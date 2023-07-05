«Интер» хочет подписать защитника «Аталанты» и Турции Демирала
«Интер» намерен укрепить позицию центрального защитника.
Один из приоритетов миланцев – Мерих Демирал из «Аталанты», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Интер» переключился на 25-летнего игрока сборной Турции после срыва трансфера Сесара Аспиликуэты, который перейдет в «Атлетико».
При этом «нерадзурри» планируют провести переговоры с «Аталантой» по Демиралу после того, как прояснится ситуация с переходами Давиде Фраттези и Ромелу Лукаку.
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