Гвардиола о 3:0 с «Бернли»: «Ман Сити» повезло с быстрым голом. После мы теряли мячи, но потом действовали лучше»

Пеп Гвардиола высказался о травме Кевина де Брюйне.

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над « » (3:0) в игре 1-го тура .

«Мы хорошо начали матч. Удалось забить быстрый гол, но после этого мы испытывали трудности. Теряли мячи, были проблемы с передачами, но тем не менее потом мы действовали намного, намного лучше.

Первый матч против команды, которая вышла в АПЛ, всегда складывается непросто. Соперник выкладывается по полной, но нам повезло, что мы забили быстрый гол.

Что касается , то он снова получил травму, к сожалению. То же место и та же позиция, как и в Лиге чемпионов. Какое-то время он пропустит», – сказал главный тренер « » .

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