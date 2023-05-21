Клотет о «Торпедо» и 0:3 от «Динамо»: «Ощущение, что посмотрели тот же фильм, что и неделю назад. Но с другими режиссерами и исполнителями»

Теги премьер-лига Россия Торпедо Динамо Москва Пеп Клотет Футбол

Пеп Клотет оценил поражение «Торпедо» от «Динамо» (0:3) в Мир РПЛ.

– Забавно это говорить, но есть ощущение, что посмотрели тот же фильм, что и неделю назад. Но с другими режиссерами и исполнителями.

Первый пропущенный гол — недостаток концентрации. Было понятно, что нападающий туда побежит. Сложно продолжать, когда ты пропускаешь на второй минуте.

То же самое и второй гол — мы могли закрыть игрока, нашему защитнику нужно было быть ближе к нему. И тогда не было бы гола. Несмотря на это, хочу сказать, что некоторые игроки в защите неплохо сыграли. Но мы сыграли очень мягко. Мы не доминировали в своей штрафной и не создавали много в чужой.

Считаю, что команда была хорошо настроена, несмотря на поражение от ЦСКА [0:3] на прошлой неделе. Сегодня могли играть намного лучше, чем есть. Сложно доминировать в чужой штрафной, но мы должны доминировать в своей штрафной как минимум. Эти систематические ошибки, когда мы сами отдаем мяч сопернику.

– Есть понимание, сколько игроков из нынешнего состава останется в команде?

– Я ценю тех игроков, кто есть сейчас. Тех, кто прошел весь пусть с нами в Первой лиге. И тех, кто вышел с нами — Самсонов, Енин, Рязанцев, Лебеденко – у них заканчиваются контракты. Мне хочется сделать так, чтобы был максимум российских игроков. Чтобы были высокие требования.

Мы знаем, что в Первой лиге у нас может быть только четыре легионера. Если у нас будут легионеры, я хочу, чтобы это были люди с опытом игры в России, – сказал главный тренер «Торпедо».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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14 комментариев

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Kit244098
Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно! Ни толку, ни проку, не в лад, невпопад совершенно!))
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Дэннис Молинарев
Клозет-котлет, конечно та еще находка :)
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Игорь Пичугин
Клотет тот ещё Квентин Тарантино!
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argentina10
фильм называется футбол РФПЛ - заходи не бойся, выходи не плачь..
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repnikov
Нынешний уровень Торпедо позволит им бороться за выживание в Первой лиге с неплохими шансами
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Marienburg
Ответ Kit244098
Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно! Ни толку, ни проку, не в лад, невпопад совершенно!))
Рюмку водки, палача, ФНЛ. Водку мне, остальное ему
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Troy_nsk
Актриса та же
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Злобный Конь
Надеюсь не комедию и никто из игроков не улыбался?
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d.xoxlov
А я хочу тренера с опытом игры в ФНЛ. А не это чучело импортное.
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Do Cent
Тоже мне,доминант!
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Vanek1411
И я кричу – остановите пленку,
Это кино я уже смотрел.
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Green grass
торпедо даже с гвардиолой вылетело бы
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Олег Терман
Еще два таких же фильма и айда в подвал. В чем польза игр, если команда и не борется, и не играет
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