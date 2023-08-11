«Факел» ответил Дзюбе: «У нас хорошее поле – есть определенная специфика. Это чернозем, а у нас столица Черноземья»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Факел Чемпионат.com Футбол

«Факел» прокомментировал высказывание Артема Дзюбы.

Нападающий «Локомотива», обратившись к подписчикам в телеграм-канале, сообщил: «Спасибо Воронежу за прекрасное поле. Небольшое повреждение получил».

«У нас поле хорошего качества – есть отзывы делегатов лиги, которые после каждого матча готовят рапорт и выставляют оценки в том числе состоянию газона.

Да, у этого поля есть определенная специфика. Это чернозем, а у нас столица Черноземья, если кто-то не знал.

Но в целом оно, повторимся, соответствует всем нормам регламента», – сообщили в пресс-службе «Факела».

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15 комментариев

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Ебздрогыч
Вообще-то Дзюба на этом поле должен был прорасти
+46
-2
+44
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Superkenguroo
Непонятно, это они шутят или серьёзно
+8
-2
+6
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Егор Крид58
Ответ Ебздрогыч
Вообще-то Дзюба на этом поле должен был прорасти
ну даже земля его не приняла)
+4
0
+4
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Антимосковский
игрочишка забил с нарушением и еще чем-то недоволен, классика рпл в любой ситуации ныть и искать виноватых помимо себя.
+2
-1
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Алена Нахо
Ответ Ебздрогыч
Вообще-то Дзюба на этом поле должен был прорасти
ахаха
+1
0
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GucciGuilty
Поэтому на новом стадионе газон будет искусственный?)))
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Юрген
Могли просто фото с высунутым набок языком опубликовать.
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Drobovikk22
заголовок поправьте, опечатка
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Shadow1882
Учитывая, что Дзюба играл с ЦСКА, предъявы к газону странные. Так что такой саркастический ответ удивления не вызывает

Если уж серьёзно говорить о газоне, то его никто не стал бы менять за несколько месяцев до переезда на новый стадион. Так сказать, критикуешь - предлагай. А сам ЦСП через год уже будет разобран
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Dark.Babysitter
Дзюба же поблагодарил Воронеж. Вы читать умеете?
Ежу понятно, что он имел ввиду, что если бы не такое прекрасное мягкое поле, то травма была бы намного серьезнее. Почему вы везде сарказм видите?))))
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gukmamop
It is CHERNOZYOM bitches!
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Cearvm
Если чернозем, тогда сажайте на поле картошку)
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Назар Игорь
Ответ Superkenguroo
Непонятно, это они шутят или серьёзно
В каждой шутке есть доля шутки.
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Shadow1882
Ответ GucciGuilty
Поэтому на новом стадионе газон будет искусственный?)))
Он временный
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