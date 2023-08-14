Гендиректор «Факела» Асхабадзе о недовольстве Дзюбы полем в Воронеже: «Привычно жалуется в тяжелый период, ищет оправдания для себя. Поле хорошего качества»
Роман Асхабадзе считает неоправданной критику поля «Факела».
Ранее форвард «Локомотива» Артем Дзюба связал качество покрытия с полученной травмой.
– Дзюба привычно жалуется в тяжелый период, ищет оправдания для себя. Мы прекрасно знаем его характер.
У нас действительно не новое поле. Оно мягкое, это Черноземье, оно мягче, чем в других регионах, эта проблема есть. Но оно хорошего качества. Все команды, которые выигрывали в Воронеже – «Оренбург», ЦСКА, – говорили: «Ребята, все круто: антураж, город, поле – все нормально». Но я не говорю, что у нас идеальное поле.
– Но на вашем поле худшая точность передач по лиге. В том числе худшая точность была у «Оренбурга». Корреляция есть.
– Я не говорю, что у нас топовое поле.
– Оно влияет на качество игры?
– Для меня – нет в том размере, в котором все говорят. Возможно, тяжелее из-за мягкости газона. Но мы тоже играем на этом поле, хотя на нем вообще не тренируемся.
Почему все молчат о поле в Сочи, в Ростове? Так, как про наше, никто не говорит. Когда у тебя возникают проблемы в Воронеже, ты видишь особенности поля, ты про них говоришь.
– Дзюба говорит, что из-за него он получил травму.
– А почему другие не получили?
– Шатара порвал «кресты».
– «Кресты» рвутся на ровном месте, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» гендиректор «Факела».
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Но не скажет же он "Наше поле - лютое говно, которое мы специально не приводим в порядок, чтобы набирать дома побольше очков"
Оренбург, к примеру, вообще на пластмассе играет