Менди пропустит около месяца. Защитник «Реала» травмировал заднюю поверхность бедра в матче с «Барсой»

Защитник «Реала» Ферлан Менди пропустит около месяца из-за травмы.

По информации Onda Cero, Менди получил травму задней поверхности бедра в субботнем матче против «Барселоны» (0:3) в рамках предсезонного турне по США. Защитник «Реала» был заменен в концовке первого тайма – вместо Менди на поле вышел Фран Гарсия.

Ожидается, что восстановление Менди займет около месяца. Таким образом, Фран Гарсия станет основным левым защитником «Реала» на старте сезона.

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