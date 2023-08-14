Гендиректор «Факела» Асхабадзе о недовольстве Дзюбы полем в Воронеже: «Привычно жалуется в тяжелый период, ищет оправдания для себя. Поле хорошего качества»

Роман Асхабадзе считает неоправданной критику поля «Факела».

Ранее форвард « » связал качество покрытия с полученной травмой.

– Дзюба привычно жалуется в тяжелый период, ищет оправдания для себя. Мы прекрасно знаем его характер.

У нас действительно не новое поле. Оно мягкое, это Черноземье, оно мягче, чем в других регионах, эта проблема есть. Но оно хорошего качества. Все команды, которые выигрывали в Воронеже – « », , – говорили: «Ребята, все круто: антураж, город, поле – все нормально». Но я не говорю, что у нас идеальное поле.

– Но на вашем поле худшая точность передач по лиге. В том числе худшая точность была у «Оренбурга». Корреляция есть.

– Я не говорю, что у нас топовое поле.

– Оно влияет на качество игры?

– Для меня – нет в том размере, в котором все говорят. Возможно, тяжелее из-за мягкости газона. Но мы тоже играем на этом поле, хотя на нем вообще не тренируемся.

Почему все молчат о поле в Сочи, в Ростове? Так, как про наше, никто не говорит. Когда у тебя возникают проблемы в Воронеже, ты видишь особенности поля, ты про них говоришь.

– Дзюба говорит, что из-за него он получил травму.

– А почему другие не получили?

– Шатара порвал «кресты».

– «Кресты» рвутся на ровном месте, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» гендиректор «Факела».

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