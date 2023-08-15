«Фиорентина» за 25,5 млн евро купила лучшего бомбардира «Ривер Плейт» Бельтрана

Лучший бомбардир «Ривер Плейт» Лукас Бельтран перешел в «Фиорентину».

Контракт с 22-летним игроком рассчитан до лета 2028 года. По данным журналиста , «фиалки» выплатили отступные – 25,5 млн евро.

В 2023 году забил 12 голов в чемпионате Аргентины и 4 мяча в Кубке Либертадорес – оба показателя являются лучшими в команде.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: acffiorentina.com

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