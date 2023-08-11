«Астон Вилла» хочет арендовать Дзаньоло с правом выкупа за 20+7 млн евро. Сообщалось, что «Зенит» готов дать 35 млн

Теги Зенит Астон Вилла премьер-лига Россия премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Николо Дзаньоло Футбол

«Астон Вилла» готова приобрести Николо Дзаньоло.

Английский клуб сделал предложение «Галатасараю» по 24-летнему итальянскому полузащитнику.

«Астон Вилла» хочет взять Николо Дзаньоло в аренду с опцией выкупа. Предложение включает в себя платную аренду с выплатой трех миллионов евро.

Опция выкупа составит 20 миллионов евро. Также в случае выкупа предусматриваются бонусы в размере 7 миллионов евро.

Об интересе к Дзаньоло также сообщалось со стороны «Зенита». Отмечалось, что клуб готов предложить 35 миллионов евро.

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7 комментариев

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cektor
Хммм
Зенит или Вилла
Выбор очевиден
+4
-1
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Murkin Monksik
Любой адекватный футболист выберет футбол ,а значит переход в Зенит !)))
+3
-1
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Teodrakis
Дзаньоло не дурак,
Выберет Спартак!
+1
0
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Фантом
Да ну нафиг. Он много чем Соболева напоминает, только до кучи еще и безумно капризный.
0
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Groznyi2024
Ответ cektor
Хммм Зенит или Вилла Выбор очевиден
Зенит. Очевиден.
+4
-4
0
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arslankolesov71@gmail.com
Ответ cektor
Хммм Зенит или Вилла Выбор очевиден
Конечно , Питер
+2
-2
0
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