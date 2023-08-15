Где смотреть Динамо Москва – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 19 августа
В субботу, 19 августа, сыграют Динамо Москва и ЦСКА в 5 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Динамо Москва – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.
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