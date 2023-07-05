«Интер» хочет подписать защитника «Аталанты» и Турции Демирала

Теги Интер Аталанта серия А Италия возможные трансферы Сесар Аспиликуэта Мерих Демирал Футбол

«Интер» намерен укрепить позицию центрального защитника.

Один из приоритетов миланцев – Мерих Демирал из «Аталанты», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Интер» переключился на 25-летнего игрока сборной Турции после срыва трансфера Сесара Аспиликуэты, который перейдет в «Атлетико».

При этом «нерадзурри» планируют провести переговоры с «Аталантой» по Демиралу после того, как прояснится ситуация с переходами Давиде Фраттези и Ромелу Лукаку.

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9 комментариев

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пей
Ответ Антонио Мартынов
Демираль был очень крут до травмы. После, а особенно в прошлом сезоне скис. В Аталанте не был железным игроком старта
Он сильнейший защитник в составе Аталанты, другое дело что из старта он выбыл не по спортивным причинам, а потому что испортил отношения как с главным тренером так и с руководством клуба.
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Антонио Мартынов
Демираль был очень крут до травмы. После, а особенно в прошлом сезоне скис. В Аталанте не был железным игроком старта
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sad
Надесюсь найдет свою игру....удачи ему в Интере.....
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giant
Ответ Луизао фром мексика
Интер хуже чем милан и соответсвенно Интер пора выселять с сан сиро а заодно в серию б чтобы потом обанкротить вместе с юве ведь всем нормальным людям известно что чемпионат италии смотрят только слабоумные
Ну Вы явно смотрите, раз знаете как минимум 3 команды, финансовые дела команд, название стадиона и даже низшушю лигу.
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Антонио Мартынов
Ответ пей
Он сильнейший защитник в составе Аталанты, другое дело что из старта он выбыл не по спортивным причинам, а потому что испортил отношения как с главным тренером так и с руководством клуба.
Он мне симпатичен, но игра в минувшем сезоне все же оставляла желать лучшего частенько
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Ответ Антонио Мартынов
Он мне симпатичен, но игра в минувшем сезоне все же оставляла желать лучшего частенько
Во втором круге чемпионата он практически не играл очень редко выходя на замены, но в первом круге пока было все нормально защита Аталанты вместе с Демиралом была одной из самых надёжных в чемпионате, только один слабый матч его вспоминается против Наполи когда Осимхен его возил.
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