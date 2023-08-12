Гвардиола о 3:0 с «Бернли»: «Ман Сити» повезло с быстрым голом. После мы теряли мячи, но потом действовали лучше»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Бернли Кевин де Брюйне Футбол

Пеп Гвардиола высказался о травме Кевина де Брюйне.

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Бернли» (3:0) в игре 1-го тура АПЛ.

«Мы хорошо начали матч. Удалось забить быстрый гол, но после этого мы испытывали трудности. Теряли мячи, были проблемы с передачами, но тем не менее потом мы действовали намного, намного лучше.

Первый матч против команды, которая вышла в АПЛ, всегда складывается непросто. Соперник выкладывается по полной, но нам повезло, что мы забили быстрый гол.

Что касается Кевина де Брюйне, то он снова получил травму, к сожалению. То же место и та же позиция, как и в Лиге чемпионов. Какое-то время он пропустит», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

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8 комментариев

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jordy
Ответ ponso
Здоровье конкретно подводит его в последнее время. Интересно, как будет играть Сити если придётся обходиться без де Брюйне продолжительное время. Тем более, что и Гюндогана больше нет в команде.
В своё время, когда КДБ пропустил много из-за травмы, именно игра Бернардо помогла Сити выиграть АПЛ.
Но отсутствие Кевина в любом случае большая потеря для горожан.
Дай бог, чтобы не рецидив, хотя было очень на это похоже.
+2
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Степан Каррин
Вест Хэм уже потирает ладони)
0
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Sliva
По факту
Какое то время пропустит
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ponso
Здоровье конкретно подводит его в последнее время.
Интересно, как будет играть Сити если придётся обходиться без де Брюйне продолжительное время. Тем более, что и Гюндогана больше нет в команде.
0
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Morning Again
Не прибедняйся, Пеп, с почином! )
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Under
Ответ Биограф Венгера
боюсь что с таким здоровьем Де Брюйне скоро поедет с СА или МЛС
с каким таким?
четыре последних сезона по 40+ матчей за сезон только за клуб
0
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AF007
Ответ Биограф Венгера
боюсь что с таким здоровьем Де Брюйне скоро поедет с СА или МЛС
Как бы Сити без него не поехал с соперниками посильнее Бернли
+1
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