Дзюба может пропустить две ближайшие игры «Локо» из-за травмы

Артем Дзюба может пропустить две ближайшие игры «Локомотива» из-за травмы.

«Дзюба может пропустить ближайшие две игры, но, насколько серьезна травма, станет известно позднее», – сообщил RT источник, знакомый с ситуацией.

Дзюба получил повреждение 5 августа в игре 3-го тура Мир РПЛ с ЦСКА.

Железнодорожники в ближайших двух турах сыграют дома с самарскими «Крыльями Советов» (12 августа) и на выезде с «Краснодаром» (19 августа).

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