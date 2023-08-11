«Астон Вилла» хочет арендовать Дзаньоло с правом выкупа за 20+7 млн евро. Сообщалось, что «Зенит» готов дать 35 млн
«Астон Вилла» готова приобрести Николо Дзаньоло.
Английский клуб сделал предложение «Галатасараю» по 24-летнему итальянскому полузащитнику.
«Астон Вилла» хочет взять Николо Дзаньоло в аренду с опцией выкупа. Предложение включает в себя платную аренду с выплатой трех миллионов евро.
Опция выкупа составит 20 миллионов евро. Также в случае выкупа предусматриваются бонусы в размере 7 миллионов евро.
Об интересе к Дзаньоло также сообщалось со стороны «Зенита». Отмечалось, что клуб готов предложить 35 миллионов евро.
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