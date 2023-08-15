«Фиорентина» за 25,5 млн евро купила лучшего бомбардира «Ривер Плейт» Бельтрана

Теги Фиорентина серия А Италия высшая лига Аргентина Ривер Плейт трансферы Джанлука Ди Марцио Лукас Бельтран деньги Футбол

Лучший бомбардир «Ривер Плейт» Лукас Бельтран перешел в «Фиорентину».

Контракт с 22-летним игроком рассчитан до лета 2028 года. По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «фиалки» выплатили отступные – 25,5 млн евро.

В 2023 году Бельтран забил 12 голов в чемпионате Аргентины и 4 мяча в Кубке Либертадорес – оба показателя являются лучшими в команде.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: acffiorentina.com

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12 комментариев

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Фут.Боль
Будет выходить на замены в концовочке когда Саня подустанет.
+21
-2
+19
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ntchegoo
Повезло, сидеть на скамейке под Величайшим не каждому дано
+12
-2
+10
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lokoball
Странно, чем их Кокорин не устраивал?
+4
0
+4
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Atremio
Ответ Фут.Боль
Будет выходить на замены в концовочке когда Саня подустанет.
Должен же кто-то бегать за пивом и носить сменные стулья.
+3
0
+3
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Андрей Букин
Надеюсь, Саня со всем комфортом встретит заезжающего)
+2
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AF007
Ответ ntchegoo
Повезло, сидеть на скамейке под Величайшим не каждому дано
Саня там больше как тренер я так понял, его задача наоборот доводить пацанов до ума для дальнейшей перепродажи в ювентусы, сам-то все-таки уже прошел пик
+1
0
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Аморалинни
Хороший трансфер
Всё-таки Кокорину иногда нужен будет сменщик
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-4
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D-oh!
Класс, рад за Фиорентину, за такую активную и в целом качественную трансферную кампанию этим летом.
Может, за топ-4 поборемся))
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Илья Сутурин
"Посмотрим как зайдет в хату"- подумал Кокорин
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