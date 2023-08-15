Кепа хочет остаться в «Реале» после аренды: «Этот клуб – король Лиги чемпионов»

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кепа Аррисабалага Футбол

Кепа Аррисабалага поделился эмоциями после перехода в «Реал» из «Челси».

– Это очень счастливый и особенный день для меня и всей моей семьи. Я горд стать частью «Реала». Хочу насладиться этим днем и разделить его с самыми близкими людьми.

– Вы хотите остаться после аренды?

– Я надеюсь на это. Сегодня мой первый день в клубе. Впереди есть время, посмотрим. Надеюсь, своей игрой я смогу этого добиться.

Решение о переходе было очень простым. У меня были предложения от других больших клубов, но когда мне рассказали об этом варианте... Все случилось очень быстро.

«Реал» – король Лиги чемпионов. В трех прошлых розыгрышах Лиги чемпионов мы играли друг с другом. Думаю, мы все можем согласиться с этой фразой, – сказал вратарь, перешедший из «Челси» в годичную аренду.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Tryapyshko
Ответ headmaster
Похоже, что решение уйти в Реал - почти на 100% самого Кепы
Похоже, что рваные кресты Куртуа - почти на 100% работа самого Кепы
+106
-5
+101
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Ну как раз в следующем году Карло освобождает свой тренерский пост:)

Реал за 1 млн евро и тренера, и вратаря заполучил, Перес гений!
+65
-9
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Ответ Kruglishok
Комментарий скрыт
Я бы не стал поливать Кепу. Он в Челси почти никогда не пользовался каким-то особенным уважением. Постоянно его поливали за пропущенные голы, шутили над той заменой Сарри и рассматривали только вторым номером. По факту он отплатил Челси за свой трансфер: всегда выходил и играл как профессионал, когда требовалось, не ныл, отбил пару пенальти в том Суперкубке и был основным в победном розыгрыше ЛЕ. Так что удачи ему и пусть останется в Реале.
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
headmaster
Похоже, что решение уйти в Реал - почти на 100% самого Кепы
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bogdan fedyuk
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
друзья мадридисты, объясните мне пожалуйста смысл шутки про то что Кепа -хорошая замена Анчелотти. А то я не понимаю 😅
кепа получил прозвище тренер, когда отказался заменяться перед серией пенальти. ещё при сарри это было
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Ответ headmaster
Похоже, что решение уйти в Реал - почти на 100% самого Кепы
Да зря мы обвинили Боэли. Очевидно, что Кепе просто надоело в Челси, поэтому когда пришёл Реал, то он просил этого трансфера как мог. А Челси не тот клуб, кто будет против воли игрока держать.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Узденов
Надеюсь, назло всем неадекватным хейтерам, которые просто несут ахинею из соображений "Чтоб было", он выдаст невероятно крутой сезон и принесёт команде большое победы.
Ала Мадрид!
+14
-9
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Кузьминых
При в ей неприязни к Куртуа, если он три раза порвет кресты и завершит карьеру, он все равно усадит Кепу на лавку
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
brace
Кепа - глоор
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
друзья мадридисты, объясните мне пожалуйста смысл шутки про то что Кепа -хорошая замена Анчелотти. А то я не понимаю 😅
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgen_Hazard
Ну очевидно, что Аррисабалага будет сидеть на банке под Куртуа, когда тот вернётся, а возраст у них одинаковый практически. В Челси будет уже Санчес рулить в рамке к тому моменту. Думаю слишком импульсивное заявление Кепа дал
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Кузьминых
Реал нашел замену на место Карло Анчелотти
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
karimALI
Лунину дайте шанс!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ Георгий Кузьминых
При в ей неприязни к Куртуа, если он три раза порвет кресты и завершит карьеру, он все равно усадит Кепу на лавку
С Серхио Асенхо спутал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Федот Евграфович
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Эх, Кепа! Хотеть не вредно! Но, к сожалению, ты вратарь не уровня Реала!
Тебя взяли временно, из-за форс-мажорной ситуации с вратарями.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Moscwow
Ответ red hikkikomori
Это вряд ли, тогда Куртуа истерику устроит, под ним по этой причине и сидел все это время слабый вратарь
Согласен. И то, что Куртуа один из лучших в мире, а порой и лучший, совсем не причем
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Felp
Ответ Акира_1
Да зря мы обвинили Боэли. Очевидно, что Кепе просто надоело в Челси, поэтому когда пришёл Реал, то он просил этого трансфера как мог. А Челси не тот клуб, кто будет против воли игрока держать.
У Кепы ещё зарплата большая, причём явно не на уровне игры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mortimer1
Ответ bogdan fedyuk
за челси кепа уже не сыграет. слишком уж сильно от него хотели избавиться. и сам кепа это прекрасно понимает
В Реале через год для него тоже места не будет, лол)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Кузьминых
Повторения истории
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
А Кепа согласен быть вторым вратарём после Куртуа, если хочет остаться? 🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lux_Vid Александров
Ответ Акыл Сатыбалдиев
А он итак больше не вернется в разваленную конюшню
Он из ЦСКА переходит?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
The Best
Значит зря тут многие гнали на руководство (постоянно как что-то случается гонят на руководство,как будто предвзято уже относятся к Боули и ко) Кепка сам решил уйти,надоело ему конкурировать вот и всё.Санчеса не просто так брали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ноно Гомес
скатертью дорога, при нем всегда было страшно за ворота)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stomatologbeatles
Понятное дело что он хочет остаться)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Araminho
Только если Лунину надоест быть вторым вратарем и уйдет в клуб попроще. Тогда да, нужен будет второй кипер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий