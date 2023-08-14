Гендиректор «Факела» Асхабадзе о недовольстве Дзюбы полем в Воронеже: «Привычно жалуется в тяжелый период, ищет оправдания для себя. Поле хорошего качества»

Теги ЦСКА Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Факел Оренбург Роман Асхабадзе Центральный стадион профсоюзов Милош Шатара Это футбол, брат! Футбол

Роман Асхабадзе считает неоправданной критику поля «Факела».

Ранее форвард «Локомотива» Артем Дзюба связал качество покрытия с полученной травмой.

– Дзюба привычно жалуется в тяжелый период, ищет оправдания для себя. Мы прекрасно знаем его характер.

У нас действительно не новое поле. Оно мягкое, это Черноземье, оно мягче, чем в других регионах, эта проблема есть. Но оно хорошего качества. Все команды, которые выигрывали в Воронеже – «Оренбург», ЦСКА, – говорили: «Ребята, все круто: антураж, город, поле – все нормально». Но я не говорю, что у нас идеальное поле.

– Но на вашем поле худшая точность передач по лиге. В том числе худшая точность была у «Оренбурга». Корреляция есть.

– Я не говорю, что у нас топовое поле.

– Оно влияет на качество игры?

– Для меня – нет в том размере, в котором все говорят. Возможно, тяжелее из-за мягкости газона. Но мы тоже играем на этом поле, хотя на нем вообще не тренируемся.

Почему все молчат о поле в Сочи, в Ростове? Так, как про наше, никто не говорит. Когда у тебя возникают проблемы в Воронеже, ты видишь особенности поля, ты про них говоришь.

– Дзюба говорит, что из-за него он получил травму.

– А почему другие не получили?

– Шатара порвал «кресты».

– «Кресты» рвутся на ровном месте, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» гендиректор «Факела».

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8 комментариев

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HCBV
Ответ Доктор Верховцев
Так понимаю, что гендиректор Факела ничерта не смыслит в футболе.
Главное что ты смыслишь, красава!
+11
-2
+9
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Pucheslav
А визуально выглядит так будто сшито из кусков разных полей
+3
-3
0
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Максим Шпилёв
Так Смолов же сегодня тоже критиковал поле

https://www.sports.ru/football/1115381942
+1
-1
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Berlin Alexanderplatz
Исторически терпеть не могу "спартак", но там персонажи либо унылые, либо смешные, либо нейтральные. А асхабадзе - просто омерзительнеший. Все его высказывания - как из [одного места, которое не буду называть, чтобы комментарий не стёрли]. И что самое интересное - они такие вне зависимости от того, где он "работал". Так что "спартак", как выяснилось, ни при чём - это товарищ асхабадзе такой. Спесь, презрение, неоправданные понты и балансирование на грани хамства - вот его стиль.
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artpal
Ответ Доктор Верховцев
Так понимаю, что гендиректор Факела ничерта не смыслит в футболе.
Смыслит, конечно же
Но не скажет же он "Наше поле - лютое говно, которое мы специально не приводим в порядок, чтобы набирать дома побольше очков"
Оренбург, к примеру, вообще на пластмассе играет
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