Менди пропустит около месяца. Защитник «Реала» травмировал заднюю поверхность бедра в матче с «Барсой»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига травмы товарищеские матчи (клубы) Ферлан Менди Фран Гарсия Класико Здоровье Футбол

Защитник «Реала» Ферлан Менди пропустит около месяца из-за травмы.

По информации Onda Cero, Менди получил травму задней поверхности бедра в субботнем матче против «Барселоны» (0:3) в рамках предсезонного турне по США. Защитник «Реала» был заменен в концовке первого тайма – вместо Менди на поле вышел Фран Гарсия.

Ожидается, что восстановление Менди займет около месяца. Таким образом, Фран Гарсия станет основным левым защитником «Реала» на старте сезона.

Очень жесткое класико: разгром «Реала», драка и травмы. С рекордом – 82к зрителей в США

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
В ПСЖ его вместе с дембеле, будет с кем в лазарете потусить, в фифа вдвоем интереснее рубиться, дембеле будет за Барсу, Менди за Реал)
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Угараю_с_вас
Ответ PokaNeBatya
Камавинга настало твоё время
Есть Фран Гарсия, так что настало его время.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
На ветке прошелся ураган минусов😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PokaNeBatya
Ответ Угараю_с_вас
Есть Фран Гарсия, так что настало его время.
ну Фран и так будет основным , а Камавинге предстоит подменять его
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий