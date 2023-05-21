Клотет о «Торпедо» и 0:3 от «Динамо»: «Ощущение, что посмотрели тот же фильм, что и неделю назад. Но с другими режиссерами и исполнителями»

Пеп Клотет оценил поражение «Торпедо» от «Динамо» (0:3) в Мир РПЛ.

– Забавно это говорить, но есть ощущение, что посмотрели тот же фильм, что и неделю назад. Но с другими режиссерами и исполнителями.

Первый пропущенный гол — недостаток концентрации. Было понятно, что нападающий туда побежит. Сложно продолжать, когда ты пропускаешь на второй минуте.

То же самое и второй гол — мы могли закрыть игрока, нашему защитнику нужно было быть ближе к нему. И тогда не было бы гола. Несмотря на это, хочу сказать, что некоторые игроки в защите неплохо сыграли. Но мы сыграли очень мягко. Мы не доминировали в своей штрафной и не создавали много в чужой.

Считаю, что команда была хорошо настроена, несмотря на поражение от ЦСКА [0:3] на прошлой неделе. Сегодня могли играть намного лучше, чем есть. Сложно доминировать в чужой штрафной, но мы должны доминировать в своей штрафной как минимум. Эти систематические ошибки, когда мы сами отдаем мяч сопернику.

– Есть понимание, сколько игроков из нынешнего состава останется в команде?

– Я ценю тех игроков, кто есть сейчас. Тех, кто прошел весь пусть с нами в Первой лиге. И тех, кто вышел с нами — Самсонов, Енин, Рязанцев, Лебеденко – у них заканчиваются контракты. Мне хочется сделать так, чтобы был максимум российских игроков. Чтобы были высокие требования.

Мы знаем, что в Первой лиге у нас может быть только четыре легионера. Если у нас будут легионеры, я хочу, чтобы это были люди с опытом игры в России, – сказал главный тренер « ».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!