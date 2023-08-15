В субботу, 19 августа, сыграют Динамо Москва и ЦСКА в 5 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Динамо Москва – ЦСКА

Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Динамо – ЦСКА