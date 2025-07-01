«Ростов» и Байрамян продлили контракт по схеме «1+1». Хорен представляет клуб с 2009-го
Хорен Байрамян продлил контракт с «Ростовом».
Новое соглашение с 33-летним полузащитником рассчитано на год с опцией продления еще на один.
Армянский футболист представляет «Ростов» с 2009 года, дебютный матч за команду состоялся в 2011-м. В минувшем сезоне на счету Байрамяна 25 игр в Мир РПЛ.
Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Ростова»
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