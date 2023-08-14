Жена погибшего хавбека «Хатайспора» Атсу: «Была потрясена, не могла даже плакать. Любой человек уверен, что с его близкими не случится подобного, думаю»

Жена погибшего Кристиана Атсу рассказала о последнем разговоре с мужем.

Атсу погиб под завалами во время землетрясения в Турции в феврале. Полузащитнику «Хатайспора» был 31 год.

«Мы говорили в субботу – он сказал, что в воскресенье у него матч, поэтому он позвонит в понедельник. В воскресенье вечером я отправила ему сообщение, чтобы поздравить с забитым голом, он ответил: «Спасибо».

По сути, это было последнее сообщение, которое я получила от него перед землетрясением. Я услышала о землетрясении по радио, когда вела машину. Я не верила, что это могло произойти в том месте, где он мог быть.

Думаю, любой человек не думает о том, что такое может случиться с кем-то из вашей семьи или с близким человеком. Я подумала: «С ним все в порядке, он позвонит», – но через некоторое время его сестра позвонила мне несколько раз и сказала, что его дом обрушился. Я была потрясена. Трудно поверить, что кто-то, кого ты знаешь и любишь, находится там».

О том, как узнала о смерти мужа

«Мне сообщили ночью, около 3 или 4 часов – позвонил его агент. Когда он позвонил, я вышла из комнаты, и он сказал: «Мне жаль, но это он». Я не могла даже плакать – думаю, я была в шоке.

Я все еще надеялась на хороший исход, потому что нескольких человек извлекли [из-под завалов] живыми. Я думала, что он выживет, ведь он сильный человек. Думаю, мое тело просто отключилось.

На следующее утро у моих детей был футбол, и я не хотела отнимать это у них, поэтому взяла их с собой. Когда мы вернулись домой, я усадила их за стол, потому что должна была все объяснить. Это было нелегко», – сказала Клэр Рупио.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?