«Фиорентина» за 25,5 млн евро купила лучшего бомбардира «Ривер Плейт» Бельтрана
Лучший бомбардир «Ривер Плейт» Лукас Бельтран перешел в «Фиорентину».
Контракт с 22-летним игроком рассчитан до лета 2028 года. По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «фиалки» выплатили отступные – 25,5 млн евро.
В 2023 году Бельтран забил 12 голов в чемпионате Аргентины и 4 мяча в Кубке Либертадорес – оба показателя являются лучшими в команде.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: acffiorentina.com
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Всё-таки Кокорину иногда нужен будет сменщик
Может, за топ-4 поборемся))