Тренер «Филадельфии» о Месси: «Будет честью сыграть против лучшего в истории. Но я знаю, что после стартового свистка команда выложится на все сто»

Тренер «Филадельфия Юнион» поделился ожиданиями от матча с «Интер Майами».

« » примет « », в составе которого выступает , в полуфинале Кубка лиг 15 августа.

«Мы с нетерпением ждем возможности принять величайшего игрока в истории. Думаю, на «Субару Парк» будет шумно как никогда.

Это будет отличный матч. Речь идет о лучшем игроке всех времен, который выйдет на это поле в полуфинале, на кону трофей и место в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. Это большая игра. Я знаю, что наши фанаты придут.

Будет честью сыграть против него, но как только прозвучит свисток... Я знаю, что наши ребята выложатся на все сто. Неважно, кто выйдет на поле, будь то Месси, или », – сказал Джим Кертин.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?