«Интер» хочет подписать защитника «Аталанты» и Турции Демирала

« » намерен укрепить позицию центрального защитника.

Один из приоритетов миланцев – из «Аталанты», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Интер» переключился на 25-летнего игрока сборной Турции после срыва трансфера , который перейдет в «Атлетико».

При этом «нерадзурри» планируют провести переговоры с «Аталантой» по Демиралу после того, как прояснится ситуация с переходами Давиде Фраттези и Ромелу Лукаку.