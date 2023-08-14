Тренер «Филадельфии» о Месси: «Будет честью сыграть против лучшего в истории. Но я знаю, что после стартового свистка команда выложится на все сто»

Теги МЛС Лионель Месси Серджи Бускетс Жорди Альба Филадельфия Юнион Интер Майами Джим Кертин Футбол

Тренер «Филадельфия Юнион» поделился ожиданиями от матча с «Интер Майами».

«Филадельфия Юнион» примет «Интер Майами», в составе которого выступает Лионель Месси, в полуфинале Кубка лиг 15 августа.

«Мы с нетерпением ждем возможности принять величайшего игрока в истории. Думаю, на «Субару Парк» будет шумно как никогда.

Это будет отличный матч. Речь идет о лучшем игроке всех времен, который выйдет на это поле в полуфинале, на кону трофей и место в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. Это большая игра. Я знаю, что наши фанаты придут.

Будет честью сыграть против него, но как только прозвучит свисток... Я знаю, что наши ребята выложатся на все сто. Неважно, кто выйдет на поле, будь то Месси, Бускетс или Жорди Альба», – сказал Джим Кертин.

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12 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
против лучшего в истории...(с)

это конечно о Месси
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Евгений Шазиев
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Главное, перестаньте называть футбол соккером. Хотя бы во имя величайшего игрока. Football - это ваше же слово. "Нога и мяч".

Соккер - это какая-то голубятина.
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Rule1
Уважение 🫡 от соперников вот оно величие
Даже клянчить не приходится как некоторым в пустыне
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Hella black
Теперь ждём новость,заказуху ! Как какой нибудь тренер из Саудовской Аравии,за бабки 🤑 скажет что-то схожее 😅😎
Как в случае с выбежавшим болельщиком ☝🏼
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AnMe
Могут обыграть ИМ, тк команда не такая ущербная, как Шарлотт.
почти каждая команда бьется и выкладывается на 200, чтобы быть первыми, кто выиграл звездное трио. А Майами уже прыгнул выше головы с полуфиналом
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Emin Aliev
во сколько матч ?
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Даниил Гутин
Филадельфия Юнион -- серьезный соперник, так что просто не будет, но тем интереснее
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Даниил Гутин
Ответ AnMe
Могут обыграть ИМ, тк команда не такая ущербная, как Шарлотт. почти каждая команда бьется и выкладывается на 200, чтобы быть первыми, кто выиграл звездное трио. А Майами уже прыгнул выше головы с полуфиналом
Они ещё и на домашней арене 2 года никому не проигрывали
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