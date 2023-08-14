Тренер «Филадельфии» о Месси: «Будет честью сыграть против лучшего в истории. Но я знаю, что после стартового свистка команда выложится на все сто»
Тренер «Филадельфия Юнион» поделился ожиданиями от матча с «Интер Майами».
«Филадельфия Юнион» примет «Интер Майами», в составе которого выступает Лионель Месси, в полуфинале Кубка лиг 15 августа.
«Мы с нетерпением ждем возможности принять величайшего игрока в истории. Думаю, на «Субару Парк» будет шумно как никогда.
Это будет отличный матч. Речь идет о лучшем игроке всех времен, который выйдет на это поле в полуфинале, на кону трофей и место в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. Это большая игра. Я знаю, что наши фанаты придут.
Будет честью сыграть против него, но как только прозвучит свисток... Я знаю, что наши ребята выложатся на все сто. Неважно, кто выйдет на поле, будь то Месси, Бускетс или Жорди Альба», – сказал Джим Кертин.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
это конечно о Месси
Соккер - это какая-то голубятина.
Даже клянчить не приходится как некоторым в пустыне
Как в случае с выбежавшим болельщиком ☝🏼
почти каждая команда бьется и выкладывается на 200, чтобы быть первыми, кто выиграл звездное трио. А Майами уже прыгнул выше головы с полуфиналом