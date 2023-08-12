Гвардиола о 3:0 с «Бернли»: «Ман Сити» повезло с быстрым голом. После мы теряли мячи, но потом действовали лучше»
Пеп Гвардиола высказался о травме Кевина де Брюйне.
Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Бернли» (3:0) в игре 1-го тура АПЛ.
«Мы хорошо начали матч. Удалось забить быстрый гол, но после этого мы испытывали трудности. Теряли мячи, были проблемы с передачами, но тем не менее потом мы действовали намного, намного лучше.
Первый матч против команды, которая вышла в АПЛ, всегда складывается непросто. Соперник выкладывается по полной, но нам повезло, что мы забили быстрый гол.
Что касается Кевина де Брюйне, то он снова получил травму, к сожалению. То же место и та же позиция, как и в Лиге чемпионов. Какое-то время он пропустит», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
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Но отсутствие Кевина в любом случае большая потеря для горожан.
Дай бог, чтобы не рецидив, хотя было очень на это похоже.
Какое то время пропустит
Интересно, как будет играть Сити если придётся обходиться без де Брюйне продолжительное время. Тем более, что и Гюндогана больше нет в команде.
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