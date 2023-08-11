«Факел» ответил Дзюбе: «У нас хорошее поле – есть определенная специфика. Это чернозем, а у нас столица Черноземья»
«Факел» прокомментировал высказывание Артема Дзюбы.
Нападающий «Локомотива», обратившись к подписчикам в телеграм-канале, сообщил: «Спасибо Воронежу за прекрасное поле. Небольшое повреждение получил».
«У нас поле хорошего качества – есть отзывы делегатов лиги, которые после каждого матча готовят рапорт и выставляют оценки в том числе состоянию газона.
Да, у этого поля есть определенная специфика. Это чернозем, а у нас столица Черноземья, если кто-то не знал.
Но в целом оно, повторимся, соответствует всем нормам регламента», – сообщили в пресс-службе «Факела».
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Если уж серьёзно говорить о газоне, то его никто не стал бы менять за несколько месяцев до переезда на новый стадион. Так сказать, критикуешь - предлагай. А сам ЦСП через год уже будет разобран
Ежу понятно, что он имел ввиду, что если бы не такое прекрасное мягкое поле, то травма была бы намного серьезнее. Почему вы везде сарказм видите?))))