четырехлетний контракт.

По данным BBC, трансфер обошелся «Лидсу» в 5,1 млн фунтов (почти 6 млн евро).

В прошлом сезоне Борнаув провел в Бундеслиге 15 игр и забил 2 гола. Подробно со статистикой защитника, на счету которого 4 игры за сборную Бельгии, можно ознакомиться здесь.

Фото: leedsunited.com

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?6734 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Лидса»
logoЛидс
logoбундеслига Германия
трансферы
logoВольфсбург
деньги
logoBBC
logoСебастьян Борнаув
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лидс» купил Бийола у «Удинезе» за 22 млн евро и бонусы. Контракт экс-игрока ЦСКА – на 5 лет
823 июня, 16:14Фото
«Лидс» подписал Нмечу. Лукас покидает «Вольфсбург» как свободный агент
715 июня, 15:33
Главные новости
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Реал» против «Ювентуса», «Боруссия» сыграет с «Монтерреем»
188128 минут назадLive
«Реал» – «Ювентус». Винисиус, Йылдыз, Гонсало, Трент играют. Онлайн-трансляция
4728 минут назадLive
Какие команды объединены в этом логотипе? Кажется просто, но большинство пользователей отвечают неправильно
29 минут назадТесты и игры
«Ювентус» почти договорился с Дэвидом, покинувшим «Лилль»
336 минут назад
«Атлетико» за 17+3 млн евро купил у «Аталанты» Руджери. Контракт – на 5 лет
548 минут назад
«Арсенал» близок к соглашению с агентом Дьокереша. Форвард «Спортинга» хочет играть за «канониров» (L’Équipe)
1153 минуты назад
Юран возглавил турецкий «Серик Беледийеспор», 50% которого купил экс-инвестор «Химок» Садыгов. Контракт – на год
5255 минут назад
«Ювентус» готов включить Влаховича, Луиса и Веа в сделку с «МЮ» по Санчо
22сегодня, 18:26
Глава РПЛ Алаев: «Вопрос о расширении до 18 команд сейчас неактуален. Вообще»
14сегодня, 18:07
«МЮ» и «Фулхэм» связывались с агентом Чалханоглу. Хакан хочет играть в Турции, но «Галатасарай» не готов платить «Интеру» 40 млн евро (Орацио Аккомандо)
4сегодня, 17:58
Ко всем новостям
Последние новости
Николич о том, что фанаты ЦСКА скандировали его имя на матче с «Партизаном»: «Очень приятно и красиво! Большое спасибо!»
48 минут назад
Интересовавший «МЮ» и «Тоттенхэм» Семеньо продлил контракт с «Борнмутом» до 2030-го
9 минут назад
Матчи чемпионата Франции будет транслировать сама лига – LFP запустила стриминг-платформу. Цена подписки – 15 евро в месяц, будут доступны 8 из 9 игр тура
326 минут назад
«Боруссия» продлила контракт с Puma. Клуб может заработать до 400 млн евро за 9 лет соглашения
40 минут назад
Ляказетт перешел в «Неом». Клуб поднялся в высший дивизион Саудовской Аравии
4сегодня, 18:22Фото
«Боруссия» Дортмунд – «Монтеррей». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
4сегодня, 18:11
«Ростов» и Байрамян продлили контракт по схеме «1+1». Хорен представляет клуб с 2009-го
4сегодня, 18:07
«МЮ» остался без партнера, платившего 24 млн фунтов в год за лого на тренировочной форме. Новая экипировка выпущена без спонсора
11сегодня, 17:58Фото
Моуринью встретился с Асенсио. «Фенербахче» сделал предложение хавбеку «ПСЖ» (Ягыз Сабунджуоглу)
2сегодня, 17:28
Талалаев о перепалке с Бубновым: «После эфира общения не было. Я разговариваю с людьми, которые мне интересны»
13сегодня, 16:51