«Атлетико» за 17+3 млн евро купил у «Аталанты» Руджери. Контракт – на 5 лет

Маттео Руджери перешел в «Атлетико».

Испанский клуб объявил о приобретении воспитанника «Аталанты». Контракт рассчитан на пять лет.

Сообщалось , что мадридцы выплатят бергамаскам 17 млн евро, еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Руджери провел 30 игр в Серии А и сделал три голевых паса. Подробно со статистикой 22-летнего левого полузащитника, также играющего в обороне, можно ознакомиться здесь .

Изображение: atleticodemadrid.com