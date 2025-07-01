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«Атлетико» за 17+3 млн евро купил у «Аталанты» Руджери. Контракт – на 5 лет

Маттео Руджери перешел в «Атлетико».

Испанский клуб объявил о приобретении воспитанника «Аталанты». Контракт рассчитан на пять лет.

Сообщалось, что мадридцы выплатят бергамаскам 17 млн евро, еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Руджери провел 30 игр в Серии А и сделал три голевых паса. Подробно со статистикой 22-летнего левого полузащитника, также играющего в обороне, можно ознакомиться здесь.

Изображение: atleticodemadrid.com

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Атлетико»
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