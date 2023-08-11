«Факел» ответил Дзюбе: «У нас хорошее поле – есть определенная специфика. Это чернозем, а у нас столица Черноземья»

«Факел» прокомментировал высказывание Артема Дзюбы.

Нападающий « », обратившись к подписчикам в телеграм-канале, сообщил: «Спасибо Воронежу за прекрасное поле. Небольшое повреждение получил».

«У нас поле хорошего качества – есть отзывы делегатов лиги, которые после каждого матча готовят рапорт и выставляют оценки в том числе состоянию газона.

Да, у этого поля есть определенная специфика. Это чернозем, а у нас столица Черноземья, если кто-то не знал.

Но в целом оно, повторимся, соответствует всем нормам регламента», – сообщили в пресс-службе « ».

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