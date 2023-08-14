Защитник ЦСКА Рядно о черных бутсах: «Из кожи кенгуру, очень удобные. Тренер подарил за неделю до игры, мои порвались»

Теги ЦСКА Владимир Федотов Матч ТВ стиль Футбольные бутсы Михаил Рядно Футбол

Защитник ЦСКА Михаил Рядно рассказал о бутсах, в которых играл против «Сочи».

– Как только ты вышел на замену, в соцсетях начали обсуждать твои олдскульные бутсы. Расскажи про них.

– Эти бутсы мне подарил мой тренер где‑то за неделю до игры. Они очень удобные, из кожи кенгуру. Буду играть в них и дальше. Мои бутсы порвались вчера, поэтому пришлось надеть эти.

– Ваши бутсы обсуждают с точки зрения олдскула. Нравится этот стиль?

– Бутсы удобные, это самое главное. А за стилем я не слежу. Мне говорят, что защитник должен играть в настоящих черных бутсах, вот сегодня сыграл.

– Забить такой мяч правой ногой, учитывая, что ты левша, особенно приятно?

– Правой ноге стараюсь доверять, как и левой. Правая отстает от левой, но тренирую, стараюсь играть правой.

– Чувствуешь ли ты, что Владимир Федотов доверяет тебе больше, чем остальным?

– Нет, такого не чувствую. Просто стараюсь проявлять себя, играть хорошо, отдаюсь полностью, – сказал Рядно.

Посмотрите на сумасшедший гол Михаила Рядно в девятку. Парню всего 17

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5 комментариев

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Shilo_za_CSKA
Мишаня молодец! Надеюсь, что не перестанет прогрессировать и продолжит нас радовать своей игрой. 17 лет парню, а уже такую банку кладёт на уровне РПЛ. Красавец!
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Николай Васильков
Ответ Teodrakis
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Грета?
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Toppec09
Ответ Teodrakis
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Типичные зелёные , желают смерти человеку, ради животного , или растения
+6
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dmitryyyy
Очень красивая история сложилась, тренер подарил бутсы и игрок забил красивый гол, за это я люблю футбол!
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